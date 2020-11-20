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Genç çiftçi yeni kayıt başvuru şartları nelerdir? Kayıtlar ne zaman başlıyor? Gerekli olan evraklar nelerdir?

Geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen Genç Çiftçiler Projesi kapsamında genç çiftçilere 30.000 Türk Lirası sağlanacak. Bu hibenin 2020 yılında sağlanacağı söyleniyor. Genç çiftçiler için oluşturulan proje kapsamında uygulama iki aşamadan oluşuyor. Öncelikle sistem üzerinden başvuru yapmak gerekiyor. Ardından il / İlçe tarım ve ormancılık bürosuna başvurmak gerekir. Çiftçilerimiz son başvuru tarihinin ne zaman olduğunu bilmek istiyor. Proje kapsamında hibe almak isteyenler, örnek projelerini sisteme kaydetmeli ve son başvuru tarihini belirlemelidir. Bu ödenekten faydalanabilmek için gerekli olan belgeler ve başvuru şartları nelerdir?

20 Kasım 2020 Cuma 18:00
Genç çiftçi yeni kayıt başvuru şartları nelerdir? Kayıtlar ne zaman başlıyor? Gerekli olan evraklar nelerdir?
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Genç Çiftçi 2020 Başvurusu

Son yıllarda kırsal kalkınma desteği kapsamında genç çiftçi projeleri başlatıldı. Başlatılan proje ile proje, ters göç faaliyetlerini hızlandırmayı, 18-41 yaş arası gençlere istihdam alanları yaratmayı, altenatif gelir kaynakları yaratmayı, üretim kalitesini ve tarımın sürdürülebilirliğini artırmayı hedefliyor. Bu anlamda proje kapsamındaki şartları sağlayan çiftçilere 30.000 TL sağlanacak. Tarım ve Hayvancılık için Devlet Desteğini kontrol edebilir ve Bakanlık tarafından sağlanan diğer destekler için başvurabilirsiniz.

Genç çiftçilerimizin hibe alabilmeleri için aşağıdaki konularda üretim faaliyetlerinde bulunmaları gerekmektedir. Bu bir üretim problemidir .

  • Büyükbaş yetiştiriciliği
  • Küçükbaş yetiştiriciliği
  • Arı yetiştiriciliği, bal üretimi
  • İpekböceği yetiştiriciliği
  • Arı ürünleri üretimi (ana arı, polen)
  • Kapama meyve bahçesi tesisi
  • Serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği
  • Kontrollü örtü altı tarım (sera)
  • Dış mekan süs bitkileri, fidan ve fide yetiştiriciliği
  • Çok yıllık yem bitkisi üretimi
  • Kültür mantarı tesisi
  • Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi

Coğrafi işaretli yerlerde iyi ve organik tarım yapmak isteyenler proje kapsamında hibelerden yararlanmak için başvurabilir.

Destek Verilen İller

Proje kapsamında faaliyetler birden fazla kollara ayrılmıştır. Her kolda,  uygulama illeri belirlenir. Sizlere bu illerin hangileri olduğunu verdik.

  • Çok yıllık aromatik bitkiler uygulama illeri
  • Coğrafi işaretli ürün listesi ve uygulama illeri
  • İpekböceği uygulama illeri
  • Manda yetiştiriciliği uygulama illeri
  • Arı sütü ve ana arı yetiştiriciliği uygulama illeri
  • Keçi yetiştiriciliği uygulama illeri

Genç Çiftçi Projesi 2020 Başvurusu Ne Zaman?

2020 Genç Çiftçi Projesi kapsamında destek başvurusu koşullarında, uygulanacak alanın nüfusunun 20.000'den az olması ve 6360 numaralı büyükşehir belediye reformu kapsamında olması ve tüzel kişilik alanına sahip olması gerekmektedir. Bu durumda belirli şartların yerine getirilmesi durumunda başvuran çiftçilere maksimum 30.000 Türk Lirası hibe verilecektir.

Uygulama iki aşamadan oluşmaktadır. İlk adım, son uygulama aşamasından sonra çiftçilerin yapması gereken sonuçları bekleyerek sisteme ve ardından müdürlüğe kaydolmasıdır. Sonuçların açıklanmasının ardından kazananlar bir taahhüt mektubu imzalayacak ve ardından yatırıma başlayacaklardır.

Genç Çiftçi Başvuru Aşamaları

Proje kapsamında sağlanan destekten yararlanmak isteyen kişiler aşağıdaki adımları tamamlamalıdır;

  1.  https://gencciftci.tarim.gov.tr/Account/Login linkine tıklayın.
  2. Sisteme daha önce kayıt olduysanız, kullanıcı adınızı ve şifrenizi girebilirsiniz. Sisteme ilk kez girenlerin https://gencciftci.tarim.gov.tr/Account/UyeOl linkine tıklayarak yeni üyelik aşamasını tamamlamaları gerekmektedir.
  3. Sisteme giriş yaptıktan veya yeni üye olduktan sonra, "Çiftçi Bilgileri" sayfası görüntülenecektir. Bu sayfadaki bilgilerin eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Daha sonra ileri düğmesine basarak proje bilgi alanlarını doldurmanız gerekir.
  4. Proje bilgileri bölümünden bakanlık tarafından verilen önek projeyi seçebilirsiniz. Önek projeyi kullanmak istemeyenler bu aşamada kendi projelerini ekleyebilirler. Ardından arazi bilgileri doldurulmalıdır. (Arazi en az 2 dönüm olmalıdır.)
  5. Alan bilgi alanlarını doldurun. Arazi bilgilerini kaydettikten sonra uygulama dosyası sayfası açılacaktır. Sayfada bir başvuru numarası ve başvuru belgeleri de bulunmaktadır. Daha fazla işlem için başvuru numarasını yazabilirsiniz.

