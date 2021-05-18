İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Gelir belgesiz 10000 TL ila 100000 TL arasında kredi veren bankalar 18 Mayıs 2021 Salı

Gelir belgesiz 10000 TL ila 100000 TL arasında kredi veren bankalar haberinin gündeme geldiği günden bu yana merak edilen birçok yeni ayrıntı basına aktarıldı. 18 Mayıs 2021 Salı tarihli haberimizi okuyarak, konusunda merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

18 Mayıs 2021 Salı 23:39
Gelir belgesiz 10000 TL ila 100000 TL arasında kredi veren bankalar 18 Mayıs 2021 Salı
Takip Et:

Gelir belgesi olmayan kişilere kredi veren bankaların verdikleri kredi tutarları farklıdır. Her bankanın kendine göre belirlediği kredi tutarları kişinin kullanmak istediği krediye göre farklılık göstermektedir. Kredi notuna göre verilen ve buna göre tutarı belirlenen kredilerde kredi notu yüksek olan kişiler kredi kullanırken şanslıdır.

Odeabank gelir belgesiz kredi başvurusu

Kefilsiz ve bordrosuz olarak Odeabank’tan kredi alabilirsiniz. Her bankada olduğu gibi bu bankada da kredi puanlamanıza göre para ihtiyacınız karşılanmaktadır. Odeabank şubesi üzerinden kredi almak istiyorsanız daha önce finansal işlem sebebi ile kara listede adınızın olmaması gerekiyor aynı zamanda kredi notunuzun yüksek olması isteniyor. İntenet bankacılığı üzerinden online başvuru yapabilir Odeabank şubelerinden de işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Odeabank; 36 ay vadeli, maksimum 10.000 TL tutarında olan kredisi ile nakit ihtiyaçlarınızı çözüme kavuşturuyor.

Enpara gelir belgesiz kredi başvurusu

QNB Finanbank’a bağlı olarak çalışan Enpara, dijital bir banka oluşumudur. Banka kendi müşterilerine özel olarak oluşturduğu ihtiyaç kredisi ile birlikte müşterilerinin 60.000 TL’ye kadar olan nakit ihtiyacını karşılamaktadır. En Para ihtiyaç kredisi faiz oranları da %0.99 gibi oldukça düşük oranlardan başlıyor. Çekmek istediğiniz kredi miktarı yükseldikçe ödemeniz gereken oran da yükseliyor.

Gelir belgesiz kredi imkanını kullanmak isteyen kişiler T.C. kimlik numarasını SMS ile 5030’a yollaması halinde krediye başvurusunu gerçekleştirebilir.

Garanti BBVA 100.000 TL gelir belgesiz kredi

Kişilerin kredi notu ve sigorta durumuna göre kredi veren Garanti BBVA, bu belirlenen durumları iyi olan müşterilerine 60 ay vade seçeneği ile 100.000 TL’lik kredi vermektedir. Garanti Bankası ilk kez bankadan kredi çekecek olan yeni müşterilerine ise 36 ay vadeli 100.000 TL kredi sunuyor.

Dijital ortamdan kolayca gelir belgesiz kredi imkanına ulaşabilen kişiler, kendisine en yakın banka şubesine giderek de başvurularını gerçekleştirebilmektedir.

Denizbank 55.000 TL gelir belgesiz kredi

Denizbank belirlediği yeni kampanyası ile birlikte kredi kullanmak isteyen kişilere maximum 60.000 TL’ye varan gelir belgesiz kredi vermektedir. Kısa mesaj ve dijital ortamlardan kolayca başvurulabilen krediye isteyen kişiler şubelere giderek de başvuru oluşturabilmektedir. Gelir belgesiz kredi veren banka, bu kredileri 60 aya varan vade seçenekleri ile müşterilerine sunuyor. Krediye başvuru yapmak isteyenler T.C. kimlik numarasını 3280’e yollayarak krediye başvuru sağlamış olacaktır.


