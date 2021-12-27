Gelir Belgesi Olmadan kredi kartı veren bankalar hangileri ?

Sigortasız olanlar ya da çalışmayan vatandaşlardan evrak talep etmeden ve gelir belgesi istemeksizin kredi kartı veren bankalar bulunmaktadır. Yasal olarak kredi kartı veren bankaların bir listesi bulunmaktadır ve kredi kartı veren bankalar BBDK’ya bağlı listede belirtilen bankalardan ibarettir. Fakat maaş bordrosu olmadan kredi kartı alabileceğiniz bankaların verecekleri kredi kartlarının limitleri oldukça düşüktür.

Maaş Bordrosu istemeden kredi kartı veren bankalar

Kişi ister bir gelir belgesine sahip olsun ya da olmasın, kredi notu yüksek ise gelir belgesi talep etmeden kredi kartı veren herhangi bir bankayı aramasına gerek yoktur. Çünkü, kişi kredi kartının taksitlerini düzenli bir şekilde ödediği müddetçe, pandemi veya kapanma süresi dışında, kartını kapanmadan kullanmaya devam edebilir. Asgari borç tutarını ödemek yerine tüm borcu tek seferde ödeyerek, borcu kapatarak kullanan kişilerde vardır. Bu kişiler, birçok bankadan gelir belgesi göstermeden kredi kartı sahibi olabilir.

Bankaların müşteri bulamadıkları için gelir belgesi talep etmeden kredi kartı vermeleri öne sürülse de aktarılan bu bilgi kesinlikle doğru değildir. Öncelikle, kredi kartı sahibi olmak isteyen kişinin KKB puanlamasına bakılır. Eğer KKB puanlaması düşük ise intenetten veya şubeden kredi notuna bakılır. Ardından yapılan değerlendirme ile kişiden gelir belgesi, maaş bordrosu ya da varsa kira ve diğer gelirlere ait belgeler mutlaka istenir. Ancak başvuru yapan kişinin KKB puanlaması otomatik olarak yapılıyor ve kişinin hiçbir şekilde bir icra problemi yoksa gelir belgesine sahip olmadan birçok bankadan kredi kartı alabilir.

Gelir Belgesi olmadan nasıl kredi kartı alınır?

Yüksek bir kredi puanına sahip olmanız gerekmektedir. Kredi puanınız yüksek ise ve SGK’lı herhangi bir işte çalışmıyorsanız, gelir belgesi istemeyen bankalardan düşük limitli kredi kartı alabilirsiniz. Kredi kartı sahibi olmak için bankalara T.C. Kimlik Numaranız ve cep telefonu bilgileriniz ile başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurunuzdan hemen sonra bir gün içinde kolayca kredi kartı sahibi olabilirsiniz. Maaş bordrosu gerekmeden kredi kartı sahibi olmanın kolay yolu borç biriktirmeden ödemeleri zamanında yapmaktır ve gelir belgesi talep etmeyen banka şubelerine giderek ya da online başvuru yapmaktır.

Gelir Belgeniz olmadan kredi kartı alabileceğiniz bazı bankalar:

Akbank

Aktif Bank

CEBTETEB

Deniz Bank

Fibabanka

Garanti Bankası

ING Bank

İş Bankası

Odeabank

Yapı Kredi Bankası

Ziraat Bankası

Kredi kartı alırken dikkat edilmesi gerekenler

Bankaya gösterebileceğiniz bir maaş bordronuz ya da gelir belgeniz yoksa kredi kartı sahibi olmak için aşağıdaki belgeleri temin ederek kredi kartı alabilirsiniz:

Ev sahibi olanlar için kira gelirlerini belgeleyen kira kontratı Çiftçiler için ürün satış belgesi Esnaflar için aylık ciro ve kazançları gösteren evraklar Üzerinize kayıtlı taşınmazların kaydını gösteren evraklar Borçlarınız için ipotek tesisi kurmanızı sağlayan mal varlıklarına ilişkin belgeler Öğrenciler için Devlet’ten alınan bursa ilişkin evraklar Döner sermaye alan personel için kazanç belgeleri 18 yaş altında olan öğrenciler için anne ve babanın gelir belgeleri ile kredi kartı başvurusu yapabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen maddelere rağmen hala kredi kartı alamadım diyorsanız, kart almanıza engel olan durumu tespit etmelisiniz. Eğer ödenmemiş bir borcunuz var ise ödemeli veya ödenmiş ise borca ilişkin kaydın silinmesini isteyebilirsiniz. Gelir belgesi olmadan kredi kartı alabileceğiniz herhangi bir bankadan ret cevabı alsanız dahi, evraksız kredi kartı veren diğer bankalara intenet bankacılığından ya da mobil uygulamalarından gün içinde T.C. Kimlik Numaranız ve cep telefonu numaranız gibi bilgilerle hızlıca başvuru yapabilirsiniz.