GLOBEDX (GD) coin nedir? GD Token açıklaması

Globedx nedir? GD nedir?

Mikrosaniye çekirdek gecikmeleri, on milyonun üzerinde ani mesaj işleme oranları, sabit milisaniye çekirdek bulut API’si ve bitcoin VIX vadeli işlemlerinin mucidi sunan ilk kripto para birimi türev borsası Globe’dir. Yani Globe, özellikle piyasa türbülansı dönemlerinde, sürekli vadeli işlemlerde sorunsuz deneyim ve işlem sunmaktadır.Binance’in satış öncesi satışına göre Globe'un token ön satışı daha büyük bir orandaydı. Diğer borsalara ve önde gelen likidite sağlayıcılara yayılan yüzlerce stratejik ortağı bulundurmaktadır.

Blobedx Token GD nereden alınır?

Gate.io’dan alınabilmektedir.