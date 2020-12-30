Garanti BBVA'dan başvuru rekoru kıran kampanya! 20 bin Türk lirası değerinde dijital ihtiyaç kredisini al, 36 ay taksitle öde!

Covid-19 dünyaya sadece sağlık açısından değil ekonomik açıdan da zarar vermeye devam etmekte. Bu geçtiğimiz zorlu günlerde vatandaşın yüreğine su serpecek kampanya Garanti BBVA tarafından açıklandı… Kampanya dahilinde vatandaşa 20 bin Türk lirasına kadar kredi imkanı verilecek ve bu krediyi vatandaş dilerse 36 ay vadeli bir şekilde ödeyebilecek. Böylelikle vatandaşlar bu zorlu zamanda rahatça bir nefes alabilecek. Krediyi çekici kılmakta olan diğer özellikleri ise; kefil gibi herhangi bir şart aranmıyor, faiz oranları ise çok düşük.

Garanti BBVA ihtiyaç kredisinin ek ödeme ücretleri

Dijital ihtiyaç kredisinden yararlanmak isteyen vatandaşlardan Garanti BBVA, bir tek dosyalar için ücret almakta ve bu ek ücret yaklaşık olarak 100 Türk lirası civarında olmaktadır. Öte yandan krediden yararlanmak isteyen vatandaşlardan herhangi bir kefil şartı ve benzeri şartlar aranmıyor. Vatandaşların yüreğine su serpecek olan ihtiyaç kredisi paketinde yüzde yüz oran ile kredilendirme imkanı sunulurken yıllık ücretlerinin oranı ise yalnızca %30, 45 şeklinde bildirildi.

Ödeme süresi için vatandaşa 36 aya kadar vade imkanı sunan Garanti BBVA, vatandaşa sağlayacağı Dijital İhtiyaç Kredisi için; %1, 84’lük bir faiz oranı belirledi. Kefil veya rehin gibi şartları bulunmayan kredide vatandaşın aylık geri ödemesi 811,11 Türk lirası olacak. 20 bin Türk lirası değerinde kredi alan vatandaş kredi ödemesi bittiğinde ise; 29 bin 300 Türk lirası geri ödeyecekler.

Bankanın sağladığı krediden yararlanacak olan vatandaşlar için eğer onaylanır ise, hayat sigortası da yapılacak. Yapılacak olan sigortalarda bireylerin yaşı, kredilerinin vadesi, aldığı kredi miktarı ve cinsiyeti gibi meseleler ile doğru orantılı bir şekilde etki etmekte. Bankalar aracılığı ile başvuru yapacak olanların ise illaki bankanın şubesine gitmesine gerek yok. İstedikleri taktirde ALO kredi hattı veya telefonuna indireceği bir uygulama aracılığı ile hızlı bir şekilde kredi başvurusunda bulunabilir.

Başvuruların ardından gerekli incelemeler yapılacak ve Garanti BBVA Dijital İhtiyaç Kredisinden vatandaşın yararlanabilmesi için herhangi bir sorun bulunmazsa, kişiye gerekli evrakları hazırlaması adına mesaj gönderilecektir.

Garanti BBVA tarafından istenecek evraklar

*Türkiye Cumhuriyeti kimliğinin bir adet fotokopisi,(arkalı önlü)

*Bireyin işçiliğine göre istenilecek olan ek evraklar.

