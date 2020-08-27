İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
KPSS lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı!
KPSS lisans sınav giriş belgeleri...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...

Gelir belgesiz 10000 TL ila 100000 TL arasında kredi veren bankalar 27 Ağustos 2020 Perşembe

Gündemde uzun bir süre geniş yer tutan ve birçok kişinin merakını toplayan Gelir belgesiz 10000 TL ila 100000 TL arasında kredi veren bankalar ile ilgili olarak birçok kritik gelişme söz konusu! 27 Ağustos 2020 tarihli haberimizde Gelir belgesiz 10000 TL ila 100000 TL arasında kredi veren bankalar konusunda merak edilen birçok güncel ayrıntıya yer verdik. Haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

27 Ağustos 2020 Perşembe 23:18
Gelir belgesiz 10000 TL ila 100000 TL arasında kredi veren bankalar 27 Ağustos 2020 Perşembe
Takip Et:

Gelir belgesi olmayan kişilere kredi veren bankaların verdikleri kredi tutarları farklıdır. Her bankanın kendine göre belirlediği kredi tutarları kişinin kullanmak istediği krediye göre farklılık göstermektedir. Kredi notuna göre verilen ve buna göre tutarı belirlenen kredilerde kredi notu yüksek olan kişiler kredi kullanırken şanslıdır.

Enpara gelir belgesiz kredi başvurusu

QNB Finanbank’a bağlı olarak çalışan Enpara, dijital bir banka oluşumudur. Sadece dijital yollarla işlemler gerçekleştiren banka, kendi müşterilerine 50.000 TL’ye varan gelir belgesiz kredi imkanı sunmaktadır. 3 ay sonra ödeme seçeneği sunan banka kendi müşterilerine özel olarak oluşturduğu ihtiyaç kredisi ile birlikte müşterilerinin 50.000 TL’ye kadar olan nakit ihtiyacını karşılamaktadır.


Gelir belgesiz kredi imkanını kullanmak isteyen kişiler T.C. kimlik numarasını SMS ile 5030’a yollaması halinde krediye başvurusunu gerçekleştirebilir.

Garanti BBVA 100.000 TL gelir belgesiz kredi

Kişilerin kredi notu ve sigorta durumuna göre kredi veren Garanti BBVA, bu belirlenen durumları iyi olan müşterilerine 60 ay vade seçeneği ile 100.000 TL’lik kredi vermektedir. Dijital ortamdan kolayca gelir belgesiz kredi imkanına ulaşabilen kişiler, kendisine en yakın banka şubesine giderek de başvurularını gerçekleştirebilmektedir.

Denizbank 55.000 TL gelir belgesiz kredi

Denizbank belirlediği yeni kampanyası ile birlikte kredi kullanmak isteyen kişilere 55.000 TL’lik gelir belgesiz kredi vermektedir. Kısa mesaj ve dijital ortamlardan kolayca başvurulabilen krediye isteyen kişiler şubelere giderek de başvuru oluşturabilmektedir. Gelir belgesiz kredi veren banka, bu kredileri 60 aya varan vade seçenekleri ile müşterilerine sunuyor. Krediye başvuru yapmak isteyenler T.C. kimlik numarasını 3280’e yollayarak krediye başvuru sağlamış olacaktır.



Son Güncelleme: 27.08.2020 23:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!

Popüler Haberler

Gelir belgesiz 10000 TL ila 100000 TL arasında kredi veren bankalar 27 Ağustos 2020 Perşembe
İşyeri açan gençlere devletin sağladığı 2020 destek ve hibeleri
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 27 Ağustos 2020 Perşembe E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Veraset ve intikal vergisi hesaplama yöntemleri ve hesaplama işlemi örneği
Bilgisayar oyunlarının çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri
Mazot ve gübre desteği nasıl alınır? 2020 Mazot ve gübre desteği ne zaman yatırılacak?
Pandemi nedeniyle ev fiyatları tavan yaptı! Ev fiyatlarında En yüksek artışın yaşandığı iller
2020 TEKZEN kaçla kaç arasında çalışıyor? TEKZEN kart avantajları
Kredi notu nasıl hesaplanır? 2020 Kredi notu hesaplanırken nelere dikkat edilmelidir?
Halkbank çiftçi tarımsal kredi kampanyaları! 2020 Halkbank Ziraatçi kredisi başvuru şartları
Payitaht Abdülhamid Ömer Kimdir? Gerçek Adı Nedir? Batın Uçan Biyografisi
Korkulardan korunmak ve kurtulmak için okunabilecek dualar
Favipiravir nedir? Favipiravir ilacı ne için kullanılır? Favipiravir Türkiye'de var mı?
Kredi kartı doğru kullanımı nasıldır?
Müge Anlı'nın torunu kimdir? Yayında torunumu özlüyorum dediği bakın kim çıktı!
İş Bankası 60.000 TL kredi kampanyası
Fenerbahçe Alanyaspor hazırlık maçının günü ve saati belli oldu
Esnaf kefalet kredisi alma şartları nelerdir? 2020 Esnaf kefalet kredisi nasıl çekilir?
BDDK borçlu vatandaşları rahatlatıyor! Kredi kartı limitlerine yeni düzenleme
KYK borçları silinir mi? KYK borçları hakkında son açıklamalar neler?
SGK kapsamında çalışan annelere 650 TL devlet yardımı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.