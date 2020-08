Gelir vergisinden muafsanız bu ödemeleri geri alabilirsiniz!

Günümüzde her yıl eşit oranlarda emlak vergisi ödenmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yapmış olduğu açıklamalarda vergi çeşitlerinde uygulanmakta olan muaflık durumu emlak vergilerinde uygulandı.

Vatandaşlar her yıl düzenli olmak üzere 2 kez emlak vergisi ödüyor. Muaf kategorisinde bulunan kişiler ödemeleri yapmak zorunda olmadığından geriye dönük 5 yıl içinde yapmış olduğu ödemeleri iade alabiliyor. Türkiye sınırlarında taşınmazı bulunanlar her yıl iki defa emlak vergisi ödemek zorundadır. Her ne kadar durumda ilgili tartışmalar olsa da bazı vatandaşlar vergi ödemekten muaf tutulmaktadır.

Devletin sağladığı bu olanaklardan haberdar olmayan kişiler ödeme yapmaya devam ediyorlar. Vergi ödemelerinden muaf olunmasına karşın ödeme yapılması halinde geriye dönük 5 yıllık ödemeler iade alınabiliyor.

Emlak vergisinden muaf tutulabilirsiniz

Taşınmaz sahiplerinin ödemekle yükümlü olduğu vergilere bazı özel şartlarla muafiyet sağlanabiliyor. Brüt yüz ölçümü 200 metrekare altında ve tek meskene sahip kişilerde meskenin intifa hakkına sahip kişilerde geçerli olabiliyor. Emlak vergi muafiyetleri; 18 yaşından küçük ve başkasına bakmakla mükellef olmayan bireylerin dışında geliri olmayan, SGK’dan emekli, dul, yetim veya maluliyet maaşları alan kişileri kapsamaktadır. Gazi, şehit yakınları ve engelli vatandaşlar da gelir vergisinden muaf tutulmaktadır.

Emlak vergisinden muaf olma şartları belli oldu

Yapılan açıklamalar çerçevesinde vatandaşların araştırdığı konu başlıkları içerisinde vergi muafiyeti bulunuyor. Buna göre;

Hizmet karşılığında ücret geliri olanlar,

Ticari meslek faaliyeti içerisinde bulunanlar,

Tarımsal faaliyet geliri olanlar,

Menkul ve gayrimenkul geliriyle geçimini sağlayanlar,

Faiz geliri veya benzeri türde geliri olmayanlar,

Geliri olmadığına dair belge ile meskenin olduğu belediye mali hizmetler müdürlüğüne taahhüt vererek emlak vergisinden muaf tutulabilirsiniz.

Tek evi olanlar emlak vergisinden yararlanabilir mi?

Tek evi veya arsası olan vatandaşların vergi muafiyetleri olmamaktadır. Tek evinizin olması ve evinizin 200 metrekareyi geçmemesi halinde emlak vergisinden muaf tutulabilirsiniz. Bu süreçte muaf tutulanlar ise;

Emekliler, ev hanımları, şehit düşen kişilerin dul eşleri ve yetim çocukları, gaziler ve geliri olmayanlardır.