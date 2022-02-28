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Genç Çiftçilere 30 Bin TL hibe desteği! Genç çiftçilere hibe desteği kredi şartları neler?

Devlet genç çiftçilerimize yaptığı 30.000 bin TL hibe desteğine devam ediyor. Genç çiftçilerimize verilen 30.000 bin TL hibe desteğine başvuru için gereken şartlar açıklandı. İşte detaylar…

28 Şubat 2022 Pazartesi 21:19
Genç Çiftçilere 30 Bin TL hibe desteği! Genç çiftçilere hibe desteği kredi şartları neler?
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Genç çiftçilere 30 bin TL hibe kredi şartları

Çiftçilere önceki düzenlemelerde verilen 30.000 TL hibenin onay alacağı ve önümüzdeki seneye dek bu desteğin sürdürüleceği açıklaması yapıldı. Desteğin başlama kararı Resmi Gazetede yayımlanacak. Kararın Resmi Gazete’de yayımlanması sonrasında genç çiftçilerimize yönelik 30.000 TL hibe başvurusu 2019 kampanyası için gereken evraklar ile beraber sağlanabilecek. Başvuru sürecinin şahsen tamamlanması gerekiyor. Başvuru için gerekli olan koşullar, gereken belgeler ile izlenmesi gereken yollar Genç Çiftçi – Tarım Hükümeti adresinde açıklanmakta.

30 bin TL genç çiftçi hibe kredisi

Devlet kurumları, genç çiftçiler için hayvansal, bitkisel ve aromatik ilaç üretimlerine destek sağlayacak. Genç çiftçilerin deneyimlerini artırmak ve ekonomiyi canlandırmak adına başlatılmış olan 30.000 TL’lik Genç Çiftçi Hibe Kampanyasına hak kazanmış olan çiftçiler katılabiliyor. Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil olmayan ve daha kayıt yaptırmayan aday çiftçiler bu kampanyadan yararlanabilecekler. Bu yüzden ilk olarak piyon kayıt sisteminde yerinizi almanız gerekiyor. Kırsal alanda yapılacak olan yatırımlar için 30.000 TL hibe verilmekte, bitkisel üretim ile yerel tarıma yönelik çeşit çeşit hibe ile faizsiz kredi desteği verilmekte.

Verilecek olan hibe desteği çiftçilere 3 ayrı başlık ile sunuluyor. Kampanya dahilinde 30.000 TL hibe desteği alacaklara hibe desteğinin dağıtımı şu başlıklar ile yapılacak;

  • Hayvancılık üretimi, sığır ile koyun satın alımı ve üretimi adına kredi.
  • Bitkisel üretim kredileri, kapama şekilli meyvecilik, süs bitkileri üretimi, sera bitkileri yetiştirme, mantar üretimi adına krediler.
  • Yerel tarım, tıbbi ile aromatik bitkilerin üretimi adına kredi.

Çiftçi kredisi 30.000 bin TL hibe başvurusu için gerekli olan koşullar

30.000 TL hibe desteği ile bu krediden faydalanacak çiftçilerin vadeleri;

- 18 – 40 yaş aralığında olunmalı,

- Okuma ile yazma bilinmesi,

- Genç çiftçilere 30.000 TL hibe başvurusu yapıp SGK’da işsiz olarak görünmek,

- Ticari bir iş sahibi olmamak,

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Daha öncesinde aynı projeden yararlanmamış olmak,

- Örgün eğitimde varlık eksikliği olması,

- Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt sürecini tamamlamış olmak.

Bütün bu şartların taşınması ile TKDK’nın bütün şubeleri ziyaret edilebilir.

2016 yılı itibari ile genç çiftçilerimize verilen 30.000 TL hibe desteği ilerleyen senelere dek devam edecek gibi duruyor. Kimi iyi haberler aldığımız zaman  dahi, pek çok vatandaşın başı belaya girdiği zaman ve ekonomimiz kötüye gittiğinde mutlu olabiliyoruz. Bu şartlarda verilen destekler birçok alanda çalışan vatandaşlarımız için oldukça faydalı oluyor. Yukarıda verdiğimiz bilgiler ile başvuruların nereye gönderileceği ve nelere dikkat edeceğiniz bilgisini verdik. Bu bilgiler doğrultusunda gerekli şartları taşıdığınız taktirde başvurunuzu kolaylıkla yapabilirsiniz.



Son Güncelleme: 28.02.2022 21:19
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GenççiftçiHibeDestekKredi30 Bin Tl
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