GatePoint POINT coin nedir? POINT Token açıklaması

GatePoint nedir?

Gate.io sistemibde 1 Point = 1 USDT değerindeki işlem ücretlerini düşürmek için Point kullanılmaktadır. Bugünki fiyatı $ 10,02 USD, 24 saatlik işlem hacmi ise $ 244.616.354 USD’dir. Son 24 saatte düşüşe uğrayan Gate Token’ın anlık CoinMArketCap sıralaması #111, piyasa değeri ise $ 785.162.669 USD oldu. Dolaşımdaki arzı 78.375.586 GT. Şu anda Gate Token ile işlem yapan en büyük borsalar arasında Huobi Global, Hotcoin Global, BHEX, Gate.io ve Bitfinex yer almaktadır.