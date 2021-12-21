Şimdi ve gelecekte en fazla tercih edilecek ve popüler hale gelecek meslekler araştırılmaktadır. İnsanlar, Türkiye’de gelecekte en fazla tercih edilecek meslekler merak konusu oldu. Gelişen teknoloji sayesinde bazı meslekler 10 sene içinde kaybolacak. İnsanlar, meslek seçimini buna göre seçmek ve kariyer planlanmasını geleceğim mesleklerine göre ayarlamak istemektedir. Geleceğin meslekleri nelerdir?
Hangi meslekler gelecekte ön plana çıkacak?
Şu an ve gelecekte ön plana çıkacak meslekler ,en fazla gelir getirecek işler araştırılıyor. Teknoloji ,bilgi ve iletişim konularına ait meslekler ön plana çıkmaktadır. İşte gelecekte ön plana çıkacak meslekler;
ARGE mühendisi, Dijital reklamcılık, Mobil yazılımcı, Öğretmen, Veri tabanı yöneticiliği, Teşhis teknisyeni, Ziraat mühendisi, Bakım Teknisyeni, E-Spor koçu, Robotik mühendisliği, Doktor, FX/CGI Sanatçısı, Yazılım geliştirici, Veri Analisti, Kullanıcı deneyimi tasarımcısı gibi meslekler şu anda ve gelecekte önünün açık olmasıyla ön plana çıkmaktadır.
Günümüzde en fazla tercih edilen meslekler
Türkiye’de günümüzün en fazla tercih edilen meslekleri aşağıda yer almaktadır. En fazla tercih edilen meslekler;
CEO
İlahiyat
Pilot
Mimarlık
Hukuk
Tıp
Bilgisayar Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Diş hekimliği
Diyetisyen
Müfettiş
Aktüer
İçerik Uzmanı
Kişisel Marka Danışmanı
Eğitim Uzmanı
Bilgi Güvenliği Analisti
İnsan Kaynakları
Sağlık Destek Personeli
Drone Pilotluğu
Sosyal Medya Uzmanlığı
Turizm İşletmeciliği
Ürün Tasarımcılığı
Siber Güvenlik Uzmanı
Bilgi Teknolojisi
Geleceğin meslekleri ve maaşları
Yapılan araştırmalar sonrası 10 sene içinde istihdam oranları artacak ve çok fazla gelir getirecek meslekler aşağı yukarı belli olmuştur. Bu mesleklerin maaşları merak edilmektedir. Geleceğin meslekleri arasında yer alan Teknik Yazarlığın maaşı 4 bin TL ile 7 bin TL arasında değişmektedir. Mali Denetçilerin maaşı ise 5 bin TL ile 10 bin TL arasında değişim gösterir. Veri tabanı memurluğunun maaşı 10 bin TL ile 13 bin TL arasında değişiklik gösterir. Öğretmenlik mesleğinin maaşları 4 bin TL ile 8 bin TL arasında değişim göstermektedir.
Eğitim danışmanlığının maaşı 3 bin TL ile 6 bin TL arasında değişir. Bilgisayar mühendisliğinin maaşları 5 bin TL ile 10 bin TL arasında değişir. Bulaşıcı hastalıkları uzmanı kişilerin maaşı 10 bin TL ile 20 bin TL arasında değişir. İstatistikçi kişilerin maaşı 10 bin TL ile 15 bin TL arasında değişir.
Pilotluk mesleğinin maaşı 15 bin TL ile 30 bin TL arasında değişir. CEO uzmanı kişilerin maaşı 20 bin TL ile 35 bin TL arasında değişir. Diyetisyen kişilerin maaşı 7 bin TL ile 10 bin TL arasındadır. Bilgi teknolojileri uzmanı kişilerin maaşı 15 bin TL ile 30 bin TL arasında değişir. Uygulama yazılımı geliştirici kişilerin maaşları 50 bin TL ile 100 bin TL arasında değişir. Gıda teknolojileri uzmanı kişiler 6 bin TL ile 10 bin TL arasında maaş alır. Kriminoloji uzmanı kişiler 90 bin TL ile 100 bin TL arasında maaş kazanmaktadırlar. Gerontoloji uzmanı kişiler 5 bin TL ile 10 bin TL arasında maaş alır. 3 boyutlu yazıcı mühendisleri 10 bin TL gibi ortalama maaş kazanmaktadırlar.
10 yıl içinde kaybolacak meslekler
Gelecekte yok olması beklenen meslekler şu şekildedir;
Satış elemanlığı
Garsonluk
Nakliyecilik
Kasiyerlik
Bankacılık mesleği
Muhasebe mesleği
Depo Görevlisi
Çocuk Bakıcılığı
Araba Tamirciliği
Şoförlük
Sigorta Çalışanı
Banka Çalışanları