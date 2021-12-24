İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşti
Son Dakika
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag...
Çağatay Ulusoy son hali görenleri şaşkına çevirdi!
Son Dakika
Çağatay Ulusoy son hali görenleri...
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9 yıllık evliliği 20 dakikada bitti!
Son Dakika
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9...
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal...

Geleceğin meslekleri! Gelecekte asla kaybolmayacak meslekler nelerdir?

Ülkemizde gençler meslek seçimi yaparken gelecekte asla kaybolmayacak meslekleri seçmeye özen göstermektedir. Meslek seçimi yapacak olan gençler geleceğin mesleklerini araştırmaya başladı. Peki gelecekte asla kaybolmayacak meslekler nelerdir? işte detaylar...

24 Aralık 2021 Cuma 03:00
Geleceğin meslekleri! Gelecekte asla kaybolmayacak meslekler nelerdir?
Takip Et:

Ülkemizde gençler meslek seçimi yaparken gelecekte asla kaybolmayacak meslekleri seçmeye özen göstermektedir. Oxford Üniversitesi ve buna benzer bazı üniversitelerin yapmış olduğu araştırmalara göre gelecekte bazı meslek grupları yok olarak yerini yapay zekaya bırakacaktır. Oxford Üniversitesinin yapmış olduğu araştırmaya göre gelecekte birçok iş yapay zekâ ile üretilen robotlar sayesinde gerçekleşecek. Bu yapay zekâ robotları yüzünden gelecekte kasiyerlik, postacılık, garsonluk ve inşaat işçisi gibi birçok meslek grubu yok olacaktır. Gençler ise bu verileri göz önüne alarak gelecekte asla yok olmayacak meslekleri seçmeye çalışmaktadır. 

Gelecekte asla kaybolmayacak meslekler nelerdir?

  • Robotik Mühendisliği
  • Siber Güvenlik Uzmanlığı
  • Oyun Geliştiriciliği
  • Yazılım ve Uygulama Geliştiriciliği
  • Dijital Pazarlama
  • Yapay Zekâ Mühendisliği

Geleceğin meslekleri ne kadar maaş almaktadır?

Gelişen yapay zekâ teknolojisi ve robotik sistemlerin çoğalmasıyla beraber birçok meslekte insan gücünden daha çok teknolojiden yararlanmaktadır. Bu nedenle meslek seçimi yapılacağı zaman geleceğin mesleklerini seçmek gerekmektedir.  

  • Yapay Zekâ Mühendisliği

Yapay Zekâ Mühendisi, makineleri insan beyni gibi programlayarak onları hem verimli hem de hızlı bir şekilde çalışması için algoritmaları hazırlayan kişiye denir. Yazılım firmalarında çalışan Yapay Zekâ Mühendislerine gelecekte hastane, fabrika, hizmet sektörü gibi birçok alanda ihtiyaç duyulacaktır. Yapay Zekâ Mühendisi olmak için ilk önce ilgili bölümle alakalı bir üniversiteden mezun olmak gerekmektedir. Üniversiteden mezun olduktan sonra farklı sertifika programlarına katılarak hem kendinizi geliştirip hem de sertifika alabilirsiniz. Yapay Zekâ Mühendisi olabilmek için ilk önce Veri Girişi Kurulumu, Makine Öğrenme Algoritması, Yazılım Üretim Döngüsü, Veri Madenciliği derslerini almak gerekmektedir. Deneyimli Yapay Zekâ Mühendisleri aylık ortalama 800 bin dolarla 1 milyon dolar arasında maaş almaktadır. Ülkemizde ise deneyimli bir Yapay Zekâ Mühendisleri aylık ortalama 80-90 bin TL maaş almaktadır. 

