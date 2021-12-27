Gelir Belgesi Olmadan kredi kartı veren bankalar hangileri ?

Sigortasız olanlar ya da çalışmayan vatandaşlardan evrak talep etmeden ve gelir belgesi istemeksizin kredi kartı veren bankalar bulunmaktadır. Yasal olarak kredi kartı veren bankaların bir listesi bulunmaktadır ve kredi kartı veren bankalar BBDK’ya bağlı listede belirtilen bankalardan ibarettir. Fakat maaş bordrosu olmadan kredi kartı alabileceğiniz bankaların verecekleri kredi kartlarının limitleri oldukça düşüktür.
Maaş Bordrosu istemeden kredi kartı veren bankalar
Kişi ister bir gelir belgesine sahip olsun ya da olmasın, kredi notu yüksek ise gelir belgesi talep etmeden kredi kartı veren herhangi bir bankayı aramasına gerek yoktur. Çünkü, kişi kredi kartının taksitlerini düzenli bir şekilde ödediği müddetçe, pandemi veya kapanma süresi dışında, kartını kapanmadan kullanmaya devam edebilir. Asgari borç tutarını ödemek yerine tüm borcu tek seferde ödeyerek, borcu kapatarak kullanan kişilerde vardır. Bu kişiler, birçok bankadan gelir belgesi göstermeden kredi kartı sahibi olabilir.
Bankaların müşteri bulamadıkları için gelir belgesi talep etmeden kredi kartı vermeleri öne sürülse de aktarılan bu bilgi kesinlikle doğru değildir. Öncelikle, kredi kartı sahibi olmak isteyen kişinin KKB puanlamasına bakılır. Eğer KKB puanlaması düşük ise intenetten veya şubeden kredi notuna bakılır. Ardından yapılan değerlendirme ile kişiden gelir belgesi, maaş bordrosu ya da varsa kira ve diğer gelirlere ait belgeler mutlaka istenir. Ancak başvuru yapan kişinin KKB puanlaması otomatik olarak yapılıyor ve kişinin hiçbir şekilde bir icra problemi yoksa gelir belgesine sahip olmadan birçok bankadan kredi kartı alabilir.
Gelir Belgesi olmadan nasıl kredi kartı alınır?
Gelir Belgeniz olmadan kredi kartı alabileceğiniz bazı bankalar:
- Akbank
- Aktif Bank
- CEBTETEB
- Deniz Bank
- Fibabanka
- Garanti Bankası
- ING Bank
- İş Bankası
- Odeabank
- Yapı Kredi Bankası
- Ziraat Bankası
Kredi kartı alırken dikkat edilmesi gerekenler
Bankaya gösterebileceğiniz bir maaş bordronuz ya da gelir belgeniz yoksa kredi kartı sahibi olmak için aşağıdaki belgeleri temin ederek kredi kartı alabilirsiniz:
- Ev sahibi olanlar için kira gelirlerini belgeleyen kira kontratı
- Çiftçiler için ürün satış belgesi
- Esnaflar için aylık ciro ve kazançları gösteren evraklar
- Üzerinize kayıtlı taşınmazların kaydını gösteren evraklar
- Borçlarınız için ipotek tesisi kurmanızı sağlayan mal varlıklarına ilişkin belgeler
- Öğrenciler için Devlet’ten alınan bursa ilişkin evraklar
- Döner sermaye alan personel için kazanç belgeleri
- 18 yaş altında olan öğrenciler için anne ve babanın gelir belgeleri ile kredi kartı başvurusu yapabilirsiniz.
Yukarıda belirtilen maddelere rağmen hala kredi kartı alamadım diyorsanız, kart almanıza engel olan durumu tespit etmelisiniz. Eğer ödenmemiş bir borcunuz var ise ödemeli veya ödenmiş ise borca ilişkin kaydın silinmesini isteyebilirsiniz. Gelir belgesi olmadan kredi kartı alabileceğiniz herhangi bir bankadan ret cevabı alsanız dahi, evraksız kredi kartı veren diğer bankalara intenet bankacılığından ya da mobil uygulamalarından gün içinde T.C. Kimlik Numaranız ve cep telefonu numaranız gibi bilgilerle hızlıca başvuru yapabilirsiniz.