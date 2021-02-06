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Garanti Birikim Hesabı özellikleri nedir, nasıl açılır?

Garanti bankası'nın avantajlı paketler sunduğu birikim hesaplarının nasıl açıldığına ve özelliklerine dair tüm bilinenlere ulaşabilirsiniz.

06 Şubat 2021 Cumartesi 03:35
Garanti Birikim Hesabı özellikleri nedir, nasıl açılır?
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1946 yılında Ankara’da kurulan Garanti Bankası Türkiye’nin ikinci büyük özel bankasıdır.Kurumsal.ticari,kobi vb.Bankacılık sektöründe faaliyet göstermektedir.2019 yılında Garanti BBVA ismini kullanmaya başlamıştır.Bankanın vermiş olduğu hizmetlerden birisi de birikim hesabıdır.Elinizde para bulunmuyor ve ya toplu paranız var ise, en az birikim hesabınıza 50 türk lirası yükleyerek biriktirmeye başlayabilirsiniz. Garanti Bankası Birikim hesabı müşterilerine 9 farklı hesap tipi sunmaktadır.12,18,24 aylık vade  paketleri bulunmaktadır.Belirlenen vade ile birikim yapmaya başlayabilirsiniz.Aylık birikim miktarı ise 75 tl’dir.Vade bitiminde hedeflediğiniz tutar tutmuş ise faiziniz hesabınıza otomatik olarak geçmektedir.

Garanti birikim hesabı çeşitleri nelerdir?

NET Hesap

Kolay Birikim Hesabı

Garantili Gelecek

SMART Birikim Hesabı

Hedefli Biriktiren Hesap

Harcadıkça Biriktir Hesabı

Birikimli Altın Hesabı

Çeyiz Hesabı

Konut Hesabı

Garantili gelecek hesabı nedir?

Bankanın çocuklara özel olarak açtığı kumbara hesabıdır.100 lira ve üstü işlemlerde hesap açılablir.Hediye olarak dijital kumbara verilmektedir.

Smart birikim hesabı nedir?

Hesabınıza 100 lira yatırarak istediğiniz SMART fonlarından birini seçebilirsiniz.Tahvil,hisse senedi,altın vb. yatırım araçları bulunmaktadır.Uzun vadeli yatırım  yapabilirsiniz.

Hedefli biriktiren hesabı nedir?

Biriktirmek istediğiniz tutar ve süreyi kendiniz belirleyebiliyorsunuz.50 tl ile başlayabilirsiniz.Günlük kazanç sağlamaya yarayan bir uygulamadır.

Harcadıkça biriktir hesabı nedir?

Hesapların arasında en ilginç olan hesap türüdür.Harcamayı çok seven müşteriler için yapılmıştır.Kredi kartı ile yaptığınız alışverişlerden bir oran belirleyerek birikim yapabilirsiniz.Harcama ay içerisinde en az 100 tl yapılması gerekmektedir.

Birikimli altın hesabı nedir?

Altın,tl,dolar yatırım araçlarının hepsinden aylık ödeme yapabiliyorsunuz.Alt limit 1 gram olarak belirlenmiştir.Risk miktarı oldukça azdır.

 

 

 



Son Güncelleme: 06.02.2021 03:35
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Anahtar Kelimeler:
Garanti BankasıBirikim Hesabı
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