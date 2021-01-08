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Gelir belgesiz en kolay ve hızlı kredi veren bankalar

Birçok banka yaşanan ekonomik dar boğaz nedeniyle gelir belgesiz ihtiyaç kredisi vermeye başladı. Vatandaşlar gelir belgesiz kolay kredi veren bankaları araştırıyor.

08 Ocak 2021 Cuma 21:05
Gelir belgesiz en kolay ve hızlı kredi veren bankalar
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Pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik zorluk nedeniyle banka kredilerinde büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Birçok banka kredi başvurularında artış olduğunu açıkladı. Bankalar kredi verirken bazı şartların yerine getirilmesini talep ediyor. Bu şartların başında ise gelir belgesi geliyor. Ancak bazı bankalar gelir belgesiz de kredi veriyor. Gelir belgesiz kredi veren bankalar şu şekilde;

Türkiye Ekonomi Bankası

Akbank

Odeabank

En Para

N Kolay Kredi

ING Bank

Garanti Bankası

Denizbank

Burgan Bank

TEB gelir belgesi kredi şartları

TEB müşterilerinden kefil, gelir belgesi veya ipotek almadan kredi veriyor. Banka kredilerinde düşük faiz ve uzun vade imkanı da sağlıyor. TEB mobil uygulaması üzerinden kredi başvuru yapılabiliyor. Mobil uygulamanın yanı sıra 4446 numarasında kimlik numarasını yazarak kredi başvurusu yapılabilir. Banka bu şekilde başvuru yapan kişilere 48 aya kadar vade imkanı sağlıyor. Banka kısa mesaj ve uygulama üzerinden başvuru yapan kişilere 12 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi veriyor.

Akbank gelir belgesiz kredi şartları

Akbank kredi notu yüksek ve kredi sicili temiz olan kişilere 40 bin liraya kadar gelir belgesiz ihtiyaç kredisi veriyor. Bankanın gelir belgesiz ihtiyaç kredilerine mobil bankacılık, intenet bankacılığı ve sms yoluyla başvuru yapılabiliyor. Banka bu kredilerde %1 ila 1,14 faiz oranı uygularken ilk 3 ay geri ödeme almıyor

Odeobank gelir belgesiz kredi şartları

Odeobank 36 ay vadeli 10 bin TL gelir belgesiz ihtiyaç kredisi veriyor. Gelir belgesiz ihtiyaç kredisine mobil uygulama, intenet bankacılığı üzerinden başvuru yapılabiliyor. Banka gelir belgesiz ihtiyaç kredilerinden sadece kredi notunun yüksek olması isteniyor.

En Para gelir belgesiz kredi şartları

Dijital banka olarak bilinen ve QNB Finansbank bünyesinde hizmet veren En Para 60 bin liraya kadar gelir belgesiz ihtiyaç kredisi veriyor. Dijital banka olarak hizmet veren En Para’nın ihtiyaç kredisine mobil uygulama ve intenet bankacılığı üzerinden başvuru yapılmaktadır. Banka gelir belgesiz ihtiyaç kredilerinde %0,99 faiz oranı uygularken, 5 yıl vadeli 60 bin lira ihtiyaç kredisinde %1,05 faiz oranı uygulamaktadır.

N Kolay gelir belgesiz kredi şartları

Bir diğer dijital bankacılık hizmeti sunan N Kolay’da intenet bankacılığı ve mobil uygulama üzerinden başvuru yapan kişilere gelir belgesiz ihtiyaç kredisi veriyor. Banka 6 vadeli ihtiyaç kredisi verirken bu kredilerde gelir belgesi, kefil gibi şartları istemiyor.

ING Banka gelir belgesiz kredi şartları

ING 5 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredilerinde gelir belgesi talep etmiyor. Banka Eski Köye Yeni Adet kampanyası kapsamında işsizler, ev hanımları ve hatta öğrencilere de gelir belgesi şartı aranmaksızın ihtiyaç kredisi veriyor. Banka bu kredilerde %1 faiz oranı uyguluyor.

Garanti Bankası gelir belgesiz kredi şartları

Garanti Bankası 60 aya kadar vadeli 10 bin lira ihtiyaç kredisini gelir belgesiz olarak veriyor. Bankanın bu kredilerinden faydalanmak için kredi notunun yüksek olması gerekiyor. Öte yandan ilk kez kredi çekilecek olan kişilere banka 36 ay vadeli 100 bin liraya kadar kredi veriyor.

Denizbank gelir belgesiz kredi

Denizbank gelir belgesi, kefil, teminat istenmeksizin 60 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi veriyor. Bankanın ihtiyaç kredisine intenet bankacılığı ve mobil uygulama üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Burganbank gelir belgesiz kredi şartları

Burganbank düşük faiz oranı ve uzun vade imkanıyla gelir belgesiz ihtiyaç kredisi veriyor. Banka 55 bin liraya kadar olan ihtiyaç kredilerinde %1,99 faiz oranı uyguluyor. Öte yandan bankanın gelir belgesiz ihtiyaç kredilerine kredi notu yüksek olan kişiler başvuru yapabiliyor.

 



Son Güncelleme: 08.01.2021 21:05
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Anahtar Kelimeler:
Gelir BelgesizKrediBanka
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