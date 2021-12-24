Geleceğin meslekleri! Gelecekte asla kaybolmayacak meslekler nelerdir?

Ülkemizde gençler meslek seçimi yaparken gelecekte asla kaybolmayacak meslekleri seçmeye özen göstermektedir. Oxford Üniversitesi ve buna benzer bazı üniversitelerin yapmış olduğu araştırmalara göre gelecekte bazı meslek grupları yok olarak yerini yapay zekaya bırakacaktır. Oxford Üniversitesinin yapmış olduğu araştırmaya göre gelecekte birçok iş yapay zekâ ile üretilen robotlar sayesinde gerçekleşecek. Bu yapay zekâ robotları yüzünden gelecekte kasiyerlik, postacılık, garsonluk ve inşaat işçisi gibi birçok meslek grubu yok olacaktır. Gençler ise bu verileri göz önüne alarak gelecekte asla yok olmayacak meslekleri seçmeye çalışmaktadır.

Gelecekte asla kaybolmayacak meslekler nelerdir?

Robotik Mühendisliği

Siber Güvenlik Uzmanlığı

Oyun Geliştiriciliği

Yazılım ve Uygulama Geliştiriciliği

Dijital Pazarlama

Yapay Zekâ Mühendisliği

Geleceğin meslekleri ne kadar maaş almaktadır?

Gelişen yapay zekâ teknolojisi ve robotik sistemlerin çoğalmasıyla beraber birçok meslekte insan gücünden daha çok teknolojiden yararlanmaktadır. Bu nedenle meslek seçimi yapılacağı zaman geleceğin mesleklerini seçmek gerekmektedir.

Yapay Zekâ Mühendisliği

Yapay Zekâ Mühendisi, makineleri insan beyni gibi programlayarak onları hem verimli hem de hızlı bir şekilde çalışması için algoritmaları hazırlayan kişiye denir. Yazılım firmalarında çalışan Yapay Zekâ Mühendislerine gelecekte hastane, fabrika, hizmet sektörü gibi birçok alanda ihtiyaç duyulacaktır. Yapay Zekâ Mühendisi olmak için ilk önce ilgili bölümle alakalı bir üniversiteden mezun olmak gerekmektedir. Üniversiteden mezun olduktan sonra farklı sertifika programlarına katılarak hem kendinizi geliştirip hem de sertifika alabilirsiniz. Yapay Zekâ Mühendisi olabilmek için ilk önce Veri Girişi Kurulumu, Makine Öğrenme Algoritması, Yazılım Üretim Döngüsü, Veri Madenciliği derslerini almak gerekmektedir. Deneyimli Yapay Zekâ Mühendisleri aylık ortalama 800 bin dolarla 1 milyon dolar arasında maaş almaktadır. Ülkemizde ise deneyimli bir Yapay Zekâ Mühendisleri aylık ortalama 80-90 bin TL maaş almaktadır.

Robotik Mühendisliği

Siber Güvenlik Uzmanlığı

Robot ve bu robotik sistemleri geliştiren Robotik Mühendisleri robotların tasarımı, işleyişi ve üretimi gibi alanlarda çalışırlar. Robotik mühendisleri; robotu oluşturur ve test eder, otonom robotik sistemleri tasarlar, robotik sistemleri kontrol etmek için yazılım sistemi tasarlar, yapılan robotik sistemler için teknik destek sağlar, prototipleri ve robotik sistemleri analiz eder ve buna göre değerlendirme yapar, robotik sistemler alanında yeni teknolojileri araştırır ve sürekli olarak geliştirme faaliyetlerinde bulunur. Robotik Mühendisleri otomotivi havacılık, tıp, tekstil, nükleer, savunma, enerji alanlarında çalışabilir. Robotik Mühendisi olabilmek için hiçbir üniversite bölümü bulunmamaktadır. Mekatronik bölümünde okuyan öğrenciler seçmeli olarak almış oldukları robotik sistemleriyle alakalı dersler sayesinde Robotik Mühendisi olabilmektedirler. Robotik Mühendisler ayda 105 bin 550 TL maaş almaktadırlar.

