Gelir vergisi nedir? Gelir vergisi oranları ve gelir vergisi hesabı nasıl yapılır?

Gelir Vergisi Nedir?

Kalan için vergi dilimlerine göre ödenmesi gereken bir vergi türüdür, yani kazanılan gelirden maliyetlerin düşülmesinden kaynaklanan vergi eşiği.

Kümülatif Nedir?

İlgili dönem dahil önceki dönemlerin toplamıdır. Diğer bir deyişle, Nisan ayı gelir vergisi matrahları dikkate alınarak Ocak, Mart ve Şubat ayları için gelir vergisi matrahlarının hesaplanması kümülatif bir hesaplamaya önek olarak gösterilebilir.

Matrah Nedir?

Gelirden giderler düşüldükten sonra kalan kısım. Vergilendirme açısından ödenmesi gereken kısım olarak tanımlanabilir.

Vergi Matrahı Nedir?

Tüm gelirlerden tüm giderler düşüldükten sonra vergiye tabi kısım vergiye esas olan kısımdır. Burada maliyet, hesaplama sırasında elde edilen gelirden düşülecektir. Giderler düşüldükten sonra vergiye tabi kısım olarak da tanımlanabilir.

Yüzdelik Dilim Nedir?

Yukarıdaki tabloda kazanılan gelirin vergiye tabi toplam kısmının oranı yüzde olarak tanımlanmıştır.

Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır

Gerçek gelir elde eden sigortalı çalışanlar, devlet memurları veya işadamları için hesaplama yöntemi farklı olsa da, net gelire dayalı gelir, gelir vergisi düzeyine göre hesaplanmaktadır. Aşağıda öneklerle nasıl hesap yapılacağını kısaca açıklayacağız. Takvim yılında kazanılan toplam gelir daha yüksek bir vergi oranı seviyesine aktarılırsa, gelir vergisi oranı bir sonraki daha yüksek seviyeye göre hesaplanmaktadır.

1- Sigortalı Çalışanların Gelir Vergisi Hesaplaması

Sigortalı çalışanların gelir vergisi brüt maaş üzerinden hesaplanır. Bir SGK çalışanının% 14'ü ve işsizlik katkı payının% 1'i dahil olmak üzere toplam brüt ücretin% 15'i düşüldükten sonra, gelir vergisi matrahı, yani vergilendirilecek kısım hesaplanır.

Önek: Brüt maaşı 5000 TL olan bir çalışan için Ocak ayı gelir vergisi kesintisinin hesaplanması şu şekilde olacaktır; Brüt maaş: 5000 TL,

SGK çalışanlarının payı (% 14): 700,00 TL,

İşsizlere katkı payı (% 1): 50,00 TL,

Toplam kesinti: 750,00 TL

Gelir vergisi matrahı: 4250 TL Ocak ayından itibaren, her ay için bir gelir vergisi matrahı eklenir ve bir kümülatif gelir vergisi matrahı hesaplanır.

Gelir vergisi (% 15): 637,50 TL. (Ocak ayı olduğu için oran% 15'ten çıkarılmıştır. Kesinti, toplam gelir tutarının aşağıda listelenen vergi dilimlerine karşılık gelmesi ile aynıdır).

2- Memur Gelir Vergisi Hesaplama

3- Esnaf ve Serbest Kazanç Gelir Vergisi Hesaplama

Devlet memurlarının gelir vergisi, toplam maaştan ziyade temel maaş üzerinden hesaplanmaktadır. Bu nedenle, sigortalı çalışanlara göre daha yüksek bir vergi dilimidirler. Takvim yılından başlayarak, baz ayda% 15 gelir vergisi uygulanmaktadır. Ocak ayı itibariyle her ayın baz ayı, birikimli vergiyi oluşturur. Vergi oranı, aşağıdaki vergi oranı aralığında temel aylık toplam tutarın herhangi bir kısmı için geçerlidir.

Gelir vergisi ödemekle yükümlü işadamları ile bedelsiz gelir elde edenler için işletme vergisi hesaplamasından tüm giderler düşüldükten sonra elde edilen kazançlar vergilendirilir. Öneğin, 800 liraya alınan bir ürünün 1.000 liraya satıldığını varsayalım. Karışıklığı önlemek için hariç tutulan ve dahil edilen ücretler, KDV ve muhasebe şartlarını eklemedim. Vergilendirme, bu şekilde elde edilen gelirlerin toplamının aşağıda verilen vergi sınıfına ait olduğu vergi oranında yapılacaktır.

Kümülatif Vergi Matrahı

Önceki aylar matrahı dahil cari ay ile vergiye tabi olacak toplam tutardır.

Gelir vergisi oranları

Gelir vergisi oranı kanunla belirlenir. Mevcut vergi düzenlemelerimize göre şu anda 5 ayrı gelir vergisi seviyesi bulunmaktadır. Aşağıdaki tablo, gelir vergisi oranını ve cari tutarı listelenmektedir.

Gelir Vergisi Dilimleri

1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 tarihleri ​​arasında, vergi dilimlerinin hesaplanmasında dikkat edilmesi gereken tutar ve maaş ve gelir getirenlerin vergi oranı aşağıdaki gibidir:

22.000 liraya kadar geliri olan% 15,

49.000 TL gelirden 22.000 TL'nin bir kısmı için 3300 TL ve 22.000 TL'nin üzerindeki tutar için% 20,

180.000 Lire geliri olan 49.000 Lira için 8.700, 49.000 Lira üzerindeki gelir için% 27,

600.000 TL gelirin 180.000 TL'lik kısmı için 44.070,00 TL ve üstü için% 35'i

600.000 TL'nin üzerindeki gelirlere 191.070 TL gelir vergisi ve fazlasının% 40'ı.

Asgari Ücret Vergi Dilimi

Asgari ücretle çalışanların da gelir vergisi ödemesi zorunlu olup, her ay toplam maaştan SGK hissesinin% 14'ü ve işçinin işsizlik sigortası priminin% 1'i düşüldükten sonra, gelir vergisi maaşlarından düşülecektir. Takvim yılının başında bulunan miktardan gelir vergisinin% 15'ini düşürün. Daha sonra, kümülatif kısma göre, toplam gelir (yani, vergi matrahının toplamı) yukarıdaki ilk kısmı aşarsa, ikinci kısımdan % 20vergi alınır.

Memur Vergi Dilimleri

Devlet memurları için mevcut gelir vergisi oranı seviyeleri yukarıda açıklandığı gibidir. Temel emeklilik bazında hesaplanan gelir vergisi matrahı, azami vergi oranı aralığını aştığında, ücretlerin gelir vergisi oranı da artacak, böylece ücretler düşecektir.

Yüzdelik Dilim Hesaplama

Yüzdelik dilim hesaplamasında, takvim yılının 1 Ocak tarihinden yıl sonuna kadar olan gelirler hesaplanarak girilen gelir vergisi düzeyi hesaplanır. Yukarıdaki tablo, gelire bağlı olarak ne kadar gelir vergisi ödeyeceğinizi göstermektedir. Bu tabloya göre hesaplamalar yapabilirsiniz.

Vergi Dilimine Ne Zaman Girilir?

Mevcut miktar yukarıda açıklandığı gibidir. Devlet memuruysanız, baz ay (yani vergilendirilebilir kısım) en yüksek vergi bandını aştığında, sigortalı bir çalışan iseniz, gelir vergisi birikimli esasa göre bir sonraki seviyeye yükseldiğinde kesinti artacak ve gelir vergisi de artacaktır. Üst kısımdan düşülür.