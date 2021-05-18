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GLOBEDX coin nedir? GDT Token açıklaması

GLOBEDX (GDT) Globe, kripto para birimi türev borsasında görev yapmaktadır. Gate.io borsasında satılan GLOBEDX (GDT), vadeli işlemlerde sorunsuz deneyim imkânı sunmaktadır. Vatandaşlar GLOBEDX coin nedir? sorusunun yanıtını merak ederken GDT Token açıklamasında bulundu. İşte GLOBEDX hakkında merak edilenler haberimizde

18 Mayıs 2021 Salı 15:45
GLOBEDX coin nedir? GDT Token açıklaması
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Bulut API'si ve bitcoin VIX vadeli işlemleri için kolaylık sağlamaktadır. İlk kripto para birimi olan GDT, yatırımcılarına sorunsuz deneyim imkânı sunmaktadır. Mikrosaniye çekirdek gecikmeleri, on milyonun üzerinde ani mesaj işlem hızı olduğundan kaynaklı token ön satışı açıkladı. Gate.io borsasında satılan coini almak için güvenilir GDT güvenebilirsiniz. GLOBEDX, GDT son zamanlarda gündemde yer alırken yatırımcılar için kolaylık sağlamaya devam ediyor. Kripto paralar arasında yer alan GDT, token açıklamasında bulundu. İşte coin adı, coin sembolü, max kaynağı ve coin tipi açıklandı.

 GLOBEDX web sitesine gitmek için buraya tıklayabiliniz.

  •  Coin adı: GLOBEDX
  • Coin sembolü: GDT
  • Max Kaynağı: 400000000 GDT
  • Coin Tipi: ERC-20

Son Güncelleme: 18.05.2021 15:45
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Anahtar Kelimeler:
GlobedxGDTToken
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