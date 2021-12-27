İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşti
Son Dakika
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag...
Çağatay Ulusoy son hali görenleri şaşkına çevirdi!
Son Dakika
Çağatay Ulusoy son hali görenleri...
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9 yıllık evliliği 20 dakikada bitti!
Son Dakika
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9...
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal...

Gelir Belgesi Olmadan kredi kartı veren bankalar hangileri ?

Hali hazırda bazı bankalar sigortasız ya da çalışmayanlara maaş bordrosu sormadan ya da evrak talep etmeden, gelir belgesi olmadan kredi kartı vermektedir. Gelir belgesi istemeden kredi kartı veren bankalar 2021 yılında herhangi bir firmadan maaş bordrosu sunamayan vatandaşlara kart vermeye devam etmektedir. İşsiz olanlara, çiftçilere ve gelir belgesi bulunmayan herkese kredi kartı veren bankaları sizler için derledik.

27 Aralık 2021 Pazartesi 16:13
Gelir Belgesi Olmadan kredi kartı veren bankalar hangileri ?
Takip Et:

Sigortasız olanlar ya da çalışmayan vatandaşlardan evrak talep etmeden ve gelir belgesi istemeksizin kredi kartı veren bankalar bulunmaktadır. Yasal olarak kredi kartı veren bankaların bir listesi bulunmaktadır ve kredi kartı veren bankalar BBDK’ya bağlı listede belirtilen bankalardan ibarettir. Fakat maaş bordrosu olmadan kredi kartı alabileceğiniz bankaların verecekleri kredi kartlarının limitleri oldukça düşüktür. 

Maaş Bordrosu istemeden kredi kartı veren bankalar

Kişi ister bir gelir belgesine sahip olsun ya da olmasın, kredi notu yüksek ise gelir belgesi talep etmeden kredi kartı veren herhangi bir bankayı aramasına gerek yoktur. Çünkü, kişi kredi kartının taksitlerini düzenli bir şekilde ödediği müddetçe, pandemi veya kapanma süresi dışında, kartını kapanmadan kullanmaya devam edebilir. Asgari borç tutarını ödemek yerine tüm borcu tek seferde ödeyerek, borcu kapatarak kullanan kişilerde vardır. Bu kişiler, birçok bankadan gelir belgesi göstermeden kredi kartı sahibi olabilir.

Bankaların müşteri bulamadıkları için gelir belgesi talep etmeden kredi kartı vermeleri öne sürülse de aktarılan bu bilgi kesinlikle doğru değildir. Öncelikle, kredi kartı sahibi olmak isteyen kişinin KKB puanlamasına bakılır. Eğer KKB puanlaması düşük ise intenetten veya şubeden kredi notuna bakılır. Ardından yapılan değerlendirme ile kişiden gelir belgesi, maaş bordrosu ya da varsa kira ve diğer gelirlere ait belgeler mutlaka istenir. Ancak başvuru yapan kişinin KKB puanlaması otomatik olarak yapılıyor ve kişinin hiçbir şekilde bir icra problemi yoksa gelir belgesine sahip olmadan birçok bankadan kredi kartı alabilir.

Gelir Belgesi olmadan nasıl kredi kartı alınır?

Yüksek bir kredi puanına sahip olmanız gerekmektedir. Kredi puanınız yüksek ise ve SGK’lı herhangi bir işte çalışmıyorsanız, gelir belgesi istemeyen bankalardan düşük limitli kredi kartı alabilirsiniz. Kredi kartı sahibi olmak için bankalara T.C. Kimlik Numaranız ve cep telefonu bilgileriniz ile başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurunuzdan hemen sonra bir gün içinde kolayca kredi kartı sahibi  olabilirsiniz. Maaş bordrosu gerekmeden kredi kartı sahibi olmanın kolay yolu borç biriktirmeden ödemeleri zamanında yapmaktır ve gelir belgesi talep etmeyen banka şubelerine giderek ya da online başvuru yapmaktır.