  • Robotik Mühendisliği

Robot ve bu robotik sistemleri geliştiren Robotik Mühendisleri robotların tasarımı, işleyişi ve üretimi gibi alanlarda çalışırlar. Robotik mühendisleri; robotu oluşturur ve test eder, otonom robotik sistemleri tasarlar, robotik sistemleri kontrol etmek için yazılım sistemi tasarlar, yapılan robotik sistemler için teknik destek sağlar, prototipleri ve robotik sistemleri analiz eder ve buna göre değerlendirme yapar, robotik sistemler alanında yeni teknolojileri araştırır ve sürekli olarak geliştirme faaliyetlerinde bulunur. Robotik Mühendisleri otomotivi havacılık, tıp, tekstil, nükleer, savunma, enerji alanlarında çalışabilir. Robotik Mühendisi olabilmek için hiçbir üniversite bölümü bulunmamaktadır. Mekatronik bölümünde okuyan öğrenciler seçmeli olarak almış oldukları robotik sistemleriyle alakalı dersler sayesinde Robotik Mühendisi olabilmektedirler. Robotik Mühendisler ayda 105 bin 550 TL maaş almaktadırlar. 

  • Siber Güvenlik Uzmanlığı 

Dünyada artan siber saldırılardan dolayı Siber Güvenlik Uzmanları sadece kurumların değil kişisel verilerin güvenliği içinde oldukça önemlidir. Siber Güvenlik Uzmanları; çalıştığı kurum ve kuruluşların ağlarında açıkları bulup o açıkları güvenli bir şekilde kapatır, olası bir siber saldırı karşısında yaşanacak kayıpları en aza indirir, siber saldırılara karşı yeni yazılımlar oluşturarak siber saldırılara karşı en yüksek performansı gösterecek programları planlar kullanır ve algoritma çözümlemesi yapar ve yenilerini tasarlar. Siber Güvenlik Uzmanları Teknik Lise ve Endüstri Meslek Liselerinde bilişim branşlarından mezun olanlar sınav ve puan durumlarına göre üniversitelere yerleşmede öncelik hakkı kazanırlar. Teknik eğitim almayanlar özel kurslar aracılıyla sertifika alabilirler. Siber Güvenlik Uzmanları aylık ortalama 7 bin 740 TL maaş almaktadırlar. Deneyimli bir Siber Güvenlik Uzmanları ise aylık 13 Bin TL maaş almaktadırlar. 

  • Oyun Geliştiriciliği 

Farklı türlerde oyunları oluşturan ve sorunsuz bir şekilde kullanıcıya sunan oyun geliştiricileri genellikle yazılım ve tasarımla ilgili olan oyun geliştirici oyun stüdyolarında ya da oyun şirketlerinde çalışmaktadır. Oyun geliştiricilerinin; yeni Oyun teknolojilerini takip etmek ve uyum sağlamak, Araştırma ve Geliştirme yapmak, tasarım, ses efektleri, modelleme ve programlama gibi farklı alanlarda bilgi sahibi olmak, analitik ve çözüm odaklı düşünmek, oyun senaryoları ve storyboard oluşturmak, konsept aşamasında oyunun görsel yönlerini oluşturma, kod kalitesini arttırmak için kod incelemeleri yapmak, oyunun karakter seslerini, müzik ve ses efektlerini üretmek gibi görevleri vardır. Oyun geliştiricileri başlangıçta aylık ortalama 39 bin TL ve  45 bin TL arasında maaş almaktadır. Oyun geliştiricileri başlangçta aylık ortalama  ortalama 65 bin TL ile 90 bin TL arasında maaş alırken üst düzey yönetici olanlar 105 Bin TL ile 45 Bin TL arasında maaş almaktadır. 

  • Dijital Pazarlama 

Dijital Pazarlama intenetin kullanıldığı tüm alanlarda ürünü hızlı ve kolay bir biçimde pazarlamaktır. Dijital Pazarlama, Google ads kullanarak veya Facebook ve İnstagram'dan reklam vererek ürünlerinizi kullanıcılara satarak kazanç sağlamaya veya sağlatmaya denir. 

  • Yazılım ve Uygulama Geliştiriciliği 

Çalıştığı yerin ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda çeşitli yazılım ve uygulamaları tasarlayan ve geliştiren Yazılım ve Uygulamam geliştiriciliği yazılım ve uygulamaların performansını arttırmak ve iyileştirmekle beraber takibini de yaparlar. Yazılım ve Uygulama Uzmanları; İş hedeflerini belirleyerek bu doğrultuda yazılım ürün ve sistemlerini tasarlar, yazılım ve sistemlerin amaçlanan şekilde çalıştığını kontrol eder, uygulamanın etkinliğini izlemek ve gerekli verileri inceleyerek düzeltmeleri yapar, veri doğrulama yöntemlerini belirler, mevcut sistem programlarını uygun maliyetle geliştirir, mevcut sistem ve programların iyileştirme yaparak en iyi hale getirir ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eder. Yazılım ve Uygulama uzmanları aylık ortalama en düşük 7 bin 670 TL en yüksek ise 10 bin 770 TL maaş almaktadır. 

