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Gelir Belgesiz kredi veren bankalar hangileri?

Bankalara kredi başvurusunda bulunmak isteyen ancak uygulanan prosedürler sebebiyle acil ihtiyaçlarını karşılayamayan kişiler '2021 Gelir belgesiz kredi veren bankalar hangileri?' sorusunu araştırmaya başladı. Gelir belgesiz kredi veren bankaların listesine yazımızdan ulaşabilirsiniz.

30 Aralık 2021 Perşembe 09:15
Gelir Belgesiz kredi veren bankalar hangileri?
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Pek çok kişi nakit ihtiyaçlarını karşılamak için bankalara başvuruyor. Bankalara kredi başvurusunda bulunmak isteyen ancak uygulanan prosedürlerden ötürü acil ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Maaş bordrosu olmadan, gelir belgesiz kredi veren bankaların hangileri olduğunu birçok kişi tarafından araştırılmakta. Gelir belgesi olmadan kredi alınabilecek bankalar 2021 senesinde Ziraat Bankası, Akbank, Odeabank, ING bank, Vakıfbank aralarında olduğu pek çok bankanın gelir belgesi olmayan ve çalışmayana uygun faiz oranlarıyla anında kredi gibi sundukları kredi imkânlarını sağlamayı sürdürüyor.

Bankaya gitmeden gelir belgesiz kredi nasıl alınır?

Gelir belgesiz kredi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler gelir belgesi olmadan kredi başvurusunu mobil bankacılık uygulamaları üzerinden yapabilir. Kredi başvurularında maaş bordrosu ve gelir beyanı verilmezse kredi çekme ihtimalleri düşer. Kredi alma ihtimali düşünce kişilerin gelirleri belgeleyerek, taahhüt yapma gibi koşulları sağlayan ayrıca ipotek ve kefil gibi teminatlarıda bankalara veren kişilerin gelirini beyan etmeden ve maaş bordrosuz kredi alma ihtimalleride yükselecek.

Maaş bordrosu olmadan ihtiyaç kredisi nasıl alınır?

Koronavirüs salgının ardından pek çok kişi işsizlikle mücadele etmeye başlarken bu zor süreci iş bulamayan çok sayıdaki kişinin acil nakit ihtiyaçları için devlet tarafından ek tedbir paketleri doğrultusunda geçici olarak çözümler sunulmuştu. İşsiz kalan ve bu dönemde kredi ödemelerini aksatanların kredi notlarıda olumsuz olarak etkilenmişti.

-Çalışmayan ve düzenli gelire sahip olmayan kişilerde kredilere ihtiyaç duymakta, onların finansman ihtiyaçları karşılamak için bankalar tarafından gelir belgesiz ve kefilsiz kredi kampanyaları düzenlenmekte.

-Bankaların sunduğu intenet bankacılığı üzerinden müşterilerin zaman kaybına neden olmadan ve başvuru yapanların daha rahat ve hızlı yanıt almaları sağlanmakta.

-Akıllı cep telefonların günlük yaşantıda çok kullanılmasıyla beraber bankalar çeşitli mobil uygulamalarını müşterilerinin hizmetine sunmakta.

-Ücretsiz olarak hizmet verilen mobil uygulamaları cep telefonunuza indirip kredi başvurusu yapılabilir.

-Aynı zamanda ücretsiz mobil uygulamalarla yalnızca kefilsiz evraksız kredi başvurusu yapmanın dışında EFT, havale ve fatura ödemelerinizide yapabiliyorsunuz.

2021 Gelir belgesi olmadan kredi veren bankalar hangileri?

Banka şubesine gitmenize gerek kalmadan yalnızca intenet üzerinden gelir belgesiz ihtiyacınız olan krediye sahip olabilirsiniz. Gelir beyansız kredi veren bankalar listemizden tercih ettiğiniz bankaya başvuru yaparak gerekli koşulları karşılamanız takdirde kredi kullanabilirsiniz. Gelir belgesiz kredi veren bankalar ise şöyle;

-Fibabanka

-Enpara.com

-Vakıfbank

-N Kolay Kredi, (Aktif Bank)

-BurganBank,

-AltenatifBank,

-Ziraat Bankası,

-Denizbank,

-İş Bankası,

-Yapı Kredi,

-GarantiBBVA,

-Akbank Direkt kredi,

-Odeabank,

-Cepteteb,

-İNG,

Yukarıda belirtilen gelir belgesiz kredi veren bankalara başvuru yapıp da başvuruları onaylanmayan kişilerin bankaların kredi kartlarından yararlanabilirler.

Gelir belgesi ve sigorta olamadan kredi veren bankalara nasıl başvuru yapılır?

Gelir belgesi olmayan ve herhangi bir sigortası bulunmayan kişilerin bankalardan ihtiyaç kredisi doğrultusunda verilen kredi paketlerini gelir beyan etmeden ve evrak olmadan başvuru yapabilirler. Artık bankaların Dijital Bankacılık Hizmetleri sayesinde belgesiz, evraksız kredi başvurusu yapılabiliyor, banka şubesine gitmeye gerek kalmadan krediyi hemen alabilirsiniz. 36ay vadeli olarak verilen ihtiyaç kredilerini yalnızca bir tıkla başvuruda bulunarak kredi alabilirsiniz. Bankaların intenet bankacılığı hizmetini kullanıp imzaya dahi ihtiyaç olmadan hemen kredi çekebilirsiniz.

