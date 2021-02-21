Giresun fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Giresun fındık borsası ve piyasa fındık kilo alış ve satış fiyatı

Şehir En Az En Çok

TMO 21,50 22,50

Giresun 22,05 25,00

Bulancak 22,05 23,50

Espiye 22,05 27,10

Tirebolu 22,05 26,90

Görele 22,05 26,90

Giresun fındık fiyatları

Diğer şehirlerde de olduğu gibi Giresun ilinde de fındık fiyatları hasat zamanı bittikten 1 hafta sonra açıklanıyor. Giresun Ticaret Odası, hasat zamanı bittikten sonra fındık fiyatlarını açıklıyor. Sezon rekoltesine göre fındık fiyatları aşağı veya yukarı doğru hareket edebiliyor. Giresun fındıkları diğer illere göre daha kaliteli olduğundan fiyatları da daha yüksek oluyor. Genel olarak Giresun fındık fiyatları başka şehirlerden 1 TL daha fazladır.

Giresun’daki fındık fiyatları ile ilgili bilgiler

Giresun ülkemizdeki fındık şehri olarak bilinmekte. Türkiye’de yılda üretilmekte olan ortalama 600 bin fındığın 100 bin tonu yalnızca Giresun’da üretilmekte. Bu yüzden Giresun’da üretilmekte olan fındığın fındık fiyatlarında ki önemi oldukça fazladır.