İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...

Gelir belgesiz 40.000 TL kredi veren bankalar

Bankalardan kredi kullanmak isteyen ancak hiçbir geliri bulunmayan vatandaşlara müjde! Gelir belgeniz olmadan 40.000 TL'ye varan kredi kullanabilirsiniz. İşte gelir belgesiz 40.000 TL kredi veren bankalar ve başvuru şartları.

27 Ağustos 2020 Perşembe 17:55
Gelir belgesiz 40.000 TL kredi veren bankalar
Takip Et:

Düzenli bir geliri bulunmayan vatandaşlar, bankalardan kredi kullanabilmek için banka politikaları gereği bazı şartları taşımak zorundadır. Bankalar belirtilen koşulları taşıyan kişilere kredi verirken, kefil ya da ipotek talep etmektedir.

Gelir belgesiz kredi veren bankalar hangileridir?

Bankalar emeklilik geliri, kira geliri ya da faiz geliri gibi düzenli kişilere kredi vermesinin yanı sıra işsiz kişilere de kredi vermektedir. Gelir belgesi beyan etmeden kredi kullanabileceğiniz bankalar aşağıda listelenmiştir.

ING Bank mini kredi avantajı

ING Bank, ‘Mini Kredi’ adıyla verdiği kredi ile geliri olmayan vatandaşlara 5000 TL’ye varan kredi imkanı sunmaktadır. 5000 TL kredi izin 4 yıl vade uygulanmaktadır.

Akbank gelir belgesiz kredi

Akbank, gelir belgesi olmayan vatandaşlara kredi vermek için yalnızca başvuru sahibinin iyi bir kredi notuna sahip olmasını talep ediyor. Bu kredi paketi ile 40.000 TL’ye kadar krediyi 48 ay vade ile kullanabilirsiniz. Başvuru için Akbank Direct uygulamasını kullanabilirsiniz.

Garanti Bankası ilk kredi fırsatı


Geliri olmayan vatandaşlara kredi imkanı sunan Garanti Bankası, kredi için vatandaşlardan şu koşulları talep etmektedir;

-Sicil kaydı temiz olmalıdır,

-Daha önce konut, tüketici ve taşıt kredisi kullanmamış olunmalı,

-Kredi kartı borcu bulunmamalıdır.

Garanti Bankası bu şartları sağlayan müşterilerine 100.000 liraya varan krediyi 36 ay vade imkanı ile kullandırıyor.

Odeabank gelir belgesiz kredi

Odeabank, işsiz ve geliri olmayan vatandaşlara kredi veren bankalardan biridir. Bankanın kredi için tek şartı kredi puanınızın yüksek olmasıdır. Kredi için Odeabank şubelerine müracaat ederek 10.000 lira kredinizi 36 aya varan vade ile kullanabilirsiniz.



Son Güncelleme: 27.08.2020 17:55
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!

Popüler Haberler

TFF'nin açıkladığı harcama limitleri belli oldu mu?
Gelir belgesiz 40.000 TL kredi veren bankalar
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından öğrenciye 26.4 milyarlık destek paketi
2020 yılı polis maaşları ne kadar oldu?
2020 Özel Güvenlik Görevlilerinin (Silahlı ve Silahsız) Maaşı Ne Kadar?
2020 - 2021 Eğitim Öğretim yılı başlangıcı ile ilgili son açıklamalar yapıldı!
OBP puanı nasıl hesaplanır? Diploma notu sınavı ne kadar etkiler?
Tövbeler Olsun Cemre Kimdir? Merve Erdoğan hakkında bilgiler
Tövbeler Olsun Jale Kimdir? Cansu Kurgun hakkında bilgiler
Tövbeler Olsun Kadir Kimdir? Tolga Canbeyli hakkında bilgiler
PTT Kargo barkod numarası ile kargo sorgulama
Kuruluş Osman Mankurt nedir? Mankurt ne anlama geliyor, ne demek?
Kanalların yayın akışları 29 Kasım Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
2019 Black Friday'de ne kadar harcama yapıldı? Kara ve efsane cuma satış rakamları belli oldu
Cansu Dere 2019-2020 sezonunda hangi dizide oynayacak? Yeni sezon dizisi belli oldu mu?
Eddie Newton kimdir? Trabzonspor'da yeni dönem
Ciltte oluşan yara ve izleri geçiren en iyi 5 krem önerisi
Bankalar dışında kredi desteği sağlayan Finans şirketleri!
Ağız yaraları neden olur? Ağız yaraları için bitkisel çözümler
2020 İOKBS ne zaman yapılacak?
Kur’an-ı Kerim’de Kaç Sure ve Kaç Ayet Bulunuyor?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.