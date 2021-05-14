Globedx (GDT) coin nedir? GDT Token açıklaması

Globe Türev Borsası yaptığı duyuru ile kripto para dünyasını adeta salladı. Globe Platformu, GDT token IDO’su (Initial Dex Offering) ile halka arz işlemlerinin duyurusunu yaptı! Platform tarafından yapılan açıklama içeriğinde; Globe platformunun duyurusundan sonra büyük bir talep patlamasının olduğu bildirildi.
Globe ile ilgili;
Globe, Y Combinator’dan mezun olanlar tarafınca kurulmuş ve dünyanın en hızlı ve adil kripto borsalarından biridir, hatta en adilidir denilebilir. Sürekli vadeyle işlem sözleşmeleri aracılığı ile daha gazla kaldıraç kullanır ve ETH, DeFİ ve BTC token’larının ticaret işlemlerini yapabilirsiniz.
Globedx (GDT) tokenı nasıl ve nereden alırım?
Globedx (GDT) token şu aralar Gate.io borsası tarafınca satılıyor.
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