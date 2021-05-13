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Gen İlaç halka arz ne zaman gerçekleşecek? Gen İlaç eşit dağılım mı oransal mı?

Yatırımcılar, Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin halka arz edilmesine ilişkin haberleri araştırıyor. Gen İlaç halka arz talep toplama tarihleri ne zaman? Gen İlaç eşit dağıtım mı yoksa oransal mı hangi bankalardan alınır, kaç lot verir? Gen İlaç izahname yayınlandı mı? işte detaylar...

13 Mayıs 2021 Perşembe 15:51
Gen İlaç halka arz ne zaman gerçekleşecek? Gen İlaç eşit dağılım mı oransal mı?
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Sermaye Piyasası Kurulu onayı ile sunulan halka arz işlemlerine yenisi eklendi. Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş’de halka arz için başvuruda bulundu. Yapılan başvuru ardından halka arz konusuna ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Yatırımcılar, Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin halka arz edilmesine ilişkin haberleri araştırıyor. Gen İlaç halka arz talep toplama tarihleri ne zaman? Gen İlaç eşit dağıtım mı yoksa oransal mı hangi bankalardan alınır, kaç lot verir? Gen İlaç izahname yayınlandı mı? işte detaylar...

Yatırımcılar, bu arz işleminin detaylarını, talep toplama tarihlerini merak ediyor. Diğer taraftan araştırılan bir diğer konu ise izahname oldu.

Şirket hakkında merak edilenler

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş, 1998 senesinde kurulmuştur. Nadir görülen hastalıkların tedavisi için ve bu hastalıklara bağlı gelişen fonksiyon bozukluklarının giderilmesi için Türk ilaç sektöründe kendine yer edinmiştir. Gen İlaç, dünyanın önemli firmaları ile işbirliği içindedir. Firmanın amacı ise etik ve bilimsel değerler doğrultusunda, ürün ve hizmetlerin hastalara en kolay ve rahat, güvenilir ve hızlı biçimde ulaşmasını sağlayabilmektir.

En başta Başta Nöroloji alanında, Endokrinoloji ve Nefroloji alanında olmak üzere Onkoloji, Hematoloji ve Pediatri alanlarında da, nadir rastlanan hastalıkların tedavisinde ve bu hastalıklara bağlı olarak gelişen fonksiyon bozukluklarının tedavi edilmesinde kullanılan ürünleriyle sağlık sektöründe kendine yer edinmiştir. 

Kurulduğu andan bu yana hızlı bir şekilde büyüme göstermiştir. Bu firma, Ankara’da 40000 metre karelik bir alana kurulmuştur. Bunun yanı sıra GMP sertifikalı üretim tesisi Ankara (Merkez), İstanbul, İzmir, Trabzon, Azerbaycan, Kazakistan ve Gürcistan ofislerinde yer alan neredeyse 400 kişilik uzman kadrosu ve 8 farklı ülkeden 18 partneri ile, Türk İlaç Endüstrisinin en hızlı büyüyen şirketi olarak, 20 senedir başarı ile yürüttüğü hizmetleri sizlerle beraber daha da yukarılara taşımaya devam etmeyi hedeflemektedir.  

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz ne zaman?

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, halka arz işlemi için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulundu. Lakin şirketin halka arzının ne zaman onaylanacağı ise bilinmemektedir. Şirket halka arz onayı aldığı takdirde haberimizde sizlerle paylaşacağız.

Gen İlaç borsa kodu nedir, kaç lot verir?

Gen İlaç, halka arzda #GENİL kodunu kullanacak. Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş,

62.500.000 Lot + 6.250.000 Ek Satış ile halka arz edilecek. Eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek olan şirketin kaç lot vereceği ise katılımcı sayısına göre belirlenecek. Gen İlaç’ın halka arz tarihi ise 2021 yılının ilk yarısında gerçekleşeceği bekleniyor.


Son Güncelleme: 13.05.2021 15:51
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Anahtar Kelimeler:
HalkaArzIlaçGEN
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