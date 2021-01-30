Gelir belgesi olmadan kredi veren bankalar ve şartları?

Bazı ihtiyaç durumlarında kredi alma gereksinimi duyuyoruz bu durumlarda bankaların kapılarını yardım için tıklatıyoruz. Gelir sıkıntısı çekiyor olmanıza rağmen kredi başvurusunda bulunan kişiler için gelir belgesiz kredi şartları bulunmaktadır. Peki bu şartlar nelerdir? Hangi bankalar gelirsiz kredi veriyor?

Gelirsiz Kredi Veren Bankalar

Finansal anlamda destek almak için gelirsiz kredi veren bankalar arasında Vakıfbank, Türkiye Ekonomi Bankası yani TEB, FibaBank, İNG Bankası, OdeaBank, Ziraat Bankası, ActiveBank, Türkiye İş bankası, Yapı Kredi ve Garanti Bankası yer almaktadır. Yukarıda isimlerini vermiş olduğumuz bankalardan birinde ödeme yapan müşteriler arasında yer alıyorsanız eğer işlemleriniz daha kısa süre içerisinde gerçekleşecektir. Belirli tutarlarda bu bankalardan kredi alabilirsiniz.

Gelir belgesiz kredi veren bankaların şartları nelerdir?

Odeabank da gelir belgesi kredi almak isterseniz eğer, almak istediğiniz ücret yüksek kredi tutarında olmamalı ve finansal işlem sebebi ile kara listede adınızın olmaması gerekmektedir. Online başvuru yapabilir kredinin alınıp alınmayacağı konusunda banka kararını beklemeniz gerekmektedir.

Gelir belgesi istemeyen Odeabank ihtiyacı olan kişilere 30.000 TL civarı kredi imkanı sunmaktadır. Para çekmek için online formu doldurduğunuz takdirde şubede sıra beklemeden kredi kartı gibi bankacılık ürünü satın almanıza gerek kalmayacak. Banla ise ücretsiz bir kart verecek bu kartı kullanarak matics PTT’den para çekebilirsiniz. Transfer işlemlerinde ek bir ücret de yok aynı zamanda.

Gelirsiz kredi alabileceğiniz bir diğer banka ise Garanti Bankasıdır. Fakat daha önce hiç kredi almamış olmanız gerekmekte. Bu durumda 36 ay vadeli 100.000 TL tutarında kredi alma imkanı sunuyor. Bunu için de temiz bir geçmiş ve hiçbir kredi borcunuzun olması istenen şartlar arasında. Garanti Bankasının online başvurusunda teminat kredisi başvuru sayfasından yapılmaktadır. Bankanın tüketici kredi faiz oranları %1,77 ile %1,44 arasında değişiklik göstermektedir.

Enpara gelir belgesiz kredi imkanı

Türkiye Ekonomi Bankası da düşük faizler ile müşterilerine başvurabilecekleri kredi imkanı sunmaktadır. Başvuru sürecinde müşterinin borçlu olmaması, bankanın düzenli müşterisi olması ve bankanın kredi kartlarını kullanması önem taşıyor. Online şube üzerinden giriş yapılarak bilgiler doldurulur. İhtiyaç kredisi bölümünden kefil ve gelir belgesiz kredi işlemleri seçtikten sonra %1,20 faiz oranında kredi başvurusu yapılabilir. Başvuru tamamlandıktan sonra mesaj gelecektir. Üst limit olan 12.000.500 kredisi ile ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz.

Belli süreç içerisinde taksitlerle geri ödenen tüketici kredisidir. Komisyon, dosya ücreti vs. bulunmamaktadır. 1000 TL ve 60.000 TL arasında kredi imkanı sunmaktadır. Enpara.com müşterileri online veya mobil şube üzerinden başvuru yapabilirler. Başvuru sırasında istenilen bir belge veya kefil gerekmiyor. Kredi başvuru değerlendirmeleri QNB Finansbank kredi politikasına göre yapılmaktadır. Başvurunun kabul edilmesinde en kritik noktalardan biri önceden kullanılan kredi kartları ile bu kartların zamanında ödenmesi.

INGBank gelir belgesiz kredi desteği

Nakit paraya ihtiyaç duyan kişiler için INGBank’ın CEPTE kredi paketini değerlendirebilirsiniz. Gelir belgesi olmayan 36 ay vadeli olarak 20.000 kredi alacaksanız aylık olarak 707,26 geri ödeme yapmalısınız. Kefilsiz olarak 3 ay ve 60 ay gibi bir süreç için tüketici kredisi çekebilirsiniz. Mobil bankacılık üzerinden işlemleri yapabilirsiniz.

Akbank gelir belgesiz kredi desteği

İntenet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapan müşteriler KKB puanları var ise 40.000 TL gelir belgesiz kredi alabilirler. Akbank uygulaması üzerinden kredi tutarı ve geri ödeme seçeneği tercih edilerek başvuru yapılabilir. %1,25 ve %1,39 oranında faiz ile 3 ay ertelemeli kredi başvurusu yapılabilir.

Ziraat Bankası gelir belgesiz kredi desteği

Gelir belgesiz kredi başvuruları yapan kişilere Ziraat Bankası 30.000 TL kredi imkanı sunuyor ve bunun için 60 ay vadeli kredi vermektedir. Aynı zamanda gelir belgesi başvurusu yapmadan faiz oranlı finansal destekli kredi imkanı da sunuyor.

Kadınlar için gelir belgesiz kredi imkanı sunan bankalar?

Düzenli bir geliri olmayan kişiler ev hanımları ve öğrenciler de ihtiyaçlarını gidermek için kredi başvurusunda bulunmaktadır. Gelir belgesi olmayan kadınlar için hangi bankaların kredi verdiğini sizler için derledik. Bu bankalar; Denizbank, TEB Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası, ING Bankası’dır. Bu özel bankalar kredi imkanı sunmaktadır. Ayrıyeten bu bankalar dışında kredi almak isterseniz başvuru sırasında kredi puanlarının yüksek olması gerekmektedir.

İşsizler için kefilsiz kredi veren bankalar?

Gelir belgesi şartı olmadan işsizler için kredi veren bankalar merakla araştırılmaktadır. İşsizler için kredi veren bankalar; Akbank ve Türkiye Ekonomi Bankasıdır. Bu banklara başvuru yapmak için intenet sitelerinden veya mobil bankacılık uygulaması üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

