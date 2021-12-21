İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşti
Son Dakika
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag...
Çağatay Ulusoy son hali görenleri şaşkına çevirdi!
Son Dakika
Çağatay Ulusoy son hali görenleri...
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9 yıllık evliliği 20 dakikada bitti!
Son Dakika
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9...
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal...

Geleceğin meslekleri nelerdir?

Günümüzde gerçekleşen teknolojik gelişmelerle bazı yeni meslekler ön plana çıkmaya başlarken bazı mesleklerin de gelecekte kaybolması beklenmektedir. İnsanlar geleceğin mesleklerini araştırmaktadır. Geleceğin meslekleri nelerdir? Bu haberimizde geleceğin meslekleriyle maaşlarını ve gelecekte kaybolacak meslekleri sizler için derledik. İşte geleceğin meslekleri...

21 Aralık 2021 Salı 18:05
Geleceğin meslekleri nelerdir?
Takip Et:

Şimdi ve gelecekte en fazla tercih edilecek ve popüler hale gelecek meslekler araştırılmaktadır. İnsanlar, Türkiye’de gelecekte en fazla tercih edilecek meslekler merak konusu oldu. Gelişen teknoloji sayesinde bazı meslekler 10 sene içinde kaybolacak. İnsanlar, meslek seçimini buna göre seçmek ve kariyer planlanmasını geleceğim mesleklerine göre ayarlamak istemektedir. Geleceğin meslekleri nelerdir?

Hangi meslekler gelecekte ön plana çıkacak?

Şu an ve gelecekte ön plana çıkacak meslekler ,en fazla gelir getirecek işler araştırılıyor. Teknoloji ,bilgi ve iletişim konularına ait meslekler ön plana çıkmaktadır.  İşte gelecekte ön plana çıkacak meslekler;

ARGE mühendisi, Dijital reklamcılık, Mobil yazılımcı, Öğretmen, Veri tabanı yöneticiliği, Teşhis teknisyeni, Ziraat mühendisi, Bakım Teknisyeni, E-Spor koçu, Robotik mühendisliği, Doktor, FX/CGI Sanatçısı, Yazılım geliştirici, Veri Analisti, Kullanıcı deneyimi tasarımcısı gibi meslekler şu anda ve gelecekte önünün açık olmasıyla ön plana çıkmaktadır.

Günümüzde en fazla tercih edilen meslekler

Türkiye’de günümüzün en fazla tercih edilen meslekleri aşağıda yer almaktadır. En fazla tercih edilen meslekler;

CEO

İlahiyat

Pilot

Mimarlık

Hukuk

Tıp

Bilgisayar Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Diş hekimliği

Diyetisyen

Müfettiş

Aktüer

İçerik Uzmanı

Kişisel Marka Danışmanı

Eğitim Uzmanı

Bilgi Güvenliği Analisti

İnsan Kaynakları

Sağlık Destek Personeli

E-ticaret Uzmanı ve Çalışanı

Drone Pilotluğu

Sosyal Medya Uzmanlığı

Turizm İşletmeciliği

Ürün Tasarımcılığı

Siber Güvenlik Uzmanı

Bilgi Teknolojisi

Geleceğin meslekleri ve maaşları

Yapılan araştırmalar sonrası 10 sene içinde istihdam oranları artacak ve çok fazla gelir getirecek meslekler aşağı yukarı belli olmuştur. Bu mesleklerin maaşları merak edilmektedir. Geleceğin meslekleri arasında yer alan Teknik Yazarlığın maaşı 4 bin TL ile 7 bin TL arasında değişmektedir. Mali Denetçilerin maaşı ise 5 bin TL ile 10 bin TL arasında değişim gösterir. Veri tabanı memurluğunun maaşı 10 bin TL ile 13 bin TL arasında değişiklik gösterir. Öğretmenlik mesleğinin maaşları 4 bin TL ile 8 bin TL arasında değişim göstermektedir.

Eğitim danışmanlığının maaşı 3 bin TL ile 6 bin TL arasında değişir. Bilgisayar mühendisliğinin maaşları 5 bin TL ile  10 bin TL arasında değişir. Bulaşıcı hastalıkları uzmanı kişilerin maaşı 10 bin TL ile 20 bin TL arasında değişir. İstatistikçi kişilerin maaşı 10 bin TL ile 15 bin TL arasında değişir.

