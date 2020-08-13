İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Tartıştığı akrabalarına tencere fırlatan adam balkondan düştü!
Tartıştığı akrabalarına tencere fırlatan adam...
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan vaka sayısı dikkat çekerken vefat oranlarının düşmesi sevindirdi!
Son Dakika
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan...
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında kritik sözler!
Son Dakika
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında...
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı! Yargıtaydan dikkat çeken karar
Son Dakika
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı!...

Gelir belgesiz maaş bordrosuz kredi veren bankalar ve şartları 13-08-2020

Gündemde uzun bir süre kendisine yer edinen Gelir belgesiz maaş bordrosuz kredi veren bankalar ve şartları 13-08-2020 hakkında sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de 13.08.2020’li haberimize göz aratak Gelir belgesiz maaş bordrosuz kredi veren bankalar ve şartları 13-08-2020 hakkında en güncel bilgileri hemen okuyabilirsiniz.

13 Ağustos 2020 Perşembe 12:48
Gelir belgesiz maaş bordrosuz kredi veren bankalar ve şartları 13-08-2020
Takip Et:

Gelir belgesi olmayan kişilere kredi veren bankaların verdikleri kredi tutarları farklıdır. Her bankanın kendine göre belirlediği kredi tutarları kişinin kullanmak istediği krediye göre farklılık göstermektedir. Kredi notuna göre verilen ve buna göre tutarı belirlenen kredilerde kredi notu yüksek olan kişiler kredi kullanırken şanslıdır.

Enpara gelir belgesiz kredi başvurusu

QNB Finanbank’a bağlı olarak çalışan Enpara, dijital bir banka oluşumudur. Sadece dijital yollarla işlemler gerçekleştiren banka, kendi müşterilerine 50.000 TL’ye varan gelir belgesiz kredi imkanı sunmaktadır. 3 ay sonra ödeme seçeneği sunan banka kendi müşterilerine özel olarak oluşturduğu ihtiyaç kredisi ile birlikte müşterilerinin 50.000 TL’ye kadar olan nakit ihtiyacını karşılamaktadır.


Gelir belgesiz kredi imkanını kullanmak isteyen kişiler T.C. kimlik numarasını SMS ile 5030’a yollaması halinde krediye başvurusunu gerçekleştirebilir.

Garanti BBVA 100.000 TL gelir belgesiz kredi

Kişilerin kredi notu ve sigorta durumuna göre kredi veren Garanti BBVA, bu belirlenen durumları iyi olan müşterilerine 60 ay vade seçeneği ile 100.000 TL’lik kredi vermektedir. Dijital ortamdan kolayca gelir belgesiz kredi imkanına ulaşabilen kişiler, kendisine en yakın banka şubesine giderek de başvurularını gerçekleştirebilmektedir.

Denizbank 55.000 TL gelir belgesiz kredi

Denizbank belirlediği yeni kampanyası ile birlikte kredi kullanmak isteyen kişilere 55.000 TL’lik gelir belgesiz kredi vermektedir. Kısa mesaj ve dijital ortamlardan kolayca başvurulabilen krediye isteyen kişiler şubelere giderek de başvuru oluşturabilmektedir. Gelir belgesiz kredi veren banka, bu kredileri 60 aya varan vade seçenekleri ile müşterilerine sunuyor. Krediye başvuru yapmak isteyenler T.C. kimlik numarasını 3280’e yollayarak krediye başvuru sağlamış olacaktır.



Son Güncelleme: 13.08.2020 12:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Findeks Ücretsiz Kredi Notu Sorgulama
Findeks Ücretsiz Kredi Notu Sorgulama
Bankalar kurban bayramına özel uygun faiz oranlı kredi kampanyalarını açıkladı!
Bankalar kurban bayramına özel uygun faiz oranlı kredi kampanyalarını açıkladı!
SGK’dan üç maaş alabilme şartları nelerdir? Kimler nasıl yararlanır?
SGK’dan üç maaş alabilme şartları nelerdir? Kimler nasıl yararlanır?
Asgari Ücrete 350 TL zam teklifi mecliste
Asgari Ücrete 350 TL zam teklifi mecliste
Kredi sicili bozuk olanlar için Kamu bankalarından yeni kredi kampanyaları
Kredi sicili bozuk olanlar için Kamu bankalarından yeni kredi kampanyaları
Ziraat Bankası kredi başvurusunda talep edilen belgeler nelerdir?
Ziraat Bankası kredi başvurusunda talep edilen belgeler nelerdir?

Popüler Haberler

Gelir belgesiz maaş bordrosuz kredi veren bankalar ve şartları 13-08-2020
Yeşil Tarife ne demek? YETA elektrik faturalarını düşürecek mi?
Yeni işyeri açanlara devletten süper destek ve krediler
Kuaförüm Sensin yarışmacısı Gül Mammadova kimdir? Yeni yarışmacı hakkında bilgiler
SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur, emekli İkramiyesi 1.500 TL olacak mı? Ağustos 13 Perşembe
ÇKS 2020 hayvancılık kredisi veren bankalar hangileri? Hayvancılık kredisi nedir, hangi bankalar veriyor?
Star TV Seni Çok bekledim dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu
Muhtaç durumda olan ailelere devletten maddi 1477 TL destek
Acil para ihtiyacınıza en hızlı yanıt veren 3 banka
Türkiye Modelini Arıyor top Model yarışması başvuru formu adresi ne? Tv8 Top Model yarışması ne zaman başlayacak? 13 Ağustos 2020 Perşembe
Amber Heard kimdir? Amber Heard-Johnny Deep ile alakası ne, neden davalık oldular?
Hamilelik kaç gün sonra belli olur? ve belirtileri ne zaman başlar?
Kurban nasıl kesilir? nasıl bağlanır ve yere nasıl yatırılır?
Klima kullanımı sağlığı nasıl etkiler? Klimanın insan sağlığına olumsuz etkileri
32 Maddelik yeni torba yasa geliyor! Yeni torba yasada hangi maddeler yer alıyor?
BDDK'dan pandemi düzenlemesi! KRedi kartı limitleri arttırıldı
Ütü yaparken nelere dikkat edilmeli? Ütü yapmanın püf noktaları
Günlük burç yorumları 4 Nisan 2020 Cumartesi - Gündelik yaşantınız için burç yorumunuz
Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak? 4/D Taşeron işçiler için 13 Ağustos 2020 Perşembe tarihli önemli gelişme
Heyet Raporu Ücreti Ne Kadar? E-Devlet Sağlık Raporu Sorgulama Nasıl Yapılır?
2020-2021 üniversitelerin eğitim öğretim yılı ikinci öğretim ücretleri ne kadardır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.