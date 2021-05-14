Globedx (GDT) coin nedir? GDT Token açıklaması

Globe Türev Borsası yaptığı duyuru ile kripto para dünyasını adeta salladı. Globe Platformu, GDT token IDO’su (Initial Dex Offering) ile halka arz işlemlerinin duyurusunu yaptı! Platform tarafından yapılan açıklama içeriğinde; Globe platformunun duyurusundan sonra büyük bir talep patlamasının olduğu bildirildi.

Globe ile ilgili;

Globe, Y Combinator’dan mezun olanlar tarafınca kurulmuş ve dünyanın en hızlı ve adil kripto borsalarından biridir, hatta en adilidir denilebilir. Sürekli vadeyle işlem sözleşmeleri aracılığı ile daha gazla kaldıraç kullanır ve ETH, DeFİ ve BTC token’larının ticaret işlemlerini yapabilirsiniz.

Globe, mikrosaniye ile yaşanan çekirdek gecikmeleriyle, 10 milyon ve üstü aniden mesajları işleme oranıyla, sabit milisaniye çekirdek bulutu API’si ve bitVIX vadesiyle işlemlerini mucidi sürmekte olan ilk kripto para biriminin türev borsası olarak karşımıza çıkmıştır. Yani Globe, özellikle kendini piyasanın sallantılı dönemleri içerisinde; sürekli vade ile yaptığı işlemleriyle en sorunsuz deneyimi yaşatmaktadır. Globe’un token ön satışları, binance’in ön satışını geçmiş ve öteki borsaların ve önde gelmiş likidite sağlayıcıları tarafından yayılan binlerce stratejik ortaklığı da içinde barındırıyor.

Globedx (GDT) tokenı nasıl ve nereden alırım?

Globedx (GDT) token şu aralar Gate.io borsası tarafınca satılıyor.

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