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Garanti BBVA'nın ilk çeyrek karı beklenilen miktardan fazla oldu!

Garanti BBVA 2021 yılının ilk çeyreğinde 2 milyar 544 milyon 331 bin Türk Lirası net kâr elde ettiğini açıkladı.Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 31 Mart 2021 tarihli finansal tablosunu duyurdu.

30 Nisan 2021 Cuma 01:02
Garanti BBVA'nın ilk çeyrek karı beklenilen miktardan fazla oldu!
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Banka'nın konsolide finansal tablolarında, senenin ilk 3 ayı içerisinde, net kârı, 2 milyar 544 milyon 331 bin Türk Lirası oldu. Bloomberg tarafınca derlenen analist beklentilerinde ilk çeyrek kârının 1.970 milyon Türk Lirası şeklinde olması düşünülüyordu.

Aktif büyüklüğü 568 milyar 834 milyon 636 bin Türk Lirası seviyelerinde olurken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi kredilerin aracılığıyla sağlamış olduğu destekse 445 milyar 877 milyon 243 bin Türk Lirası oldu. Garanti BBVA'nın fonlama kaynakları içinde en büyük ağırlığını mevduatlar oluşturmayı sürdürdü; aktiflerin yüzde 65'i mevduatlarla fonlanmaktadır. Mevduat tabanı yılın ilk 3 ayı içerisinde yüzde 4 büyümeyle 371 milyar 866 milyon 557 bin Türk Lirası oldu

Bankanın sermaye yeterlilik oranıysa  yüzde 15.8, öz kaynak kârlılığıysa yüzde 16.7 , aktif kârlılığıysa yüzde 1.9 seviyesinde olduğu gzölemlendi.

 




Son Güncelleme: 30.04.2021 01:02
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Anahtar Kelimeler:
GarantiBbvaSermayeTürk Lirası
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