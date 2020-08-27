Gelir belgesiz 40.000 TL kredi veren bankalar

Düzenli bir geliri bulunmayan vatandaşlar, bankalardan kredi kullanabilmek için banka politikaları gereği bazı şartları taşımak zorundadır. Bankalar belirtilen koşulları taşıyan kişilere kredi verirken, kefil ya da ipotek talep etmektedir.

Gelir belgesiz kredi veren bankalar hangileridir?

Bankalar emeklilik geliri, kira geliri ya da faiz geliri gibi düzenli kişilere kredi vermesinin yanı sıra işsiz kişilere de kredi vermektedir. Gelir belgesi beyan etmeden kredi kullanabileceğiniz bankalar aşağıda listelenmiştir.

ING Bank mini kredi avantajı

ING Bank, ‘Mini Kredi’ adıyla verdiği kredi ile geliri olmayan vatandaşlara 5000 TL’ye varan kredi imkanı sunmaktadır. 5000 TL kredi izin 4 yıl vade uygulanmaktadır.

Akbank gelir belgesiz kredi

Akbank, gelir belgesi olmayan vatandaşlara kredi vermek için yalnızca başvuru sahibinin iyi bir kredi notuna sahip olmasını talep ediyor. Bu kredi paketi ile 40.000 TL’ye kadar krediyi 48 ay vade ile kullanabilirsiniz. Başvuru için Akbank Direct uygulamasını kullanabilirsiniz.

Garanti Bankası ilk kredi fırsatı

Geliri olmayan vatandaşlara kredi imkanı sunan Garanti Bankası, kredi için vatandaşlardan şu koşulları talep etmektedir;

-Sicil kaydı temiz olmalıdır,

-Daha önce konut, tüketici ve taşıt kredisi kullanmamış olunmalı,

-Kredi kartı borcu bulunmamalıdır.

Garanti Bankası bu şartları sağlayan müşterilerine 100.000 liraya varan krediyi 36 ay vade imkanı ile kullandırıyor.

Odeabank gelir belgesiz kredi

Odeabank, işsiz ve geliri olmayan vatandaşlara kredi veren bankalardan biridir. Bankanın kredi için tek şartı kredi puanınızın yüksek olmasıdır. Kredi için Odeabank şubelerine müracaat ederek 10.000 lira kredinizi 36 aya varan vade ile kullanabilirsiniz.