Girişimcilere kredi desteği sağlayan bankalar

Devlet üretimi desteklemek amacıyla girişimcilere birçok destek sağlıyor. Devlet desteklerinin yanı sıra bankalarda girişimcilere finansman desteği sağlamaktadır. İş kurmak veya işini genişletmek isteyen girişimciler bankaların sağladığı finansman desteklerini araştırıyor.

Ziraat Bankası girişimci kredileri

Ziraat Bankası girişimcilere farklı alanlarda kredi desteği sağlamaktadır. KOSGEB ile yapılan anlaşma çerçevesinde Ziraat Bankası girişimcilere faizsiz kredi desteği sağlamaktadır. Ancak bu desteklerden faydalanmak için bazı şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Bu şartlardan ilki KOSGEB veri tabanına kayıtlı olunmasıdır. Veri tabanına kayıtlı olan küçük ve orta ölçekli işletmeler Ziraat Bankası’ndan çok rahat bir şekilde destek kredisi alabilir.

İşletme Sermayesi Desteği,

İstihdam Desteği,

İhracat Finansman Desteği,

Acil destek,

Makine, Tesisat Kredi Destekleri.

İŞ Bankası girişimci destek kredileri

Bankanın sunduğu kredi destekleri şu şekilde;

İŞ Bankası girişimcilere kredi desteği veren bankalardan biridir. Banka ticari krediler kapsamında girişimcilere birçok fırsat sunmaktadır. Bankanın müşterilerine sunduğu kredi destek paketleri şu şekilde;

Kadın Girişimci Desteği,

Franchising Kredisi,

Teknolojik Girişimci Paketi,

Workup Girişimcilik Programı.

Akbank iş kuranlara kredi desteği

Akbank girişimcilere kredi desteği veren bir diğer özel bankadır. Bankanın kredi fırsatlarından faydalanmak isteyen kişilerin banka şubelerine giderek başvuru yapmaları gerekirken, bana başvurularda bazı evraklar istemektedir.

Akbank iş kurma kredisi kapsamında ay vadeli olmak üzere 50.000 TL’ye kadar krediyi müşterilerine sunmaktadır. Bankanın kredi başvurularından istediği belgeler şu şekildedir;