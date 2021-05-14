İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...

GatePoint POINT coin nedir? POINT Token açıklaması

GatePoint'in ne olduğu merak ediliyor. GatePoint POINT coin ne işe yarar? Araştırılanlar arasında GatePoint'in ne olduğu da yer alıyor. GatePoint ne için kullanılır? GatePoint nedir? Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

14 Mayıs 2021 Cuma 17:30
GatePoint POINT coin nedir? POINT Token açıklaması
Takip Et:

GatePoint nedir? 

Gate.io sistemibde 1 Point = 1 USDT değerindeki işlem ücretlerini düşürmek için Point kullanılmaktadır. Bugünki fiyatı $ 10,02 USD, 24 saatlik işlem hacmi ise $ 244.616.354 USD’dir. Son 24 saatte düşüşe uğrayan Gate Token’ın anlık CoinMArketCap sıralaması #111, piyasa değeri ise $ 785.162.669 USD oldu. Dolaşımdaki arzı 78.375.586 GT. Şu anda Gate Token ile işlem yapan en büyük borsalar arasında Huobi Global, Hotcoin Global, BHEX, Gate.io ve Bitfinex yer almaktadır. 


Son Güncelleme: 14.05.2021 17:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
POINTGatePoint
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Loser (LOWB) coin nedir? LOWB Token açıklaması
Loser (LOWB) coin nedir? LOWB Token açıklaması
Sekuritance Token (SKRT) coin nedir? SKRT Token açıklaması
Sekuritance Token (SKRT) coin nedir? SKRT Token açıklaması
Arweave (AR) coin nedir? AR Token açıklaması
Arweave (AR) coin nedir? AR Token açıklaması
Chia (XCH) coin nedir? XCH Token açıklaması
Chia (XCH) coin nedir? XCH Token açıklaması
Konut kredisi alırken nelere dikkat etmeliyiz? Konut kredisi alırken hangi belgeler talep ediliyor?
Konut kredisi alırken nelere dikkat etmeliyiz? Konut kredisi alırken hangi belgeler talep ediliyor?
Dogecoin Elon Musk ile alakası ne, neden yükselip alçalıyor?
Dogecoin Elon Musk ile alakası ne, neden yükselip alçalıyor?

Popüler Haberler

Müge Anlı yayından kaldırıldı mı? Müge Anlı yeni bölümleri ne zaman başlayacak, başlayacak mı?
Hava durumu nasıl olacak? 15 Mayıs 2021 Cumartesi bugün hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu
Emanet 181.bölüm fragmanı ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi verilen alanlar 2021
Kırmızı Oda dizi oyuncusu Nihal kimdir? Esra Ronabar hakkında bilgiler
14 Mayıs 2021 reyting sonuçları; Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Son Yaz reyting birincisi kim oldu?
TV yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Akrep dizisi Şahin karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Taha Baran Özbek kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor?
Akrep dizisi Berna (Başak Daşman) kimdir?
Emlak vergisinden muafiyet şartları ve geri ödeme alma işlemleri
Mercurial (MER) coin nedir? MER Token açıklaması
19 Mayıs tatil mi, sokağa çıkma yasağı var mı? Yasak hangi illerde olacak?
80.000 tl ye aylık ne kadar faiz alırım? 13 Mayıs 2021 Perşembe Bankaların mevduat faiz oranları
Seksenler dizisi Suna kimdir? Eda Akalın'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Seni Çok Bekledim dizisinin Kadir'i Özcan Deniz'in hayat hikayesi!
Akrep dizisi Berna kimdir? Başak Daşman kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Son Yaz dizisi Naz kimdir? Yasemin Yazıcı'nın hayatı!
Akrep dizisi Fikret karakteri kimdir? Bekir Aksoy'un hayatı ve yer aldığı diziler
Akrep dizisi Hacer karakteri kimdir? Demet Gül kimdir, nereli, kaç yaşında?
ATV Akıncı dizisi nerede çekiliyor? Akıncı konusu ve oyuncuları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.