Dünyada artan siber saldırılardan dolayı Siber Güvenlik Uzmanları sadece kurumların değil kişisel verilerin güvenliği içinde oldukça önemlidir. Siber Güvenlik Uzmanları; çalıştığı kurum ve kuruluşların ağlarında açıkları bulup o açıkları güvenli bir şekilde kapatır, olası bir siber saldırı karşısında yaşanacak kayıpları en aza indirir, siber saldırılara karşı yeni yazılımlar oluşturarak siber saldırılara karşı en yüksek performansı gösterecek programları planlar kullanır ve algoritma çözümlemesi yapar ve yenilerini tasarlar. Siber Güvenlik Uzmanları Teknik Lise ve Endüstri Meslek Liselerinde bilişim branşlarından mezun olanlar sınav ve puan durumlarına göre üniversitelere yerleşmede öncelik hakkı kazanırlar. Teknik eğitim almayanlar özel kurslar aracılıyla sertifika alabilirler. Siber Güvenlik Uzmanları aylık ortalama 7 bin 740 TL maaş almaktadırlar. Deneyimli bir Siber Güvenlik Uzmanları ise aylık 13 Bin TL maaş almaktadırlar.

Oyun Geliştiriciliği

Farklı türlerde oyunları oluşturan ve sorunsuz bir şekilde kullanıcıya sunan oyun geliştiricileri genellikle yazılım ve tasarımla ilgili olan oyun geliştirici oyun stüdyolarında ya da oyun şirketlerinde çalışmaktadır. Oyun geliştiricilerinin; yeni Oyun teknolojilerini takip etmek ve uyum sağlamak, Araştırma ve Geliştirme yapmak, tasarım, ses efektleri, modelleme ve programlama gibi farklı alanlarda bilgi sahibi olmak, analitik ve çözüm odaklı düşünmek, oyun senaryoları ve storyboard oluşturmak, konsept aşamasında oyunun görsel yönlerini oluşturma, kod kalitesini arttırmak için kod incelemeleri yapmak, oyunun karakter seslerini, müzik ve ses efektlerini üretmek gibi görevleri vardır. Oyun geliştiricileri başlangıçta aylık ortalama 39 bin TL ve 45 bin TL arasında maaş almaktadır. Oyun geliştiricileri başlangçta aylık ortalama ortalama 65 bin TL ile 90 bin TL arasında maaş alırken üst düzey yönetici olanlar 105 Bin TL ile 45 Bin TL arasında maaş almaktadır.

Dijital Pazarlama

Dijital Pazarlama intenetin kullanıldığı tüm alanlarda ürünü hızlı ve kolay bir biçimde pazarlamaktır. Dijital Pazarlama, Google ads kullanarak veya Facebook ve İnstagram'dan reklam vererek ürünlerinizi kullanıcılara satarak kazanç sağlamaya veya sağlatmaya denir.

Yazılım ve Uygulama Geliştiriciliği

Çalıştığı yerin ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda çeşitli yazılım ve uygulamaları tasarlayan ve geliştiren Yazılım ve Uygulamam geliştiriciliği yazılım ve uygulamaların performansını arttırmak ve iyileştirmekle beraber takibini de yaparlar. Yazılım ve Uygulama Uzmanları; İş hedeflerini belirleyerek bu doğrultuda yazılım ürün ve sistemlerini tasarlar, yazılım ve sistemlerin amaçlanan şekilde çalıştığını kontrol eder, uygulamanın etkinliğini izlemek ve gerekli verileri inceleyerek düzeltmeleri yapar, veri doğrulama yöntemlerini belirler, mevcut sistem programlarını uygun maliyetle geliştirir, mevcut sistem ve programların iyileştirme yaparak en iyi hale getirir ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eder. Yazılım ve Uygulama uzmanları aylık ortalama en düşük 7 bin 670 TL en yüksek ise 10 bin 770 TL maaş almaktadır.

Gelecekte yok olacak meslekler nelerdir?

Seyahat Danışmanlığı

Fast Food Çalışanı

Kasiyerlik

Banka Çalışanı

Postacı

Matbaa operatörü

Tekstil İşçisi

Satış Elmanı

Onarım İşçileri

Garsonlar

Nakliyeciler

Kapıcılar

Muhasebeciler

Güvenlik Görevlileri

Aşçılar

Öğretmenler

Araba Tamircileri

Ülkemizde geleceğin meslekleri nelerdir?