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Gelir belgesiz kredi veren bankalar ve kredi şartları 23 Ocak 2021

Sıcak haber olarak gündeme gelen Gelir belgesiz kredi veren bankalar ve kredi şartları haberinin merak edilen yeni ayrıntılarını öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 23 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

23 Ocak 2021 Cumartesi 22:45
Gelir belgesiz kredi veren bankalar ve kredi şartları 23 Ocak 2021
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Gelir belgesi olmayan kişilere kredi veren bankaların verdikleri kredi tutarları farklıdır. Her bankanın kendine göre belirlediği kredi tutarları kişinin kullanmak istediği krediye göre farklılık göstermektedir. Kredi notuna göre verilen ve buna göre tutarı belirlenen kredilerde kredi notu yüksek olan kişiler kredi kullanırken şanslıdır.

Odeabank gelir belgesiz kredi başvurusu

Kefilsiz ve bordrosuz olarak Odeabank’tan kredi alabilirsiniz. Bireysel kredilerinden işleminizi gerçekleştirip bilgilerinizi tamamladıktan sonra %1,97 oranında faiz ile başvuru yapmanız mümkün. Her bankada olduğu gibi bu bankada da kredi puanlamanıza göre para ihtiyacınız karşılanmaktadır. Odeabank şubesi üzerinden kredi almak istiyorsanız daha önce finansal işlem sebebi ile kara listede adınızın olmaması gerekiyor aynı zamanda kredi notunuzun yüksek olması isteniyor. İntenet bankacılığı üzerinden online başvuru yapabilir Odeabank şubelerinden de işlemi gerçekleştirebilirsiniz. 50.000 TL kredi için 36 aya varan vade ile T.C kimlik numaranızla kredi başvuru işlemini gerçekleştirebilirsiniz. 

Enpara gelir belgesiz kredi başvurusu

QNB Finanbank’a bağlı olarak çalışan Enpara, dijital bir banka oluşumudur. Sadece dijital yollarla işlemler gerçekleştiren banka, kendi müşterilerine 50.000 TL’ye varan gelir belgesiz kredi imkanı sunmaktadır. 3 ay sonra ödeme seçeneği sunan banka kendi müşterilerine özel olarak oluşturduğu ihtiyaç kredisi ile birlikte müşterilerinin 50.000 TL’ye kadar olan nakit ihtiyacını karşılamaktadır.

Gelir belgesiz kredi imkanını kullanmak isteyen kişiler T.C. kimlik numarasını SMS ile 5030’a yollaması halinde krediye başvurusunu gerçekleştirebilir.

Garanti BBVA 100.000 TL gelir belgesiz kredi

Kişilerin kredi notu ve sigorta durumuna göre kredi veren Garanti BBVA, bu belirlenen durumları iyi olan müşterilerine 60 ay vade seçeneği ile 100.000 TL’lik kredi vermektedir. Dijital ortamdan kolayca gelir belgesiz kredi imkanına ulaşabilen kişiler, kendisine en yakın banka şubesine giderek de başvurularını gerçekleştirebilmektedir.

Denizbank 55.000 TL gelir belgesiz kredi

Denizbank belirlediği yeni kampanyası ile birlikte kredi kullanmak isteyen kişilere 55.000 TL’lik gelir belgesiz kredi vermektedir. Kısa mesaj ve dijital ortamlardan kolayca başvurulabilen krediye isteyen kişiler şubelere giderek de başvuru oluşturabilmektedir. Gelir belgesiz kredi veren banka, bu kredileri 60 aya varan vade seçenekleri ile müşterilerine sunuyor. Krediye başvuru yapmak isteyenler T.C. kimlik numarasını 3280’e yollayarak krediye başvuru sağlamış olacaktır.



Son Güncelleme: 23.01.2021 22:45
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