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Gelir belgesiz 10000 TL ila 100000 TL arasında kredi veren bankalar 22 Eylül 2020 Salı

Bir süre gündemde ilk sıralarda yer alan Gelir belgesiz 10000 TL ila 100000 TL arasında kredi veren bankalar konusunda sıcak gelişmeler merak ediliyordu. En yeni ayrıntılarıyla Gelir belgesiz 10000 TL ila 100000 TL arasında kredi veren bankalar ile ilgili gelişmeleri 22 Eylül 2020 Salı tarihli haberimizden okuyabilirsiniz.

22 Eylül 2020 Salı 21:55
Gelir belgesiz 10000 TL ila 100000 TL arasında kredi veren bankalar 22 Eylül 2020 Salı
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Gelir belgesi olmayan kişilere kredi veren bankaların verdikleri kredi tutarları farklıdır. Her bankanın kendine göre belirlediği kredi tutarları kişinin kullanmak istediği krediye göre farklılık göstermektedir. Kredi notuna göre verilen ve buna göre tutarı belirlenen kredilerde kredi notu yüksek olan kişiler kredi kullanırken şanslıdır.

Enpara gelir belgesiz kredi başvurusu

QNB Finanbank’a bağlı olarak çalışan Enpara, dijital bir banka oluşumudur. Sadece dijital yollarla işlemler gerçekleştiren banka, kendi müşterilerine 50.000 TL’ye varan gelir belgesiz kredi imkanı sunmaktadır. 3 ay sonra ödeme seçeneği sunan banka kendi müşterilerine özel olarak oluşturduğu ihtiyaç kredisi ile birlikte müşterilerinin 50.000 TL’ye kadar olan nakit ihtiyacını karşılamaktadır.


Gelir belgesiz kredi imkanını kullanmak isteyen kişiler T.C. kimlik numarasını SMS ile 5030’a yollaması halinde krediye başvurusunu gerçekleştirebilir.

Garanti BBVA 100.000 TL gelir belgesiz kredi

Kişilerin kredi notu ve sigorta durumuna göre kredi veren Garanti BBVA, bu belirlenen durumları iyi olan müşterilerine 60 ay vade seçeneği ile 100.000 TL’lik kredi vermektedir. Dijital ortamdan kolayca gelir belgesiz kredi imkanına ulaşabilen kişiler, kendisine en yakın banka şubesine giderek de başvurularını gerçekleştirebilmektedir.

Denizbank 55.000 TL gelir belgesiz kredi

Denizbank belirlediği yeni kampanyası ile birlikte kredi kullanmak isteyen kişilere 55.000 TL’lik gelir belgesiz kredi vermektedir. Kısa mesaj ve dijital ortamlardan kolayca başvurulabilen krediye isteyen kişiler şubelere giderek de başvuru oluşturabilmektedir. Gelir belgesiz kredi veren banka, bu kredileri 60 aya varan vade seçenekleri ile müşterilerine sunuyor. Krediye başvuru yapmak isteyenler T.C. kimlik numarasını 3280’e yollayarak krediye başvuru sağlamış olacaktır.



Son Güncelleme: 22.09.2020 21:55
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