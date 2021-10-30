İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden vergi,banka hesabı üzerinden kesilecek!
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden...
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet kazandı? Selçuk Yöntem sadece bir fotoğraf sayesinde servet kazandı
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet...
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem oldu: Yumurtaya ne kadar zam geldi?
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem...
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk ve Rus kuru yük gemileri çarpıştı
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk...

Gelir belgesi şartı olmadan İş Bankası'ndan 10.000 TL kredi müjdesi!

Pandemi süresi boyunca vatandaşlar tüm işlerini internet üzerinden halletmeye oldukça alıştı. İnternet en çok da banka işlemlerinde kullanılmaya başlandı. İş Bankası da bu alanda en çok tercih edilen sistemlerden biri oldu. İş Bankası internet bankacılığı üzerinden yeni kredi fırsatlarını açıkladı. İşte detaylar...

30 Ekim 2021 Cumartesi 04:14
Gelir belgesi şartı olmadan İş Bankası'ndan 10.000 TL kredi müjdesi!
Takip Et:

Virüs nedeni ile dünya genelinde pandemi ilan edilirken tüm ülkelerin ortak faaliyeti bütün işlerini intenet üzerinden halletmek oldu. Birçok işlemde kullanıldığı gibi intenet banka işlemlerinde de artık çok sık kullanılmaya başlandı. İş Bankası da intenet bankacılığı alanında en çok kullanılan bankalardan biri oldu. İş Bankası’nın yaptığı son açıklamalara göre 10 bin TL’ye yakın ihtiyaç kredileri müşteriler ile buluşacak. Verilecek bu ihtiyaç kredisi için gelir belgesi şartı da aranmıyor. Bunun yanı sıra 10 bin TL ihtiyaç kredisi günde 12 TL ödeme bedeli ile veriliyor.

İş Bankasının verdiği 10 bin TL’lik ihtiyaç kredisini alanlar 36 aya kadar vade imkanı ile karşılaşıyorlar. En düşük 6 ay vade imkanı varken en yüksek de 36 ay vade imkanı veriliyor.

İş Bankası’ndan 10 bin TL ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir?

Eğer ki İş Bankası’nın verdiği 10 bin TL’lik ihtiyaç kredisine başvurmak istiyorsanız bazı şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Lakin tek fark her bankanın istediği gelir bankasını İŞ Bankası istemiyor. Eğer ki herhangi bir banka ile bir probleminiz yoksa İş Bankası bahsi geçen krediyi veriyor. Bunun yanı sıra başka bir başvuru şartı açıklanmadı. Tüm bu bilgilerin yanı sıra başka bir bilgi de ödeme imkanı ile alakalı. Farklı farklı ödeme imkânlarının sunulduğu 10.000 TL’lik ihtiyaç kredisi başvuruları onaylandığında 2 dakikada hesabınızda görebilirsiniz. 6, 12, 18, 24, 30, 36 ay vadeli şekilde çekebileceğiniz 10.000 TL’lik ihtiyaç kredisinin geri ödeme tutarı da ay vadesine göre farklılık göstermektedir.

İş Bankası’ndan 10 bin TL  ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılmaktadır?

İş Bankası’nın verdiği 10 bin TL’lik ihtiyaç kredisini almak için birçok yoldan başvuru yapılabilmektedir. Farklı şekillerde ödeme yapılabildiği gibi farklı şekillerde de başvuru yapılabilmektedir. 10 bin TL’lik ihtiyaç kredisini almak isteyenler direkt İş Bankası şubesine giderek başvuru yapabilmektedir. Bunun yanı sıra İş Bankası mobil ve intenet bankacılığı ile de başvurular yapılabilmektedir. Eğer ki başvurularınız onaylanırsa 10 bin TL’lik ihtiyaç kredisi iki dakika içinde hesabınıza geçmektedir. Bunların yanı sıra alınan krediyi 6 ay vade ile ödemeye kalkarsanız geri ödeme miktarı 10 bin 682,34 TL’dir. 12 ay vadeli olarak alırsanız geri ödeme tutarı 11291,52 TL, 18 ay vadeli alırsanız geri ödeme tutarı 1192,2,12 TL 24 ay vadeli aldığınız ihtiyaç kredisinin geri ödemesi tutarı 12574,32 TL, 30 vadeli aldığınız ihtiyaç kredisi geri ödeme tutarı 13428 TL, 36 ay vade ile aldığınız ihtiyaç kredisinin geri ödeme tutarı ise 13943,16 TL olarak size sunulmaktadır.


Son Güncelleme: 30.10.2021 04:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IşbankasıBanka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halkbank icralık ikinci el araç satış fiyatlarını duyurdu!
Halkbank icralık ikinci el araç satış fiyatlarını duyurdu!
Vakıfbank 10 bin TL kredi başvuru şartları nelerdir? Acil nakit para arayışında olan vatandaşın imdadına Vakıfbank yetişiyor
Vakıfbank 10 bin TL kredi başvuru şartları nelerdir? Acil nakit para arayışında olan vatandaşın imdadına Vakıfbank yetişiyor
Kuveyt Türk genç müşterilerine özel harcama iadesi kampanyası!
Kuveyt Türk genç müşterilerine özel harcama iadesi kampanyası!
TEB'den uygun faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi imkanı
TEB'den uygun faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi imkanı
Kredi borcu olanlara ING Bankası'ndan müjde! 15 Bin TL borç ödeneği fırsatı!
Kredi borcu olanlara ING Bankası'ndan müjde! 15 Bin TL borç ödeneği fırsatı!
İş Bankası'ndan 3 ay ertelemeli kredi kampanyası: İş Bankası'nın kredi detayları nelerdir?
İş Bankası'ndan 3 ay ertelemeli kredi kampanyası: İş Bankası'nın kredi detayları nelerdir?

Popüler Haberler

Gelir belgesi şartı olmadan İş Bankası'ndan 10.000 TL kredi müjdesi!
Ferforje demir ustasının aylık geliri kaç TL?
Halkbank icralık ikinci el araç satış fiyatlarını duyurdu!
Torna tezgahı ayarcı-operatörü (metal işçiliği) 2021 yılında ne kadar maaşı almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Vakıfbank 10 bin TL kredi başvuru şartları nelerdir? Acil nakit para arayışında olan vatandaşın imdadına Vakıfbank yetişiyor
Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı? 30 Ekim 2021 Cumartesi itibariyle evde bakım parası yatan iller güncel listesi
Hafta sonu 31 Ekim 2021 Pazar açık noter var mı? 31 Ekim 2021 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 30 Ekim 2021 Cumartesi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Mobilya ve dekorasyon montaj ustası 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Çok Doğal Çok Tuhaf Animasyon dizisi konusu ne? Çok Doğal Çok Tuhaf Animasyon dizi konusu ve yorumu
Rusya’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Devlet Açık Kapı başvurusu var mı?
Netflix Shiny Flakes: 19’unda Uyuşturucu Baronu belgesel filminin konusu nedir?
28 Haziran 2021 Pazartesi günü Kanal 7 yayın akışı
1 Ton Demir 2021 yılının Ekim ayında ne kadar? İnşaat demirinin fiyatı kaç TL oldu?
Bilgisayar Donanım Teknolojisi Teknikeri iş ilanları ve maaşları
Bankacılık ve sigortacılık meslek elemanı 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Danışma görevlisi-otel 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik sağlık teknikeri ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Diğer makine teknisyenleri maaşı ne kadar? Diğer makine teknisyenleri ne iş yapar?
Müdür yardımcısı 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.