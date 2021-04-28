Göztepe Fan coin nereden alınır? Göztepe Fan token nasıl alınır?

Göztepe, taraftar tokeni çıkartacağını açıkladı. İzmir’in köklü kulübü, GOZ adı ile 27 Nisan 2021 Salı gününden itibaren ön satışa sunuldu.

Amatör ligden süper lige uzanan köklü bir geçmişi olan İzmir’in gözde takımları arasında olan Göztepe kripto para dünyasına atıldı. Ülkemizde ilk olarak Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir taraftar tokeni çıkartmış ve ön satışta tokenler kısa zaman içinde tükenmişti. Şimdi de Göztepe 10 lira fiyatla ön satışa çıktı.

Göztepe (GOZ) Token ön satışta nasıl alınır?

Göztepe (GOZ) Token coin alım satım işlemleri nasıl yapılır?

Chiliz’in çıkardığı bu tokenlerden almak için Socios adlı uygulamayı telefona indirmek gerekiyor. Uygulamayı indirdikten sonra hesap ile kredi kartı üzerinden para yüklemesi yaparak ön satışta olanlerden alabiliyorsunuz.

Göztepe taraftar tokenin ön satışı bittikten sonra Chiliz borsasından alım satım yapılabilecek. Sizler de ön satışı kaçırdıysanız ya da alım satım yapmayı istiyorsanız, aşağıda yer alan referans linkine tıklayarak Chiliz borsasına üye olabilirsiniz.

https://www.chiliz.net/register/SuKnBd