Gelir belgesiz kredi veren bankaların kredi limitleri ne kadar?

Gelir beyanında bulunmayanlar bankalara yaptığı başvurularda ihtiyaç kredisi limitinde kredi alacaklar. İhtiyaç ve tüketici kredisi ürünlerinden yararlanacak olanlar en az 10 bin TL en fazla 100 bin TL’ye kadar kredi kullanabilir. Faiz oranları ve kredi limitleri bankalara göre farklılık gösterir. Gelir belgesi olmayanlara verilecek olan kredi limitleri şöyle;

-Akbank/Direk Kredi ile kamu çalışanlarına, ev hanımlarına Anında Kredi kullanımlarda 100 bin TL’ye kadar sigortalı ya da sigortasız bölümlerini seçip kredi kullanabilir.

-İş Bankası; 50 bin TL’ye kadar nakit ihtiyaçları için anında kredi başvuru yapılabilir.

-NKolay Aktibank; 20 bin TL’ye kadar olan ihtiyaç kredilerinde gelir beyanı olmadan, maaş bordrosuz, evraksız ve kefilsiz kredi başvurusu yapılabilir.

-Fibabanka; 3 bin TL ile 100 bin TL arasında ihtiyaç kredileri için geçerli olan kredi 12 ile 36ay vadelerle verilmekte.

-QNB Finansbank En para; 75 bin TL’ye kadar 36ay vadelerle kredi başvurusu yapılabilir.

-Odeabank; Gelir belgesiz, maaş bordrosuz, evraksız ve kefilsiz 10 bin TL veriliyor.

-ING Bank; 5 bin TL ile 50 bin TL arasında kredi imkânı sunmakta.

-TEB/CEPTE TEB; 50 bin TL’ye kadar kredi veriyor.

Kredi limitleri başvuran kişinin KKB notuna göre farklılık gösterebilir.

Kredi notu yüksek olan kişiler risk grubunda yer almıyor ise paylaşmış olduğumuz bankaların evraksız belgesiz kredi başvurularında bulunup kredi imkânlarından yararlanabilir.

Akbank gelir belgesiz kredi

Akbank üzerinden gelir belgesiz kredi başvurusu yapacaklar mobil bankacılıktan başvuru yapacaklarından ötürü Akbank Mobil uygulaması için tek kullanımlık şifrenizle, şifreniz bulunmuyorsa bu defada bankaya gitmedende müşteri ya da T.C kimlik numarasını girip, kartınızın şifresiyle giriş yapılabilir. Bütün bu işlemler gerçekleştirebilmek için kesinlikle Akbank mevduat hesabına sahip olmak gerekir ya da ek kartınız var ise yine kart şifresini alıp bu işlemleri rahatça gerçekleştirebilirsiniz. Diğer yandan, Akbank mobil şifrenizi 444 25 25 hattından kısa sürede alabilirsiniz.

-Mobil bankacılığa müşteri ya da T.C Kimlik numarasını yazın,

-Alınan tek kullanımlık Akbank direkt şifrenizle ve belirttiğiniz telefon numaranıza gelen altı haneli Güvenlik kodunuda yazarak giriş yapın.

-Bütün bu adımları yaptıktan sonra Akbank Direkt linkine tıklayarak Akbank kredi başvurusunu yapın.

Ziraat Bankası gelir belgesiz kredi

Ziraat Bankası araç ve konut kredilerin de müşterilerine uygun faiz oranlarında kredi sunduğu biliniyor. Tüketici kredilerinde gelir belgesi olmayanlara da zaman zaman yaptığı kredi kampanyalarıyla gelir belgesi olmayanlara kredi veriyor. Online olarak başvuru kanallarından kredi kullandıran Ziraat Bankası için başvuruda bulunulabilir. 10 bin TL’ye kadar kullanacağınız krediler için yüzde 1,58 faiz oranında kredinizi 36ay vade imkânlarıyla alınabilir.

Vakıfbank gelir belgesiz kredi

Vakıfbank gelir belgesiz kredi başvurular yapmak için Anında Kredi başvurusunu kullanmanız gerekmekte. Vakıfbank Anında Kredi ile gelir belgesiz, maaş bordrosuz intenet üzerinden başvuru sağlayabilir. 75 bin TL’ye kadar yüzde 1.59 faiz rakamıyla ihtiyaç olan tutarda başvuru sağlanabilir. Kredilere online ortamda başvuru yapılırken, isteyeceğiniz kredi tutarlarının uygun seviyelerde olması gerekir. Yüksek tutarlarda kredi istediğinizde kredinizin onayı oldukça risk taşır. Bu nedenden ötürü bankanın size gelir belgesiz kredi vereceğini göz önünde bulundurarak, mevcut durumunuzla orantılı bir kredi istemelisiniz.

ING bank gelir belgesiz kredi

ING Banktan gelir belgesiz, kefilsiz, maaş bordrosuz kredi başvuruları için hemen İngbank resmi intenet sitesine gererek ve istediğiniz kredi tutarını yazıp T.C kimlik bilgileriniz ve cep telefonun numaranıza gönderilen bilgileri onaylayıp gelir belgesiz kredi seçeneklerine başvuru sağlanabilir.


Son Güncelleme: 30.12.2021 09:15
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Gelir BelgesizMaaş BordrosuzKredi Veren Bankalar2021
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