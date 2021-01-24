Girişimcilere ve iş yeri kurmak isteyenlere geri ödemesiz hibe desteği!

İş kurmak eskisi kadar zor değil. Hem devlet hem de banka ve kurumlar girişimciler için yeni imkânlar ve fırsatlar sunuyor. Kendi işini kurmak, kendi işini yapmak isteyen girişimciler için bankalar ve devlet kredi veriyor.

Kosgeb girişmcilere bu fırsatı sunanlar arasında öncü geliyor. Hem geri ödemesiz, hibe seçenekleri bulunurken hem de faizsiz taksitli kredi seçenekleri bulunuyor. Bunun dışında İş Bankası, Halk Bank ve Ziraat Bankası da iş kurmak isteyenlere destek kredisi veriyor.

İş yeri açmak ve iş kurmak isteyen vatandaşlar için;

DEVLET DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI VE İMKÂNLARI!

KOSGEB İLE HİBE DESTEĞİ NASIL ALINIR?

Öncelikli olarak yapmanız gereken işletme türünüzü belirlemek. Yapacağınız destek kredi başvuruları kurmak istediğiniz işletme türüne göre belirlenen girişimci imkânlarını sunuyor. Kuracağınız işletme; Tek kişi işletmeleri, şirket, adi şirket, ticari şirket, şahıs şirketi, kollektif şirket, komandit şirket, komandite ortaklık, komanditer ortaklık olabilir.

Eğer kişi kendi işletmesini sıfırdan kurmak istiyorsa faydalanabileceği bir hibe desteği bulunmakta. Hibe miktarı; 60 bin ile 370 bin arasında değişiyor. Kosgeb hibesinden faydalanmak için kurulacak işletmenin sahibi 18 yaşını doldurmuş ve 40 yaşından küçük olmalı. İş fikri geçerli, gelecek vadeden parlak bir fikir ise; kendinize ait bir özsermayeniz bulunuyorsa, devlet dairesinde çalışmıyor, memurluk yapmıyorsanız, okuma yazmanız var ise, ve daha önce kosgeb’in hibe imkanından faydalanmadıysanız başvuru şartlarına uygunluğunuz bulunuyor demektir. Eğer girişimci olarak bu programa başvuru yaparsanız, devlet tarafından kosgeb aracılığıyla alacağınız hibe kredi şartlarına uyuyorsunuz demektir. Bu da alım şansınızı oldukça arttıracak bir etken.

Hibe şartlarından en önemlisi kendi öz sermayenizin olması. Bir iş kuracak hazırlığınız var ise ancak sonrasında devlet size bir hibe desteğinde bulunuyor. Kuruluş yaptıktan sonra size kalem olarak yansıyan tüm giderlerinde fatura karşılıklarına sahip olanız gerekli.

Kosgeb tarafından onay verilen meslek gruplarına ait bir iş yeri açıyorsanız ancak destek alabilirsiniz. Ve bu iş yerini kendi imkanlarınızla kurduysanız.

KOSGEB FAİZSİZ KREDİ!

1 adım: KOSGEB TARAFINDAN DESTEKLENEN İŞ FİKRİNİ BUL

2 adım: KOSGEB TARAFINDAN DESTEKLENEN İŞ YERİNİ KUR

3 adım: İŞ YERİNİN KENDİ ÖZSERMAYENLE AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİR

4 adım: GEREKLİ ADIMLARI ATTIKTAN SONRA KOSGEB’İN SENİN İŞ YERİNİ DESTEKLEYECEĞİ HİBE PROGRAMINA BAŞVUR

Eğer başvurunuz kabul edilirse 60 bin tl ya da 370 bin tl’ lik hibe desteğini devlet tarafından alabilirsiniz.

KOSGEB BAŞVURULARI İÇİN!

Kosgeb tarafından desteklenen sektörler arasında bir iş yeri fikriniz var ise öncelikle kosgeb’ ten bir eğitim ve sertifika almanız gerekli. İş yerinizi kurduysanız, harcama yapılan kalemlerini karşılayabileceğiniz bir imkan sunuluyor. Bunun için, pandemi şartları göz önünde bulundurularak hazırlanan online eğitim sonunda elde edebilirsiniz. Online eğitimler sonunda girişimcilik sertifikanızı geleneksel ya da ileri olarak alabilirsiniz. Sertifika türünüz, işletmenize göre değişir. Başvurularınıza ait gerekli bilgiye kosgeb’ in resmi sitesinden ya da e-devlet üzerinden ulaşabilirsiniz.

Başvuru yaparken dikkate alınacak noktalar!

İş yeriniz son 1 sene içerisinde açılmış olsun. Tüzel ya da gerçek kişilerce kurulan bir şirkete % 30 ve üzeri ortaklığınız olmasın. Bu son 3 yıl içerisinde gerçekleşmemiş olma koşulu bulunmakta.

İŞ KURMAK İÇİN DESTEK VEREN BANKALAR!

Halk Bankası kosgeb tarafından hibe desteği alan girişimcilere anlaşmalı olarak kredi imkanı sunuyor. 36 aya varan vadelerle 50 bin tl ye yakın bir bütçe sunuyor. Bu krediye başvuru yapacak girişimcilerin genç, kadın, engelli ve ya gazi, şehit birinci derece yakını olması durumunda finansmanını yükseltiyor. En yüksek 70 bin tlye kadar kredi desteği sunuyor.

Genç girişimci kredisi, üniversiteden mezun olmuş, 30 yaşın altında mezun oldukları bölümlerle ilgili iş yeri açarlarsa 50 bin tl’ lik 36 ay vade, anapara ödemesiz 1 yıllık kredi veriyor.

Cesur Girişimci Kredisi, 35 yaşından küçük, yüksek okul ya da üniversite bitirmiş, deneyim sahibi oldukları iş türünde 75 bin tl, 48 ay vade anapara ödemesiz 1 yıllık kredi veriyor.

Usta Girişimci Kredisi, ilk öğretim ve yukarısı eğitime sahip 30 yaşından küçük, deneyim sahibi olduğu iş içerisinde en az 5 sene bulunmuş ve ustalık belgesi sahibi kişilere 30 bin tl’ lik 36 ay vade, eşit taksit anapara ödemesiz 1 yıllık kredi veriyor.

Mucit Girişimci Kredisi, Yeni ve yaratıcı bir fikre sahip, denenmemişi yapacak olan ve fikrin patentine sahip kişilere 75 bin, 48 ay vade eşit taksit kredi veriyor. 30 yaşına aşamayan girişimciler bu imkandan faydalanabilirler.

Ziraat bankası, ihracat finansman, işletme sermaye, istihdam, acil destek, makine teçhizat kredi destekleri veriyor.

İş bankası, Esnaf, girişimci ve kadın kategorilerinde kredi destekleri sağlıyor. Workup girişimcilik programı, kadın girişimci, Franchising, teknolojik girişimci kredi imkanlarını sunuyor.

Kadın girişimlere özel 6 ay ödemesiz kredi miktarları;

50.000 tl

100.000 tl

150.000 tl

200.000 tl

250.000 tl

Akbank, 60 aya varan vade imkanlarıyla kobi kredisi, kadın desteği ve iş yeri kurma kredisi başlığında kredi destek imkanları sunuyor.