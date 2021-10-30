Gelir belgesi şartı olmadan İş Bankası'ndan 10.000 TL kredi müjdesi!

Virüs nedeni ile dünya genelinde pandemi ilan edilirken tüm ülkelerin ortak faaliyeti bütün işlerini intenet üzerinden halletmek oldu. Birçok işlemde kullanıldığı gibi intenet banka işlemlerinde de artık çok sık kullanılmaya başlandı. İş Bankası da intenet bankacılığı alanında en çok kullanılan bankalardan biri oldu. İş Bankası’nın yaptığı son açıklamalara göre 10 bin TL’ye yakın ihtiyaç kredileri müşteriler ile buluşacak. Verilecek bu ihtiyaç kredisi için gelir belgesi şartı da aranmıyor. Bunun yanı sıra 10 bin TL ihtiyaç kredisi günde 12 TL ödeme bedeli ile veriliyor.

İş Bankası’ndan 10 bin TL ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir?

İş Bankasının verdiği 10 bin TL’lik ihtiyaç kredisini alanlar 36 aya kadar vade imkanı ile karşılaşıyorlar. En düşük 6 ay vade imkanı varken en yüksek de 36 ay vade imkanı veriliyor.

Eğer ki İş Bankası’nın verdiği 10 bin TL’lik ihtiyaç kredisine başvurmak istiyorsanız bazı şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Lakin tek fark her bankanın istediği gelir bankasını İŞ Bankası istemiyor. Eğer ki herhangi bir banka ile bir probleminiz yoksa İş Bankası bahsi geçen krediyi veriyor. Bunun yanı sıra başka bir başvuru şartı açıklanmadı. Tüm bu bilgilerin yanı sıra başka bir bilgi de ödeme imkanı ile alakalı. Farklı farklı ödeme imkânlarının sunulduğu 10.000 TL’lik ihtiyaç kredisi başvuruları onaylandığında 2 dakikada hesabınızda görebilirsiniz. 6, 12, 18, 24, 30, 36 ay vadeli şekilde çekebileceğiniz 10.000 TL’lik ihtiyaç kredisinin geri ödeme tutarı da ay vadesine göre farklılık göstermektedir.

İş Bankası’ndan 10 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılmaktadır?

İş Bankası’nın verdiği 10 bin TL’lik ihtiyaç kredisini almak için birçok yoldan başvuru yapılabilmektedir. Farklı şekillerde ödeme yapılabildiği gibi farklı şekillerde de başvuru yapılabilmektedir. 10 bin TL’lik ihtiyaç kredisini almak isteyenler direkt İş Bankası şubesine giderek başvuru yapabilmektedir. Bunun yanı sıra İş Bankası mobil ve intenet bankacılığı ile de başvurular yapılabilmektedir. Eğer ki başvurularınız onaylanırsa 10 bin TL’lik ihtiyaç kredisi iki dakika içinde hesabınıza geçmektedir. Bunların yanı sıra alınan krediyi 6 ay vade ile ödemeye kalkarsanız geri ödeme miktarı 10 bin 682,34 TL’dir. 12 ay vadeli olarak alırsanız geri ödeme tutarı 11291,52 TL, 18 ay vadeli alırsanız geri ödeme tutarı 1192,2,12 TL 24 ay vadeli aldığınız ihtiyaç kredisinin geri ödemesi tutarı 12574,32 TL, 30 vadeli aldığınız ihtiyaç kredisi geri ödeme tutarı 13428 TL, 36 ay vade ile aldığınız ihtiyaç kredisinin geri ödeme tutarı ise 13943,16 TL olarak size sunulmaktadır.