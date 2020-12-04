Genç çiftçi hibe desteğinin şartları nelerdir? Kimler bu destekten yararlanabilir? (2021)

Tebliğe göre, genç çiftçilere yönelik hibe destek başvurusu iki aşamalı olarak sunulacak. Web sitesinin başvuru sayfasına kayıt olan genç çiftçilerin gerekli belgeleri hazırlayarak süreç tamamlandıktan sonra il veya ilçe tarım ve ormancılık bürosuna teslim etmesi gerekecektir. Bu sayede binlerce gencin kendi işlerini kurmasını sağlamak, tarıma ve ekonomiye destek olmak amaçlanıyor. Genç çiftçi desteği, genç çiftçiler için yaş sınırı, tarımsal hibe başvurusu ve genç çiftçiler için nasıl başvuru yapılacağı merak konusu oldu.

Genç Çiftçilere Hibe Desteği 2021 Projesine Kimler Başvurabilir?

Genç çiftçiler için sübvansiyon başvurusunun koşulları esas olarak resmi gazetede yayınlanan ilana bağlıdır. Bu koşullara ek olarak, ayrıntılı bilgiler yıllık başvuru kılavuzunda belirtilecektir. Ancak ilk başvuru koşulları aşağıdaki gibidir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

Eğitim Öğretim hayatının olması,

Örgün okulda okumuyor olması,

18 yaşından büyük olması ve 41 yaşından gün almamış olması,

Vergi mükellefi olmamak,

Ücretli olarak herhangi bir iş yerinde çalışıyor olmamak,

Başvuru tarihinde belirtilen tarihten önce 50 adet küçükbaş ve 15 adet büyükbaştan daha fazla hayvan sahibi olmaması,

50 arılı kovandan fazla arılı kovan sahibi olmaması.

Milli tarım projeleri ile hibe ve kredilerden yararlanmak isteyen köylerin nüfusunu artırmak ve kırsal alanların kalkınması için tarım alanlarının daha verimli kullanılmasını sağlamak için aranacak kriterleri tartışacak olursak; birincisi genç çiftçilerin yaşı olmalıdır. 18 ile 41 yaşları arasında. Başvuru sahibi kırsal bir bölgede yaşamalı veya kırsal bir alanda yaşama sözü vermelidir. Faaliyet yapılacak alan için bir iş planı da geliştirmelidir.

Bu koşulları sağlayan tüm Türk vatandaşları bu sübvansiyon ve desteklerden yararlanma imkanına sahiptir. Bu uygulamanın başvurusunda öncelikle intenete kayıt olmaları ve gerekli bilgileri bu sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Bu işlemleri tamamlayanların, gerekli belgeleri şahsen Tarım ve Orman Bakanlığı il veya ilçe müdürlerine teslim etmeleri gerekmektedir. Ulusal tarım projesi çerçevesinde alınan destekten veya genç çiftçilerin hibelerinden yararlanmak istiyorsanız, https://gencciftci.tarim.gov.tr/ adresinden başvuru yaptıktan sonra bölgenizdeki tarım ve tarım endüstrileri ile iletişime geçmelisiniz. Ormancılık Bürosu ile iletişime geçin.

Genç Çiftçi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Genç Çiftçiler" projesinden yararlanmak isteyenler, gerekli niteliklere sahip oldukları sürece başvuru yapabilirler. Bu programa başvurmak için öncelikle https://gencciftci.tarim.gov.tr/ adresinde yeni bir çiftçi kaydı oluşturmanız gerekmektedir. Bu kaydı oluşturmak çok kolay. Burada kimliğinizi ve iletişim bilgileriniz istenmektedir. Başvuru sürecinde kullanacağınız için kayıt işlemi sırasında belirlenen kullanıcı adı ve şifreyi girmeniz faydalı olacaktır. Bu adımları tamamladıktan sonra Genç Çiftçi Projesi'ne başvurmak için kullanıcı adınız ve şifreniz ile sistem üzerinden giriş yapabilirsiniz. Şifre ile giriş yaptıktan sonra "başvuru süreci" bölümünden başvuru yapmaya devam edebilirsiniz. Bu süreç 5 adımdan oluşmaktadır. Şu şekildedir;

Çiftçi Bilgileri (ÇKS kaydı vb.), Proje Bilgileri, Gider Kalemleri, Arazi / İşletme Bilgisi, Teslim Edilecek Diğer Evraklar

Bu işlemleri tamamlayanlar, bir önceki bölümde belirtilen ve istenen belgeleri, bulundukları bölgenin Tarım ve Ormancılık Bürosuna teslim etmelidir. Bu işlemleri tamamlayanlar Genç Çiftçi Başvurusunu tamamlayacak. Sistem üzerinden doğrudan talepte bulunmadan doğrudan yönetim kuruluna gitmeniz durumunda talebiniz geçersiz sayılacaktır. Bu nedenle, programın her iki aşamasını da aynı anda uygulamanız gerekir.

Genç Çiftçi Hibe Desteği Verilecek Sektörler Nelerdir?

Hayvansal Üretim;

a) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği,

b) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği,

c) Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi,

ç) Arı sütü, ana arı, polen vb. arı ürünleri üretimi,

d) İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı,

e) Serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği ve tesis yapımı.

Bitkisel Üretim;

a) Kapama meyve bahçesi tesisi,

b) Fide, fidan iç ve dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği,

c) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği,

ç) Çok yıllık yem bitkisi yetiştiriciliği,

d) Kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı.

Yöresel Ürünler ile Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretimi;

a) Çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve

paketlenmesi,

b) Coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim.

Yukarıdaki sektörlerden herhangi birini seçip sistem üzerinden başvurusunu bitiren kişilerin hazır etmesi gereken belgeler şöyledir;

Kimlik kartı fotokopisi, Okur yazar belgesi ya da diploma belgesi SGK’dan alınan “çalışmıyor belgesi”, Başvuru dilekçesi, (Önek kopyası Tarım ve Orman Müdürlüklerinden temin edilebilir) Proje tanıtım formu (tarim.gov.tr adresinden çıktı olarak alınabilir) İmzalı taahhütname evrakı

Bu belgeleri Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim eden genç çiftçinin başvuruları tamamlanır. Son olarak hibe almaya uygun olduğu onaylanırsa, tarım ve hayvancılıkla uğraşacağı bölgede kaldığını belgelemesi istenir. Şimdiye kadar köyde yaşamayan gençlerimiz, hibe almaya hak kazandıklarını öğrendiklerinde konutlarını taşımaları gerekiyor. Bu sürecin sonunda Nüfus Müdürlüğünden ikamet izni alınacaktır. Tarımsal faaliyetlerin yapılacağı site için kira sözleşmesi veya arazi size ait ise tapu düzenlenecektir.