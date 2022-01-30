Gelir belgesiz 70 bin TL'ye kadar kredi veren bankalar hangileri ?

Gelir belgesiz kredi alacak müşterilerin belirli olan kurallara uygun müşteri olması gerekmektedir. krediye başvuracak kişilerin kredi notu sorgulanacak. Kredi notuna göre kredi onayınız belli olacaktır. Bankalar 70 bin TL’ye kadar gelir belgesiz kredi sağlamaktadır. Bu krediden yararlanabilmek için kredi notunuz en 1300’ün üstünde olmalıdır. Kredi kartını ödeme de gecikme, daha önce bankalardan dolayı icralık olmama gibi şartlar bulunmaktadır. Bu şartları sağlayan müşteriler, 70 bin TL’ye kadar gelir belgesiz kredi başvurusu yapabilmektedirler.

Akbank

Enpara

Akbank aracılığıyla gelir belgesiz olan krediye banka şubelerinden ya da intenet üzerinden başvuru yapabilmektesiniz. Bankanın müşterisi olanlar AkbankDirekt ile kredi başvurusunda bulunabilmektedir. Sms ile de kredi başvurusu yapabilirsiniz. Mesaj kısmına girerek Kredi yazıp boşluk bırakıp T.C. kimlik numaranızı yazarak 4425’e mesaj gönderin. Kısa süre sonra kredi başvurunuzun onaylanıp onaylanmadığı ile ilgili bilgi gelecek.Krediyi alan kişilere, İlk 3 ay erteleme imkanı ve 36 ay vadeyle krediyi verecek.

Enpara da intenet bankacılığı ve resmi intenet sitesi üzerinden gelir belgesiz kredi vermektedir.Kredi notu uygun olanlar krediyi kullanabilecekler.

QNB

QNB Finansbank’tan kredi başvurusu yapmak için T.C. kimlik numaranızı 5030’a göndererek, kredi alıp alamayacağınızı öğrenebilirsiniz. Finansbank’ın intenet sitesinden de başvuru yapılabilmektedir.