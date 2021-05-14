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GLOBEDX (GD) coin nedir? GD Token açıklaması

Globedx'in ne olduğu merak ediliyor. Kripto para uygulamalarından sonra, Globedx'in ne işe yaradığı ve neren alınabileceği merak edilmeye başlandı. Sorunsuz deneyim ve işlem sunan Globe, araştırılıyor. Globedx nedir? GD nedir? GLobedx nereden alınabilir? Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

14 Mayıs 2021 Cuma 18:36
GLOBEDX (GD) coin nedir? GD Token açıklaması
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Globedx nedir? GD nedir? 

Mikrosaniye çekirdek gecikmeleri, on milyonun üzerinde ani mesaj işleme oranları, sabit milisaniye çekirdek bulut API’si ve bitcoin VIX vadeli işlemlerinin mucidi sunan ilk kripto para birimi türev borsası Globe’dir. Yani Globe, özellikle piyasa türbülansı dönemlerinde, sürekli vadeli işlemlerde sorunsuz deneyim ve işlem sunmaktadır.Binance’in satış öncesi satışına göre Globe'un token ön satışı daha büyük bir orandaydı. Diğer borsalara ve önde gelen likidite sağlayıcılara yayılan yüzlerce stratejik ortağı bulundurmaktadır.

Blobedx Token GD nereden alınır? 

Gate.io’dan alınabilmektedir. 


Son Güncelleme: 14.05.2021 18:36
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Anahtar Kelimeler:
GlobeGDGlobedx
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