Pilotluk mesleğinin maaşı 15 bin TL ile 30 bin TL arasında değişir. CEO uzmanı kişilerin maaşı 20 bin TL ile 35 bin TL arasında değişir. Diyetisyen kişilerin maaşı 7 bin TL ile 10 bin TL arasındadır. Bilgi teknolojileri uzmanı kişilerin maaşı 15 bin TL ile 30 bin TL arasında değişir. Uygulama yazılımı geliştirici kişilerin maaşları 50 bin TL ile 100 bin TL arasında değişir. Gıda teknolojileri uzmanı kişiler 6 bin TL ile 10 bin TL arasında maaş alır.  Kriminoloji uzmanı kişiler 90 bin TL ile 100 bin TL arasında maaş kazanmaktadırlar. Gerontoloji uzmanı kişiler 5 bin TL ile 10 bin TL arasında maaş alır. 3 boyutlu yazıcı mühendisleri 10 bin TL gibi ortalama maaş kazanmaktadırlar.

10 yıl içinde kaybolacak meslekler

Gelecekte yok olması beklenen meslekler şu şekildedir;

 Satış elemanlığı

Garsonluk

Nakliyecilik

Kasiyerlik

Bankacılık mesleği

Muhasebe mesleği

Depo Görevlisi

Çocuk Bakıcılığı

Araba Tamirciliği

Şoförlük

Sigorta Çalışanı

Banka Çalışanları


Son Güncelleme: 21.12.2021 18:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Geleceğin MeslekleriGelecekte Hangi Meslekler Kaybolacak?Geleceğin Meslekleri Ve Maaşları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pazar Tezgahı açmak için gereken şartlar nelerdir?
Pazar Tezgahı açmak için gereken şartlar nelerdir?
KOSGEB, küçükbaş hayvancılık sektöründeki çiftçilere destek veriyor
KOSGEB, küçükbaş hayvancılık sektöründeki çiftçilere destek veriyor
Ev hanımlara hangi bankalar kredi vermektedir?
Ev hanımlara hangi bankalar kredi vermektedir?
Evden çalışmak isteyen vatandaşlara iş veren firmalar hangileri?
Evden çalışmak isteyen vatandaşlara iş veren firmalar hangileri?
Halkbank'tan kadın girişimcilere faizsiz 200 bin TL esnaf kredisi
Halkbank'tan kadın girişimcilere faizsiz 200 bin TL esnaf kredisi
Devlet tarafından verilen güneş paneli destekleri nasıl alınıyor? Güneş enerjisi hibe desteğinin şartları nelerdir?
Devlet tarafından verilen güneş paneli destekleri nasıl alınıyor? Güneş enerjisi hibe desteğinin şartları nelerdir?

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Geleceğin meslekleri nelerdir?
Trapped dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kim?
Pazar Tezgahı açmak için gereken şartlar nelerdir?
KOSGEB, küçükbaş hayvancılık sektöründeki çiftçilere destek veriyor
Lavanta yağı ne işe yarar, Lavanta yağının saç sağlığı için önemi nedir?
22 Aralık 2021 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 22 Aralık Çarşamba at yarışı programı
Ev hanımlara hangi bankalar kredi vermektedir?
Karşılıksız burs veren kurumlar hangileri?
TJK 21 Aralık 2021 Salı at yarışı sonuçları
FAST para transfer sistemi nedir? FAST transfer limitleri ne kadar?
Rüyada kavga etmenin anlama nedir? Rüyada tanıdığı birisiyle kavga etmek ne anlama gelir?
Rüyada namaz kılmak ne anlama nedir? Rüya içerisinde cenaze namazı, sabah ve cuma namazı kıldırdığını görmek neye delalet eder ?
Galatasaray - Marsilya maçı ne zaman, hangi kanalda? Avrupa Ligi GS - Marsilya maçı ne zaman?
Yelda Püsküllü kimdir, nerede doğmuştur? Yelda Püsküllü evli mi? Yelda Püsküllü kaç yaşında?
Evden çalışmak isteyen vatandaşlara iş veren firmalar hangileri?
Halkbank'tan kadın girişimcilere faizsiz 200 bin TL esnaf kredisi
Erken emeklilikte borçlanma yöntemi nedir?
Netflix'in yeni filmi İşte Böyle Bir Oğlan, film severlerin dikkatini çekti
Telefonun konum tespiti nasıl yapılır? Telefonun yer tespitini yapan uygulamalar nelerdir ?
Evde bakım parası almak için gereken şartlar nelerdir? Evde bakım maaşı ne kadar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.