Şimdi ve gelecekte en fazla tercih edilecek ve popüler hale gelecek meslekler araştırılmaktadır. İnsanlar, Türkiye’de gelecekte en fazla tercih edilecek meslekler merak konusu oldu. Gelişen teknoloji sayesinde bazı meslekler 10 sene içinde kaybolacak. İnsanlar, meslek seçimini buna göre seçmek ve kariyer planlanmasını geleceğim mesleklerine göre ayarlamak istemektedir. Geleceğin meslekleri nelerdir?

Hangi meslekler gelecekte ön plana çıkacak?

Şu an ve gelecekte ön plana çıkacak meslekler ,en fazla gelir getirecek işler araştırılıyor. Teknoloji ,bilgi ve iletişim konularına ait meslekler ön plana çıkmaktadır. İşte gelecekte ön plana çıkacak meslekler;

ARGE mühendisi, Dijital reklamcılık, Mobil yazılımcı, Öğretmen, Veri tabanı yöneticiliği, Teşhis teknisyeni, Ziraat mühendisi, Bakım Teknisyeni, E-Spor koçu, Robotik mühendisliği, Doktor, FX/CGI Sanatçısı, Yazılım geliştirici, Veri Analisti, Kullanıcı deneyimi tasarımcısı gibi meslekler şu anda ve gelecekte önünün açık olmasıyla ön plana çıkmaktadır.

Günümüzde en fazla tercih edilen meslekler

Türkiye’de günümüzün en fazla tercih edilen meslekleri aşağıda yer almaktadır. En fazla tercih edilen meslekler;

CEO

İlahiyat

Pilot

Mimarlık

Hukuk

Tıp

Bilgisayar Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Diş hekimliği

Diyetisyen

Müfettiş

Aktüer

İçerik Uzmanı

Kişisel Marka Danışmanı

Eğitim Uzmanı

Bilgi Güvenliği Analisti

İnsan Kaynakları

Sağlık Destek Personeli

E-ticaret Uzmanı ve Çalışanı

Drone Pilotluğu

Sosyal Medya Uzmanlığı

Turizm İşletmeciliği

Ürün Tasarımcılığı

Siber Güvenlik Uzmanı

Bilgi Teknolojisi

Geleceğin meslekleri ve maaşları

Yapılan araştırmalar sonrası 10 sene içinde istihdam oranları artacak ve çok fazla gelir getirecek meslekler aşağı yukarı belli olmuştur. Bu mesleklerin maaşları merak edilmektedir. Geleceğin meslekleri arasında yer alan Teknik Yazarlığın maaşı 4 bin TL ile 7 bin TL arasında değişmektedir. Mali Denetçilerin maaşı ise 5 bin TL ile 10 bin TL arasında değişim gösterir. Veri tabanı memurluğunun maaşı 10 bin TL ile 13 bin TL arasında değişiklik gösterir. Öğretmenlik mesleğinin maaşları 4 bin TL ile 8 bin TL arasında değişim göstermektedir.

Eğitim danışmanlığının maaşı 3 bin TL ile 6 bin TL arasında değişir. Bilgisayar mühendisliğinin maaşları 5 bin TL ile 10 bin TL arasında değişir. Bulaşıcı hastalıkları uzmanı kişilerin maaşı 10 bin TL ile 20 bin TL arasında değişir. İstatistikçi kişilerin maaşı 10 bin TL ile 15 bin TL arasında değişir.

Pilotluk mesleğinin maaşı 15 bin TL ile 30 bin TL arasında değişir. CEO uzmanı kişilerin maaşı 20 bin TL ile 35 bin TL arasında değişir. Diyetisyen kişilerin maaşı 7 bin TL ile 10 bin TL arasındadır. Bilgi teknolojileri uzmanı kişilerin maaşı 15 bin TL ile 30 bin TL arasında değişir. Uygulama yazılımı geliştirici kişilerin maaşları 50 bin TL ile 100 bin TL arasında değişir. Gıda teknolojileri uzmanı kişiler 6 bin TL ile 10 bin TL arasında maaş alır. Kriminoloji uzmanı kişiler 90 bin TL ile 100 bin TL arasında maaş kazanmaktadırlar. Gerontoloji uzmanı kişiler 5 bin TL ile 10 bin TL arasında maaş alır. 3 boyutlu yazıcı mühendisleri 10 bin TL gibi ortalama maaş kazanmaktadırlar.

10 yıl içinde kaybolacak meslekler

Gelecekte yok olması beklenen meslekler şu şekildedir;

Satış elemanlığı

Garsonluk

Nakliyecilik

Kasiyerlik

Bankacılık mesleği

Muhasebe mesleği

Depo Görevlisi

Çocuk Bakıcılığı

Araba Tamirciliği

Şoförlük

Sigorta Çalışanı

Banka Çalışanları