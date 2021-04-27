Son dönemlerde bazı finans kuruluşlarına operasyonlar düzenleniyor. Son olarak Garipoğlu şirketine dolandırıcılık operasyonu yapıldı. İş adamı Hayyam Garipoğlu'nun oğlu Kasım Garipoğlu'na ait finans şirketine 29 milyon dolarlık operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda bazı şüpheli kişilerin, şirketin bilişim sistemine girip muhasebe sistemi üzerinden kendi hesaplarına yüklü miktarlarda para geçirdikleri tespit edildi. Bundan dolayı 6 kişi dolandırıcılık suçlarından tutuklandı ve cezaevine kondu.

Dolandırıcıların hesaplarına geçirmiş oldukları para miktarı ise 29 milyon dolar gibi yüklü bir miktar olduğu belirlendi. Bu durumu gerçekleştiren kişilerin şirketteki en güvenilir isimler oldukları ve yaptıkları işin uzun bir süre fark edilmediği anlaşıldı. GKFX Financial Services Limited Şirketi’nin İstanbul Maslak’taki ofisine sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi.