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Gelir belgesi istemeyen acil kredi veren bankalar ve şartları

Cuma günü sitemizde yer verdiğimiz Gelir belgesi istemeyen acil kredi veren bankalar ve şartları haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına yansımaya devam ediyor. Eylül 4 2020 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları siz de hemen öğrenebilirsiniz.

04 Eylül 2020 Cuma 13:14
Gelir belgesi istemeyen acil kredi veren bankalar ve şartları
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Çalışmayanlara veya işsiz olanlara 30 bin TL kredi

Çalışmayan ve işsiz olanlara 30 bin lira kredi verecek olan bankalar hangileri? İşsizler kredi alabilmek için neler yapmalıdır? Ne gibi durumlarda çalışmayan kişiler 30 bin lira kredi alabilecek?

60 aya vadeye kadar kredi kullanıyor olan vatandaşların hangi bankalardan sigortasız ve gelir belgesiz olarak kredi alabileceklerini sizlere bu haberimizde açıklayacağız. Eğer bir bankadan kredi çekmek istiyorsanız bankalar size kredi vermek üzere alacağınız bu krediyi ödemeniz için sizin çalışma durumunuza ve sigortanıza bakacaklardır.

Fakat bazı bankalar ise vatandaşların banka çalışmaları eğer iyi ise bu şartları göz ardı ederek de ihtiyaç kredisi kullanabilme imkânı vermektedir. Eğer siz de bir yerde çalışmıyor iseniz ve banka şartlarınız iyiyse bazı bankalardan belgesiz olarak kredi kullanabilirsiniz ve sorgu sualsiz anında işlem yaptırabilirsiniz. Yani kısaca işsizseniz ve kredi almak istiyorsanız önemli olan nokta kredi skorunuzun yüksek olmasıdır. Tersi bir durumda ise kredi onayı alamazsınız.

ING Bank 30 bin TL gelir belgesiz kredi fırsatı


Bu bankaya 30 bin TL kredi başvurunuzu yaptığınız takdirde banka size onay verirse sizden gelir belgesi takdir etmeyecektir. Bu nedenden ötürü kredi başvurunuzu banka şubelerinden değil de bankanın intenet adresi üzerinden yapmalısınız. Resmi web adresine girip başvuru formunu doldurduğunuz zaman anında kredi onayı alıp alamayacağınızı görebiliyorsunuz. Banka kredi başvurunuz sonrasında sizin kredi puanınıza göre faiz oranı da uygulayacaktır. Bu 30 bin TL kredi başvurunuzda onay aldıktan sonra 60 ay vade ile banka size kredi verecektir.

Bankada daha önceden açmış olduğunuz bir hesabınız olsa bile bankaya gitmeden kredi kullanabilmek için intenet bankacılığı şifresi almak zorundasınız. İntenet bankacılığı şifrenizi almanızdan sonra kredi başvurunuzu ING Mobil üzerinden yaptığınız takdirde krediniz onay alacaktır. Bu krediyi bankaya gitmenize gerek kalmadan kullanabilirsiniz.

Denizbank 30 bin TL gelir belgesiz kredi fırsatı

Sigortanız yok ise banka şubelerine gitmeden işleminizi yapmanız gerekmektedir. Bankanın web adresine girebilir ve başvuru formunu doldurduktan sonra kredi başvurusunda bulunmuş olursunuz. Bu formda sizden nüfus cüzdanı numaranız ve telefon numaranız size verilecek. Kredi başvurunuzun sonucu telefonunuza gönderilecek.

Diğer yandan bu siteden başvuru yapmadıysanız SMS atarak da krediye başvurabilirsiniz. SMS atmak için: 3280’e Kredim yaz boşluk bırak TC kimlik numaranı yaz ve gönder.  Kredi onayı aldığınız takdirde banka şubesinden kimliğinizle birlikte kredinizi kullanmaya başlayabilirsiniz.

Aktifbank 30 bin TL gelir belgesiz kredi fırsatı

30 bin TL gelir belgesiz kredi başvurusu yapmak istiyorsanız intenet üzerinden ya da telefondan SMS atarak başvuru yapabilirsiniz. SMS ile başvuru için: 3050’ye Kredi yaz boşluk bırak TC kimlik numaranı yaz ve gönder. Bu sayede kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi onayı aldığınız takdirde genel müdürlük sizleri arayacak ve size kredi hakkında bilgi verecektir. Veya online başvuru formunu doldurarak da kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. 30 bin TL krediden 60 ay vade ile işlem yapacaksınız.



Son Güncelleme: 04.09.2020 13:14
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