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Gelir belgesiz kredi veren bankalar ve kredi şartları 12 Haziran 2021

Basının odağı altında olan ve okurlarımızın da merak ettiği Gelir belgesiz kredi veren bankalar ve kredi şartları haberi ile ilgili yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız, hemen şimdi 12.06.2021 tarihli haberimizi okuyun.

12 Haziran 2021 Cumartesi 23:41
Gelir belgesiz kredi veren bankalar ve kredi şartları 12 Haziran 2021
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Gelir belgesi olmayan kişilere kredi veren bankaların verdikleri kredi tutarları farklıdır. Her bankanın kendine göre belirlediği kredi tutarları kişinin kullanmak istediği krediye göre farklılık göstermektedir. Kredi notuna göre verilen ve buna göre tutarı belirlenen kredilerde kredi notu yüksek olan kişiler kredi kullanırken şanslıdır.

Odeabank gelir belgesiz kredi başvurusu

Kefilsiz ve bordrosuz olarak Odeabank’tan kredi alabilirsiniz. Her bankada olduğu gibi bu bankada da kredi puanlamanıza göre para ihtiyacınız karşılanmaktadır. Odeabank şubesi üzerinden kredi almak istiyorsanız daha önce finansal işlem sebebi ile kara listede adınızın olmaması gerekiyor aynı zamanda kredi notunuzun yüksek olması isteniyor. İntenet bankacılığı üzerinden online başvuru yapabilir Odeabank şubelerinden de işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Odeabank; 36 ay vadeli, maksimum 10.000 TL tutarında olan kredisi ile nakit ihtiyaçlarınızı çözüme kavuşturuyor.

Enpara gelir belgesiz kredi başvurusu

QNB Finanbank’a bağlı olarak çalışan Enpara, dijital bir banka oluşumudur. Banka kendi müşterilerine özel olarak oluşturduğu ihtiyaç kredisi ile birlikte müşterilerinin 60.000 TL’ye kadar olan nakit ihtiyacını karşılamaktadır. En Para ihtiyaç kredisi faiz oranları da %0.99 gibi oldukça düşük oranlardan başlıyor. Çekmek istediğiniz kredi miktarı yükseldikçe ödemeniz gereken oran da yükseliyor.

Gelir belgesiz kredi imkanını kullanmak isteyen kişiler T.C. kimlik numarasını SMS ile 5030’a yollaması halinde krediye başvurusunu gerçekleştirebilir.

Garanti BBVA 100.000 TL gelir belgesiz kredi

Kişilerin kredi notu ve sigorta durumuna göre kredi veren Garanti BBVA, bu belirlenen durumları iyi olan müşterilerine 60 ay vade seçeneği ile 100.000 TL’lik kredi vermektedir. Garanti Bankası ilk kez bankadan kredi çekecek olan yeni müşterilerine ise 36 ay vadeli 100.000 TL kredi sunuyor.

Dijital ortamdan kolayca gelir belgesiz kredi imkanına ulaşabilen kişiler, kendisine en yakın banka şubesine giderek de başvurularını gerçekleştirebilmektedir.

Denizbank 55.000 TL gelir belgesiz kredi

Denizbank belirlediği yeni kampanyası ile birlikte kredi kullanmak isteyen kişilere maximum 60.000 TL’ye varan gelir belgesiz kredi vermektedir. Kısa mesaj ve dijital ortamlardan kolayca başvurulabilen krediye isteyen kişiler şubelere giderek de başvuru oluşturabilmektedir. Gelir belgesiz kredi veren banka, bu kredileri 60 aya varan vade seçenekleri ile müşterilerine sunuyor. Krediye başvuru yapmak isteyenler T.C. kimlik numarasını 3280’e yollayarak krediye başvuru sağlamış olacaktır.


Son Güncelleme: 12.06.2021 23:41
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