Son Güncelleme: 18.05.2021 23:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lever coin nedir? LEV Token açıklaması
Lever coin nedir? LEV Token açıklaması
GLOBEDX coin nedir? GDT Token açıklaması
GLOBEDX coin nedir? GDT Token açıklaması
NFTMart coin nedir? NMT Token açıklaması
NFTMart coin nedir? NMT Token açıklaması
Hangi esnaflara karşılıksız hibe desteği verilecek? 3 bin liralık ve 5 bin liralık hibe ödemesi kimlere yapılacak?
Hangi esnaflara karşılıksız hibe desteği verilecek? 3 bin liralık ve 5 bin liralık hibe ödemesi kimlere yapılacak?
Ekonomide YTD kısaltmasının açılımı nedir, YTD ne anlama geliyor?
Ekonomide YTD kısaltmasının açılımı nedir, YTD ne anlama geliyor?
Esnafa 3.000 TL ve 5.000 TL Hibe Destek Başvurusu nasıl yapılır? Esnafa 3.000 TL ve 5.000 TL Hibe Destek için şartlar nelerdir? Pandemi destek parası 3.000 TL ile 5.000 TL kimlere veriliyor?
Esnafa 3.000 TL ve 5.000 TL Hibe Destek Başvurusu nasıl yapılır? Esnafa 3.000 TL ve 5.000 TL Hibe Destek için şartlar nelerdir? Pandemi destek parası 3.000 TL ile 5.000 TL kimlere veriliyor?

Popüler Haberler

Gelir belgesiz 10000 TL ila 100000 TL arasında kredi veren bankalar 18 Mayıs 2021 Salı
Aile Bakanlığı bünyesinde 1600 TL yardım ödemesi şartları nelerdir? 16000 TL yardım ödemesi nereden, nasıl alınacak?
Emlak vergisinden kimler muaf olabilir? Ödenmiş emlak vergileri geri alınabilirmi?
En uygun faizle 60 ay vadeli 18.000 TL kredi veren bankalar ve başvuru şartları
Masumiyet 13. bölüm fragmanı izle - Masumiyet 24 Mayıs 2021 Pazartesi özeti
Memur, İşçi, Emekli, Çalışan ve Öğrenci birikim hesapları olan herkesi ilgilendiriyor! 2021 Birikim yapanların destekleri artırılıyor!
Kaymakamlıklar aracılığı ile muhtaç ailelere 500 - 800 TL arasında nakit ödeme
Süt yardım başvurusu nasıl yapılır? 2021 İBB Halk Süt yardımı süt yardımı için gereken şartlar
3 Bankadan anında onaylı gelir belgesiz 10 Bin TL acil nakit kredi kampanyası
Kardeşlerim 14. bölüm fragman izle - Kardeşlerim 22 Mayıs 2021 Cumartesi yeni bölüm fragmanı
Acemi Anneler dizisinin Murat'ı Tolga Akman'ın hayat hikayesi!
Doğduğun Ev Kaderindir Emine kimdir? Naz Göktan biyografisi
Netflix The Upshaws dizi konusu, fragmanı, oyuncuları
Arka Sokaklar dizisi Civan kimdir? Emre Törün'ün yer aldığı diziler
Olağan Şüpheliler dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Karantinaya alınan koronavirüs hastasına gıda yardımı yapılıyor mu?
AGİ ne zaman artacak? 2021 Mayıs için asgari geçim indirimi (agi) tutarları tablosu
Odeabank sıfır araç taşıt kredisi kampanyası şartları nelerdir? Kaç yıl vadeli kredi veriyor?
Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı 22 Mayıs 2021 Cumartesi - Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak?
Denizbank 5000 TL kredi başvurusu
Akıncı yeni bölüm fragmanı 21 Mayıs 2021 Cuma - Akıncı yeni bölümde neler olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.