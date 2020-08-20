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Gelir belgesi olmayan nakit ihtiyacı olan vatandaşlara müjde anında 15 bin TL kredi

Gelir belgesi olmayan nakit ihtiyacı olan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Bu bankalar geliri olmayanlara bile 15 bin TL kredi veriyor. 15 bin TL krediyi gelir belgesiz veren bankalar haberimizde…

20 Ağustos 2020 Perşembe 17:18
Gelir belgesi olmayan nakit ihtiyacı olan vatandaşlara müjde anında 15 bin TL kredi
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Özellikle pandemi sonrası ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşlar banka kredilerine yöneldi. Birçok banka koronavirüs nedeniyle faiz oranların düşürdü. Bankalar yaşanan zorluklar nedeniyle kredi alımlarında vatandaşlara kolaylık sağlamaya başladı.

Ekonomik olarak zorlanan vatandaşlar bankaların hazırladığı fırsatlardan faydalanmanın yolunu aramaya başladı. Bilindiği gibi bankalar kredi verirken gelir belgesi talep etmektedir. Ancak pandemi sonrası bazı bankalar gelir belgesiz 15 bin TL’ye kadar kredi vermeye başladı.

Söz konusu krediler 15 bin TL’ye kadar olup ilk üç ay ertelemeli ve toplam 60 ay vadeli olarak veriliyor.

QNB Finansbank gelir belgesi kredi başvurusu


QNB Finansbank gelir belgesiz 15 bin TL’ye kadar kredi veriyor. Kredi başvurusu için Kimlik numaranızı yazıp 5030’a kısa mesaj göndermeniz yeterlidir. Banka gönderilen mesajı değerlendirip sonucu size yine kısa mesaj olarak iletmektedir. QNB Finansbank kredide 60 aya kadar vade imkanı sağlamaktadır.

ING Bank gelir belgesiz kredi

Gelir belgesiz kredi veren bankalardan biri de ING Bank’tır. ING 15 bin TL’ye kadar krediyi gelir belgesi şartı aramdan vermektedir. Ancak bankadan kredi almak isteyenlerin kredi sicillerine bakılıyor. Kara listede olan kişilere kredi verilmiyor.

ING Bank 15 bin TL gelir belgesiz krediye intenet bankacılığı, mobil bankacılık üzerinden başvurabilirsiniz.

Yapıkredi Bankası gelir belgesiz kredi başvurusu

Yapıkredi de gelir belgesiz kredi veren bankalar arasındadır. Yapıkredi Bankası’nın gelir belgesiz kredisine kimlik numaranızı yazıp boşluk bırakıp aylık gelirinizi yazdıktan sonra 4411’e mesaj atmanız yeterlidir.

Banka 10 dakika içinde mesaja cevap vermektedir. Kredi başvurusu onaylanan kişiler banka şubesi veya ATM üzerinden paralarını alabilir.



Son Güncelleme: 20.08.2020 17:18
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Anahtar Kelimeler:
KrediGelir Belgesiz
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