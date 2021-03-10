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Gittigidiyor mağaza açma şartları ve Gittigidiyor 2021 komisyon oranları

Gittigidiyor, alışveriş için sıklıkla tercih edilen sitelerden biridir. Gittigidiyor'da mağaza açmak mümkün müdür? Mağaza açmak için gereken şartlar nelerdir? Komisyon oranları ve daha fazlası haberimizde yer almaktadır.

10 Mart 2021 Çarşamba 13:04
Gittigidiyor mağaza açma şartları ve Gittigidiyor 2021 komisyon oranları
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Gittigidiyor sitesinde mağaza açma şartları merak edilmektedir.

Şartlar nelerdir?

Mağaza açma işlemi için bazı bilgilerin verilmesi gerekmektedir.

  • Mağazanın adı: Türkçe karakterler kullanılmalıdır. Sitede bulunan bir mağazayla aynı ismi kullanamazsınız. İsimde maksimum 35 karakter kullanılabilir.
  • Tanıtım yazısı: bu yazı, satılan ürünleri ve mağazayı tanıtan bir yazıdır. Tanıtım yazısı arama motorlarında indekslendiğinden üst sıralarda yer almanızı sağlar.

Bilgilerin doldurulmasının ardından aboneli, mağaza şablonu seçildikten sonra, ürün kategorileri, logo düzenlenebilir.

Mağazanın açılma süresi

Başvurunun gönderilmesinin ardından doğrulama maili alırsınız. Daha sonra mağaza kullanıma açılır.

Mağaza açılmadan satış yapılabilir mi?

Mağaza açmadan ya da abonelik oluşturmadan Gittigidiyor sisteminden satış yapmak mümkündür. Ancak bu durumda 1 ayda sadece 10 ürün listeleme hakkınız bulunur. Listeleme ücretleri değişiklik göstermektedir. Ürün başı 0,99 TL, özel kategorilerde 0,20 TL’dir. Çok adetli listeleme 4 TL’dir.

Mağaza açmak ücretli midir?

Ücretli ve ücretsiz mağaza açma seçenekleri mevcuttur. Aylık aboneliklerde 5 seçenek bulunur.

Mağaza çeşitleri

Temel Mağaza

100 ürün listeleme hakkınız bulunmaktadır. Ücretsiz olarak 100 ürün listelenebilir. Ücretsiz ekstra özellik için 5 hakkınız bulunur. Listeleme ücreti talep edilmez. Çok adetli listeleme ve özel kategoriler ücretsizdir.

Pro Mağaza

Ücretsiz ve normal ürün listeleme kapasitesi 1000 adettir. Ücretsiz ekstra özellik için 10 hakkınız bulunur. Listeleme, özel kategori ve çok adetli listeleme için ücret talep edilmez.

Mega Mağaza

Ücretsiz ve normal ürün listeleme için 10.000 hakkınız bulunur. Ücretsiz ekstra özellik hakkınız 20 adettir. Listeleme, özel kategori ve çok adetli listeleme için ücret talep edilmez.

Mega + Mağaza

Ürün ve ücretsiz ürün kapasitesi 100.000 adettir. Ücretsiz ekstra özellik hakkı için 50 adet belirlenmiştir. Listeleme, özel kategori ve çok adetli listeleme için ücret talep edilmez.

Özel Mağaza

Ürün listeleme ve ücretsiz ürün kapasitesi 100.000 adettir. Ücretsiz ekstra özellik hakkı bulunmamaktadır. Listeleme, özel kategori ve çok adetli listeleme için ücret talep edilmez.

Belirlenen oranlar değişebilmektedir güncel durumu için resmi site ziyaret edilmelidir.

Mağazaların satış formatları

4 farklı satış türü bulunur.

Sabit Fiyat

Tekli ya da çoklu ürünler ‘’Hemen Al’’ seçeneğiyle sabit fiyata satılır.

Mağaza türü

Sadece mağaza sahipleri kullanabilmektedir. 30 ya da 60 gün sabit fiyattan satış yapılabilir.

Çoklu Satış

Aynı özelliklerde olan ürünleri tek ilanla satmak mümkündür. (Aynı marka, model vb.)

Özel Satış

Sadece belirlenen kullanıcılara satış yapılabilir.

Mağaza ücretleri

Aylık ücretler geçerlidir.

  • Temel mağaza 69 TL
  • Pro mağaza 189 TL
  • Mega mağaza 499 TL
  • Mega + mağaza 1399 TL
  • Özel mağaza 299 TL

Komisyon

Mağaza satış komisyon oranları aşağıda verilmiştir.

  • Antika, Sanat alanında tüm kategoriler %15
  • Bebek ve anne alanında kategori geneli %15, bebek güvenliği %12, bebek beslenmesi, bezi, ıslak havlusu ve alt açma %10
  • Beyaz eşya ve küçük ev aletleri alanında kategori genelinde %10, ev güvenlik sistemlerinde %15, beyaz eşyada %8
  • Bilgisayar, tablet alanında kategori geneli %10, Laptop, tablet, Desktop %6
  • Cep telefonu ve aksesuar alanında cep telefonu %6, giyilebilir teknoloji, hafıza kartı, sabit telefon, sim kart %10, yedek parça ve aksesuarlarda %15
  • DVD, VCD, Blu-ray tüm kategorilerde %15
  • Ev, dekorasyon ve bahçe alanında kategori geneli %12, aydınlatma, halı ve kilimlerde, ev tekstilinde, dekorasyon ürünlerinde, mutfakta %15, ev ve dekor objelerinde %17
  • Evcil hayvan eşyalarında kategori geneli %15, kedi ve köpek maması %10
  • Fotoğraf ve kamera tüm kategorilerde %10
  • Süpermarket tüm kategorilerde %10
  • Giyim ve aksesuar kategori geneli %17, erkek ve kadın ayakkabı %15
  • Kitap ve dergi tüm kategorilerde %15
  • Koleksiyon tüm ürünlerde %15
  • Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde genel olarak %15, elektrikli diş fırçası ve medikal ürünler %10, parfüm ve saç bakımında %12, saç şekillendirici ve fön makinelerinde %10, tıraş ürünlerinde %10, epilatörlerde %10
  • Mücevher, takı alanında genel olarak %15, ziynet eşyalarında %10
  • Müzik, plak alanında kategori geneli %15
  • Ofis malzemeleri alanında genel olarak %15, ofis malzemesi ve elektroniği %10
  • Araç aksesuarları alanında genel olarak %12, lastik, jant %8
  • Oyuncak ve hobi genel olarak %15
  • Ses ve görüntü alanında geneli %10, tv %6
  • Spor alanında geneli %10, avcılık, kamp ve outdoor %15, besin takviyesi %12
  • Video oyun alanında genellikle %15, oyun konsolu %10
  • Yapı market alanında genellikle %12
  • Diğer her şey ise %15

Orana sahiptir.

Vergi

Vergi yükümlülükleri konusunda bilgi almak için mali müşavir ya da muhasebeciden bilgi alınabilmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığından da bilgi almak mümkündür.

Mağazayı faturalandırma

Gelir durumunda ücret talep edilir. Kayıt ücreti, abonelik ve satışlardan komisyonlara göre faturalandırma gerçekleşir.

Fatura bilgilerim alanında kurumsal üyelik seçeneği bulunmaktadır. Bu seçenek sayesinde faturalar düzenli olarak gönderilir.

 

 



Son Güncelleme: 10.03.2021 13:04
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GittigidiyorKomisyon
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