Girişimcilere devletten hibe desteği geldi

İş yeri açmak isteyenlere destek devletten geldi. Her sektöre belirlenen kodlar üzerinden başvurular yapılır. KOSGEB üzerinden 60 bin TL tutarında kredi imkanı sunuluyor. Bakkal, market, şarküteri gibi sektörler de iş yeri açabilmek için sermaye yardım 60 bin TL’ye kadar veriliyor. KOSGEB tarafından kredi imkanı için yararlanabilmek için belirli şartlara uygun olması gerekmektedir. Vatandaşların merak ettiği iş yeri açma kredisi hakkında detaylar kodlar ile belirlendi.

KOSGEB geri ödemesiz hibe krediler ne kadar?

Geçen yıl yapılan bu destek yardımları bu sene limit olarak yükseltildi. 1 Ocak 2020 tarihinden sonra yapılandırılan bu hibe desteklerinde değişimler oldu. Yeni yıla girilmesi ile Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında destek alabilmek için limitler arttırıldı. 2021 yılında başlayan bu yapılandırma destek programı kapatılarak yerine geleneksel girişimcilik destek programı verilmeye başladı.

2021 yılından itibaren güncellenen destek programı kapsamında:

Geleneksel girişimcilere 60 bin TL

İleri girişimcilik 370 bin TL

Geri ödemesiz hibe krediler nasıl alınır?

İş yeri açmak isteyenlerin sermaye yardımı alabileceği KOSGEB başvurular sonrası eğitim düzenliyor. Girişimcilik eğitimi almayanlara hibe desteği verilmemektedir. Kurslar hakkında bilgi almak yeterli olacaktır. Pandemi döneminde gerçekleşen eğitimler uzaktan eğitim üzerinden devam etmektedir. E-devlet üzerinden giriş sağlanan online eğitimlere şifre ile katılıyor.

60 bin TL hibe iş yeri açma kredisi nasıl alınır?

KOSGEB tarafından düzenlenen eğitimlere katkı sağlayarak hibe desteğinden yararlanılabilir. Girişimcilik kursları uzaktan eğitim olarak devam etmektedir. Kurslara katılan herkese sertifika verilir. KOSGEB üzerinden verilen hibe desteklerine iş yeri açılan sektöre bağlı olarak nace kodu uygulanmaktadır.

Devletin hibe verdiği işler?

Nace kodunda belirlenen sektörler dışında hiçbir sektör bu hibe desteğinden yararlanamaz. Başvuru sırasında kodların tercih edilmesi üzerine iş yerlerinde kredi desteği sunuluyor. Sektörler geneli farklılık gösteren limit değişiklik gösterir. Devletin hibe desteği verdiği sektörüler nace kodları ile öğrenilebilir.

Devlet KOSGEB kurumu haricinde hibe desteği vermektedir. Bu kurumlar şöyledir;

Tarım ve Orman Bakanlığı

Türkiye İş Kurumu

TÜBİTAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı

Kalkınma Ajansı

Sağlık Bakanlığı

Dış İşleri Bakanlığı

KOSGEB’in belirlemiş olduğu sektörlere hibe desteği verilmektedir. İşletme açacaklara sermaye yardımı yapılması destek ödemesi olarak geçmektedir. Girişimcilik programına katılarak dükkan açmak isteyenler KOSGEB’e başvuru yapabilir. Bu kurumlar ise şöyledir;

Cafe

Oto yıkama

Spor salonu

Hayvancılık devlet hibeleri

Her sektöre yardım eden KOSGEV hayvancılığı da es geçmiyor. En çok sorulan sorulardan olan hibe desteğinde hayvancılık da yer alıyor. 2021-22 yıllarında belirlenen destek için gereken aşamalar;

Manda hibesi %50

Damızlık küçükbaş hayvan yatırımı %85

Kaz ve hindi %75

İpekböcekçiliği %100

Koç teke %50

Devletten kadınlara geri ödemesiz kredi yardımı

Devlet kadınları unutmuyor ve kadınlara özel destek kredisi başlattı. 15 bin TL limitli kredi kullanımında yararlanılabilecek geri ödemesiz seçeneği mevcuttur. KOSGEB üzerinden başvuru yapan her kadın girişimci bu geri ödemesiz 15 bin TL krediden yararlanabilir.