Gelecekte yok olacak meslekler nelerdir?

  • Seyahat Danışmanlığı
  • Fast Food Çalışanı
  • Kasiyerlik
  • Banka Çalışanı
  • Postacı
  • Matbaa operatörü
  • Tekstil İşçisi
  • Satış Elmanı
  • Onarım İşçileri
  • Garsonlar
  • Nakliyeciler
  • Kapıcılar
  • Muhasebeciler
  • Güvenlik Görevlileri
  • Aşçılar
  • Öğretmenler
  • Araba Tamircileri

Ülkemizde geleceğin meslekleri nelerdir?

  • Yapay Zeka Uzmanı
  • Veri Analisti
  • Veri Bilimci
  • Büyük Veri Mühendisi
  • 3D Üretim Mühendisi
  • Altenatif Enerji Uzmanı
  • Veri Güvenliği Uzmanı
  • Risk Yönetimi Uzmanı
  • Nesnelerin İnteneti Uzmanı (IoT)

Son Güncelleme: 24.12.2021 03:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Geleceğin MeslekleriGelecekte Kaybolmayacak Meslekler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vodafone kredi notu sorgulama nasıl yapılır?
Vodafone kredi notu sorgulama nasıl yapılır?
Lokanta ve restoran açmak için KOSGEB desteğine nasıl başvuru yapılır?
Lokanta ve restoran açmak için KOSGEB desteğine nasıl başvuru yapılır?
SGK'nın prim gecikme zammı nasıl hesaplanır?
SGK'nın prim gecikme zammı nasıl hesaplanır?
Çipli kimlik kartıyla PTT ATM'lerinden nasıl para çekilir?
Çipli kimlik kartıyla PTT ATM'lerinden nasıl para çekilir?
KOSGEB veri tabanına kayıt aşamaları nelerdir?
KOSGEB veri tabanına kayıt aşamaları nelerdir?
2021 yılı mesai dışı öğretim üyesi muayene ücretleri ne kadar?
2021 yılı mesai dışı öğretim üyesi muayene ücretleri ne kadar?

Popüler Haberler

İbrahim Kalın, Gazze'de öldürülen çocukların isimlerini paylaştı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Geleceğin meslekleri! Gelecekte asla kaybolmayacak meslekler nelerdir?
Vodafone kredi notu sorgulama nasıl yapılır?
Lokanta ve restoran açmak için KOSGEB desteğine nasıl başvuru yapılır?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 24 Aralık 2021 Cuma Instagram giriş sorunu
Sanal Asistanlık nasıl yapılır ? Sanal Asistanlık ne kadar kazanç sağlamaktadır?
24 Aralık 2021 Cuma itibariyle hangi illerde evde bakım maaşları yattı? 2021 Aralık ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı
Hafta sonu 25 Aralık 2021 Cumartesi açık noter var mı? 25 Aralık 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 24 Aralık 2021 Cuma
ATV Destan Dizisi Uyarlama mı?
Help filminin konusu nedir?
Rüyada babasının öldüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada babasının öldüğünü görmenin tabirleri ve yorumları
Oyuncu Ertan Kılıç kimdir? Ertan Kılıç nereli, kaç yaşında?
Sadece Arkadaşız Netflix filminin yorumu ve konusunu
KOSGEB veri tabanına kayıt aşamaları nelerdir?
En iyi Google Play tarayıcı uygulamaları hangileri? Ücretsiz Google Play tarayıcı uygulamaları
Netflix Open Your Eyes dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
İşten çıkarılanlara devletten yardım!
SGK'nın prim gecikme zammı nasıl hesaplanır?
Doğum yardım ücreti ne kadar? Doğum yardım ücreti nasıl alınır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.