Sisteme kaydettikten sonra son uygulamaya hazır hale gelir. Nihai başvuru Tarım ve Orman Bakanlığı / Bölge müdürlüğüne sunulacaktır. İçerikte dilekçe öneklerine yer vereceğiz. Sistemde eksik bilgi varsa hemen yapılması gerekir. Daha sonra sisteme sunulan başvuru belgeleri kapsamında başvuru süreci tamamlanacaktır.

Genç Çiftçi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

"Genç Çiftçiler Projesi" için başvurmanızı gerektiren evrak listesi aşağıdaki gibidir. Proje tanıtım formunu sistem üzerinden yazdırabilir ve çıktı olarak gönderebilirsiniz.

Bu belgeleri yönetim kuruluna teslim etmemeniz durumunda sistemdeki başvurunuz geçersiz sayılır ve proje başvurusu yapmamış sayılırsınız. Bu nedenle, sisteme başvuru yaptıktan sonra belgeleri 31 Mayısıs'a kadar teslim etmelisiniz.

Genç Çiftçi Başvuru Dilekçesi


                                                     …./…../2020

………………………….. İL/ İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNE

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin desteklenmesi hakkında Bakanlar Kurulu kararı gereği hibe almak istiyorum. ……… ilçesi ………. köyünde ikamet etmekteyim. …….. ada ……. parsele ait işletmemde faaliyet göstermek istemekteyim.

Hibeye esas proje başvuru formunun ve eklerinin değerlendirilmesi hususunda gereğini arz ederim.

İmza

Ad Soyad

Genç Çiftçi Başvuru Şartları 2020

Proje kapsamında destek almak isteyenlerin aşağıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir. Bazıları, önceki yıllarda empoze edilen bu koşulların ağır olduğunu söylüyor. Özellikle bazı kişiler eşleri için şartları ortadan kaldıracaklarını belirtmişlerdir. Ancak koşullar aynen aşağıdaki gibidir. Bu koşulları sağlamayan çiftçilerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Karşılaştığımız konulardan biri, genç çiftçilerden sağlanan hibe konusunda kısmi iyilikler olmasıydı. Bu konuda olumsuz öneklerle karşılaşırsanız yasal olarak hak talep edebilirsiniz. Yargı yoluna açıktır.

  • T.C. vatandaşı olmak
  • Yaş şartına haiz olmak (18′ den büyük, 41′ den küçük olmak)
  • Okur- yazarlık belgesi sahibi olmak
  • Sosyal güvenceli olarak bir işte çalışmamak 
  • Ücretli çalışan olmamak 
  • Başvuru yapılan tarih itibari ile örgün olarak eğitim görmüyor olmak
  • Erkek çiftçiler için askerlik görevinin yerine getirilmiş olması
  • Denetimli serbestliği olan kişi olunmaması
  • Gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak (esnaf olmamak)
  • Daha evvel bakanlık tarafından verilen hibelerden yararlanmamış olmak
  • Daha evvel başvurduğu ve hibe almaya hak kazandığı halde sözleşmeyi imzalamamış ya da sözleşmesi iptal edilmemiş olmak

Bu koşullar çiftçilerim için geçerli olup, aynı koşullar çiftçi eşleri için de geçerlidir. Yani programa başvuracak kişilerin eşlerinin sigortalı olmaması, çalışamaması veya eğitimine devam edememesi gerekiyor. Açık öğretim öğrencileri ve uzaktan eğitim öğrencileri bu şartlar dahilinde sayılmaz.

Ayrıca;

Hibe başvurusunda bulunanların 15 sığır ve 50'den fazla koyunu olmamalıdır.

Arıların desteğinden ve bal üretiminden yararlanmak isteyenlerin 50'den fazla kovanı olamaz.

Arı ürünleri üretenlerin, arıları TAD sistemine kaydettirmeleri gerekmektedir. Bunlara ek olarak en az 50 kovan bulunmalıdır.

Genç Çiftçi Puanlama Sistemi

Merak edenler için hibe sistemini açıklayalım. Bakanlığın bir puan tablosu var. Bu tabloya değerlendirme kriterleri tablosu denir ve size verilen puanlar bu tabloya kaydedilir.

Kadın, engelli, şehit veya gazi yakınlarının da ekstra puanları var. Dolayısıyla kadınlarımız proje kapsamında hibe alarak ülke ekonomisine de katkı sağlayabilirler. Ayrıca hükümet, hibe anlaşmalarını onaylamayan vatandaşların herhangi bir harcamasını onaylamıyor. Ayrıca proje kapsamında hibe alan ancak ödeyemeyen çiftçilerin harcamalarına hibe desteği veremeyecektir.

Üniversite öğrencisiyseniz, 41 yaşın üzerindeyseniz, işadamıysanız hibeden yararlanamazsınız. Hibe aldıktan sonra 2 yıl içinde yatırımı tamamlamalısınız. Bakanlık yerinde inceleme yapar. İnceleme sonucunda projede iş kurmadığınız ve sözleşmeyi ihlali söz konusu olduğunda, hibe iade edilecektir.

Hibe tutarı iş ihtiyaçlarınızı karşılamaya yetmiyorsa Ziraat Bankası Genç Çiftçiler akademisine katılarak Bakanlığa verilen kredinin 3 katına kadar yararlanabilirsiniz.



Son Güncelleme: 20.11.2020 18:00
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