İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda Pekkan gönlünü Hakan Altun'a kaptırdı!
Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda...
Paris'te sonik patlama büyük bir panik yarattı
Paris'te sonik patlama büyük bir...
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye rastlanan işletme sahibi gözaltına alındı
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye...
Survivor sunucusu Murat Ceylan hakim karşısına çıktı: ''İyi niyetimin mağduru oldum.''
Survivor sunucusu Murat Ceylan hakim...

Gelir belgesiz kredi veren bankalar ve kredi şartları 2 Ekim 2020

Yayınlandığı ilk andan beri oldukça dikkat çeken Gelir belgesiz kredi veren bankalar ve kredi şartları haberi gündemde kendisine yer edinmeye devam ediyor. Gelir belgesiz kredi veren bankalar ve kredi şartları haberinin en güncel ayrıntılarıyla ilgili bilgileri paylaştığımız 2 Ekim 2020 Cuma tarihli haberimizden sıcak gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

02 Ekim 2020 Cuma 01:56
Gelir belgesiz kredi veren bankalar ve kredi şartları 2 Ekim 2020
Takip Et:

Gelir belgesi olmayan kişilere kredi veren bankaların verdikleri kredi tutarları farklıdır. Her bankanın kendine göre belirlediği kredi tutarları kişinin kullanmak istediği krediye göre farklılık göstermektedir. Kredi notuna göre verilen ve buna göre tutarı belirlenen kredilerde kredi notu yüksek olan kişiler kredi kullanırken şanslıdır.

Enpara gelir belgesiz kredi başvurusu

QNB Finanbank’a bağlı olarak çalışan Enpara, dijital bir banka oluşumudur. Sadece dijital yollarla işlemler gerçekleştiren banka, kendi müşterilerine 50.000 TL’ye varan gelir belgesiz kredi imkanı sunmaktadır. 3 ay sonra ödeme seçeneği sunan banka kendi müşterilerine özel olarak oluşturduğu ihtiyaç kredisi ile birlikte müşterilerinin 50.000 TL’ye kadar olan nakit ihtiyacını karşılamaktadır.


Gelir belgesiz kredi imkanını kullanmak isteyen kişiler T.C. kimlik numarasını SMS ile 5030’a yollaması halinde krediye başvurusunu gerçekleştirebilir.

Garanti BBVA 100.000 TL gelir belgesiz kredi

Kişilerin kredi notu ve sigorta durumuna göre kredi veren Garanti BBVA, bu belirlenen durumları iyi olan müşterilerine 60 ay vade seçeneği ile 100.000 TL’lik kredi vermektedir. Dijital ortamdan kolayca gelir belgesiz kredi imkanına ulaşabilen kişiler, kendisine en yakın banka şubesine giderek de başvurularını gerçekleştirebilmektedir.

Denizbank 55.000 TL gelir belgesiz kredi

Denizbank belirlediği yeni kampanyası ile birlikte kredi kullanmak isteyen kişilere 55.000 TL’lik gelir belgesiz kredi vermektedir. Kısa mesaj ve dijital ortamlardan kolayca başvurulabilen krediye isteyen kişiler şubelere giderek de başvuru oluşturabilmektedir. Gelir belgesiz kredi veren banka, bu kredileri 60 aya varan vade seçenekleri ile müşterilerine sunuyor. Krediye başvuru yapmak isteyenler T.C. kimlik numarasını 3280’e yollayarak krediye başvuru sağlamış olacaktır.



Son Güncelleme: 02.10.2020 01:56
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emekliler için ek ödeme alma müjdesi! Ek ödemeleri almanın şartları nedir?
Emekliler için ek ödeme alma müjdesi! Ek ödemeleri almanın şartları nedir?
Kredi kartı borcu olanlara yeniden yapılandırma imkanı!
Kredi kartı borcu olanlara yeniden yapılandırma imkanı!
Ziraat Bankası’ndan müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni kredi!
Ziraat Bankası’ndan müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni kredi!
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?
70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor
70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor

Popüler Haberler

Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL hibe! Ekim 2020 Geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır?
Gelir belgesiz kredi veren bankalar ve kredi şartları 2 Ekim 2020
Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Kazara Aşk dizi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Emekliye eş ve çocuk desteği yardımı verilecek mi? Eş çocuk yardım miktarı ne kadar olacak?
Türkiye Modelini Arıyor top Model yarışması başvuru formu adresi ne? Tv8 Top Model yarışması ne zaman başlayacak? 2 Ekim 2020 Cuma
En iyi ve sağlam vantilatör modelleri hangileridir? 2020 Özelliklerine göre vantilatör modelleri
Banka borçlarınızı tek yerde toplayın! İşte borç transfer kredisi veren bankalar
İŞKUR MEK kursları şartları nelerdir? 80 TL ödeme nasıl alınır?
Vakıfbank 125.000 TL düşük faizli 6 ay ertelemeli 60 ay vadeli kredi başvuru şartları ve faiz oranları
Odeabank’tan sıfır araç için avantajlı taşıt kredisi kapmanyası 2020
Sefirin Kızı Kavruk Ömer kimdir? Gerçek adı nedir? Edip Tepeli hakkında bilgiler
Yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt başvurusu nasıl ve ne zaman yapılıyor?
Günlük burç yorumları 13 Kasım Çarşamba - Günlük yıldız falınız bugün sizin için neler söylüyor?
Zuhal Topal’la Sofrada yeni hafta yarışmacıları isimleri ve bilgileri
Ziraat bankası konut kredisi geri ödeme ve taksit hesaplaması
Banka kredi kartı limit arttırımı nasıl yapılır?
Emekli ek ödemelerinde güncelleme! Ek ödeme ne kadar olacak?
Emekliye 355 TL intibak zammı var mı? İntibak zammı ne zaman verilecek? SSK SGK Bağkur intibak zammı ne zaman ödenecek?
Ekim 2020 AGİ dahil asgari ücret ödemesi belli oldu! Çocuk sayısı, eşinin çalışma durumuna göre AGİ hesaplaması
Cimer Şikayet sorgulama işlemleri nasıl yapılır? E-devlet CİMER şikayet sorgulama
ÇYDD bursu kaç ay veriliyor? 2020 ÇYDD bursu karşılıksız mı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.