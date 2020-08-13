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Gelir belgesiz 20.000 TL kredi kampanyası başlatan 6 banka ve kredi şartları

Vatandaşların maddi açıdan sıkıtı içinde olduğu bu dönem içinde bankalar da yeni kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Son olarak 6 banka 20.000 TL krediyi gelir belgesiz bir şekilde verdiklerini duyurdu. Krediler şartlara uyum sağlayan herkese veriliyor…

13 Ağustos 2020 Perşembe 17:22
Gelir belgesiz 20.000 TL kredi kampanyası başlatan 6 banka ve kredi şartları
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Ülkemizde oldukça geniş bir kesim vatandaşın maddi olarak sıkıntılar yaşamaya devam etmesinden dolayı bankalar da yeni kampanyalar ortaya koymaya devam ediyorlar. Son olarak 6 banka tarafından 20.000 TL tutarında ve herhangi bir gelir belgesi olmasına gerek olmadan kredi verileceği açıklandı. Bu kredilerin çekilebilmesi için ise bazı koşulların sağlanıyor olmasının yeterli olduğu belirtildi.

20.000 TL gelir belgesiz olarak kredilerin alınabilmesi için müşterilerin bankalar tarafından sunulan özel koşullara uygunluk göstermeleri ve kredi notlarının 1200’den çok olması gerekmektedir. Aşağıdaki kısımda bu krediyi sağlayan 6 banka yer almaktadır.

Akbank 20.000 TL Gelir Belgesiz Kredi

Akbank kapsamında gelir belgesiz bir şekilde kredi verilmektedir. Bankanın müşterisi olunması halinde intenet bankacılığı aracılığı ile 60 ay vadeye kadar ulaşan vadelerle 20.000 TL gelir belgesiz kredi çekilebilmektedir. Başvurular Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapılabilmektedir. Ayrıca istenmesi halinde ödemeler 3 ay ertelenebilmektedir.

QNB Finansbank 20.000 TL Gelir Belgesiz Kredi


QNB Finansbank üzerinden gelir belgesiz krediler hem banka şubeleri hem de intenet bankacılığı üzerinden çekilebilmektedir. Bankadan anında ne kadar kredi verileceğinin öğrenilebilmesi için TC numaralarının 5030’a SMS olarak gönderilmesi yeterli olmaktadır. 60 aya kadar ulaşan vade seçenekleriyle 20.000 TL kredi çekilebilmesi için başvuru yapılması yeterli olmaktadır.

İş Bankası 20.000 TL Gelir Belgesiz Kredi

İş Bankası üzerinden gelir belgesiz kredi alınabilmesi için maaşların banka üzerinden alınıyor olması gerekmektedir. Banka kapsamında bir hesabı olanlar ve İşCep uygulamasını kullananlar başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmektedirler.

Denizbank 20.000 TL Gelir Belgesiz Kredi

Denizbank aracılığı ile 20.000 TL gelir belgesiz kredi çekilebilmesi için SMS yöntemi kullanılabilmektedir. Kredim yazılıp boşluk bırakılması ardından TC numarasının yazılması ve 3280’e gönderilmesi sonrasında SMS yönetimiyle başvurular yapılmış olacaktır. Çok kısa bir süre içinde krediye yanıt verilmektedir. Vade seçenekleri de 60 aya kadar ulaşabilmektedir.

Garanti BBVA 20.000 TL Gelir Belgesiz Kredi

En yakın Garanti BBVA şubesi üzerinden ilgili krediye başvuru yapılabilmektedir. Krediler verilirken gelir belgesine bakılmamaktadır ancak sigortaya bakılmaktadır. 3 ay sigortalı olunması halinde krediler verilmektedir. Bu koşulu sağlayan vatandaşlar kimlikleri ile banka şubelerine gittiklerinde kredi imkanından faydalanabilmektedirler.

ING Bank 20.000 TL Gelir Belgesiz Kredi

ING Bank kapsamında kredi puanı 1200’den daha fazla olan vatandaşlara gelir belgesi olmasına gerek olmadan 20.000 TL’ye kadar kredi imkanı tanınmaktadır. Krediye başvuruda bulunabilmek için aşağıdaki kısımda yer alan intenet adresine gidilmesi yeterli olmaktadır. Kredilerin onaylanması halinde en yakın şube üzerinden tutarlar alınabilmektedir.



Son Güncelleme: 13.08.2020 17:22
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