Gelir Belgeniz olmadan kredi kartı alabileceğiniz bazı bankalar:

  • Akbank
  • Aktif Bank
  • CEBTETEB
  • Deniz Bank
  • Fibabanka
  • Garanti Bankası
  • ING Bank
  • İş Bankası
  • Odeabank
  • Yapı Kredi Bankası
  • Ziraat Bankası

Kredi kartı alırken dikkat edilmesi gerekenler

Bankaya gösterebileceğiniz bir maaş bordronuz ya da gelir belgeniz yoksa kredi kartı sahibi olmak için aşağıdaki belgeleri temin ederek kredi kartı alabilirsiniz:

  1. Ev sahibi olanlar için kira gelirlerini belgeleyen kira kontratı
  2. Çiftçiler için ürün satış belgesi
  3. Esnaflar için aylık ciro ve kazançları gösteren evraklar
  4. Üzerinize kayıtlı taşınmazların kaydını gösteren evraklar
  5. Borçlarınız için ipotek tesisi kurmanızı sağlayan mal varlıklarına ilişkin belgeler
  6. Öğrenciler için Devlet’ten alınan bursa ilişkin evraklar
  7. Döner sermaye alan personel için kazanç belgeleri
  8. 18 yaş altında olan öğrenciler için anne ve babanın gelir belgeleri ile kredi kartı başvurusu yapabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen maddelere rağmen hala kredi kartı alamadım diyorsanız, kart almanıza engel olan durumu tespit etmelisiniz. Eğer ödenmemiş bir borcunuz var ise ödemeli veya ödenmiş ise borca ilişkin kaydın silinmesini isteyebilirsiniz. Gelir belgesi olmadan kredi kartı alabileceğiniz herhangi bir bankadan ret cevabı alsanız dahi, evraksız kredi kartı veren diğer bankalara intenet bankacılığından ya da mobil uygulamalarından gün içinde T.C. Kimlik Numaranız ve cep telefonu numaranız gibi bilgilerle hızlıca başvuru yapabilirsiniz.


Son Güncelleme: 27.12.2021 16:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Gelir Belgesiz Kredi Kartı Veren BankalarGelir Belgesi Olmadan Kredi Kartı Başvurusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
7326 Emeklilik borç yapılandırma kredisi nedir?
7326 Emeklilik borç yapılandırma kredisi nedir?
Halkbank'tan Ertelemeli 30 bin TL Kredi Müjdesi Geldi!
Halkbank'tan Ertelemeli 30 bin TL Kredi Müjdesi Geldi!
Konut kredisinde hayat sigortası iade işlemleri nasıl yapılır ?
Konut kredisinde hayat sigortası iade işlemleri nasıl yapılır ?
KOSGEB destek kredisinden nasıl yararlanılır?
KOSGEB destek kredisinden nasıl yararlanılır?
En düşük faizli kredi veren bankalar hangileri?
En düşük faizli kredi veren bankalar hangileri?
2021 Tarım kredi kooperatifi zirai ilaç fiyatları
2021 Tarım kredi kooperatifi zirai ilaç fiyatları

Popüler Haberler

İbrahim Kalın, Gazze'de öldürülen çocukların isimlerini paylaştı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Gelir Belgesi Olmadan kredi kartı veren bankalar hangileri ?
7326 Emeklilik borç yapılandırma kredisi nedir?
BAĞ-KUR sanal terk ne demek?
28 Aralık 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 28 Aralık Salı at yarışı programı
Chocolat filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
TJK 27 Aralık 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları
Tarzan Rıfkı filminin konusu nedir? Tarzan Rıfkı filmi oyuncuları kimler?
Netflix Cocaine Cowboys The Kings of Miami belgesel dizisi konusu
Tatlı ustası, baklava ustası 2021 yılı ne kadar maaş alıyor?
Sağlık Sigortası nedir? Tamamlayıcı sağlık sigortası nedir? Seyahat sağlık sigortası nedir?
Laboratuarda üretilen et haram mı helal mi?
Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi vergilerinin ödeme süreleri uzatıldı
ÖTV indirimi araç listesi yenilendi. ÖTV düzenlemesi sonrası bayilerde stok araç var mı? En erken tarihler
Ritim Bölümü filminin konusu nedir? Ritim Bölümü filminde kimler yer alıyor?
2022 lise ve üniversite stajyer maaşları ne kadar olacak?
Muğla Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır? Başvuru sorgulama ekranı
Yeni Zombi Dizisi, S.O.Z: Soldados o Zombies'in Konusu ve Yorumu
2022 yılının Brüt ve Asgari ücretleri belli oldu mu?
En düşük faizli kredi veren bankalar hangileri?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.