AYLIK ÖDEME PLANI VE TAKSİTLENDİRME

AY TAKSİT Ana Para FAİZ KKDF BSMV BAKİYE 1 811, 11 Türk Lirası 369, 51 Türk lirası 368, 00 Türk lirası 55, 20 18, 40 19. 630, 49 Türk lirası 2 811, 11 Türk lirası 377, 67 Türk lirası 361, 20 Türk lirası 54, 18 18, 06 19. 252, 82 Türk lirası 3 811,11 Türk lirası 386, 01 Türk lirası 354,25 Türk lirası 53, 14 17, 71 18. 866, 81 Türk lirası 4 811, 11 Türk lirası 394 , 53 Türk lirası 347, 15 Türk lirası 52, 07 17, 36 18. 472, 28 Türk lirası 5 811, 11 Türk Lirası 403, 24 Türk lirası 339, 89 Türk lirası 50, 98 16, 99 18. 069, 04 Türk lirası 6 811, 11 Türk Lirası 412, 15 Türk lirası 332, 47 Türk lirası 49, 87 16, 62 17. 656, 90 Türk lirası 7 811, 11 Türk Lirası 421, 25 Türk lirası 324, 89 Türk lirası 48, 73 16, 24 17. 235, 65 Türk lirası 8 811, 11 Türk Lirası 430, 55 Türk lirası 317,14 Türk lirası 47, 57 15, 86 16. 805, 10 Türk lirası 9 811, 11 Türk Lirası 440, 05 Türk lirası 309, 21 Türk lirası 46, 38 15, 46 16. 365, 05 Türk lirası 10 811, 11 Türk Lirası 449, 77 Türk lirası 301, 12 Türk lirası 45, 17 15, 06 15. 915, 28 Türk lirası 11 811, 11 Türk Lirası 459, 70 Türk lirası 292, 84 Türk lirası 43, 93 14, 64 15. 455, 58 Türk lirası 12 811, 11 Türk Lirası 469, 85 Türk lirası 284, 38 Türk lirası 42, 66 14, 22 14. 985, 73 Türk lirası 13 811, 11 Türk Lirası 480, 23 Türk lirası 275, 74 Türk lirası 41, 36 13, 79 14. 505, 50 Türk lirası 14 811, 11 Türk Lirası 490, 83 Türk lirası 266, 90 Türk lirası 40, 04 13, 35 14. 014, 67 Türk lirası 15 811, 11 Türk Lirası 501, 67 Türk lirası 257, 87 Türk lirası 38, 68 12, 89 13. 513, 01 16 811, 11 Türk Lirası 512, 74 Türk lirası 248, 64 Türk lirası 37, 30 12, 43 13. 000, 27 Türk lirası 17 811, 11 Türk Lirası 524, 06 Türk lirası 239, 20 Türk lirası 35, 88 11, 96 12. 476, 20 Türk lirası 18 811, 11 Türk Lirası 535, 64 Türk lirası 229, 56 Türk lirası 34, 43 11, 48 11. 940, 57 Türk lirası 19 811, 11 Türk Lirası 547, 46 Türk lirası 219, 71 Türk lirası 32, 96 10, 99 11, 393, 10 Türk lirası 20 811, 11 Türk Lirası 559, 55 Türk lirası 209, 63 Türk lirası 31, 44 10, 48 10. 833, 55 Türk lirası 21 811, 11 Türk Lirası 571, 91 Türk lirası 199, 34 Türk lirası 29, 90 9,97 10. 261, 65 Türk lirası 22 811, 11 Türk Lirası 584, 53 Türk lirası 188, 81 Türk lirası 28, 32 9, 44 9. 677, 12 Türk lirası 23 811, 11 Türk Lirası 597, 44 Türk lirası 178, 06 Türk lirası 26, 71 8, 90 9. 079, 68 Türk lirası 24 811, 11 Türk Lirası 610, 63 Türk lirası 167, 07 Türk lirası 25, 06 8, 35 8. 469, 05 Türk lirası 25 811, 11 Türk Lirası 624, 11 Türk lirası 155, 83 Türk lirası 23, 37 7, 79 7. 844, 93 Türk lirası 26 811, 11 Türk Lirası 637, 89 Türk lirası 144, 35 Türk lirası 21, 65 7, 22 7. 207, 04 Türk lirası 27 811, 11 Türk Lirası 651, 98 Türk lirası 132, 61 Türk lirası 19, 89 6, 63 6. 555, 06 Türk lirası 28 811, 11 Türk Lirası 666, 37 Türk lirası 120, 61 Türk lirası 18, 09 6, 03 5. 888, 69 Türk lirası 29 811, 11 Türk Lirası 681, 09 Türk lirası 108, 35 Türk lirası 16, 25 4, 79 4. 511, 47 Türk lirası 30 811, 11 Türk Lirası 696, 13 Türk lirası 95, 82 Türk lirası 14, 37 4, 79 4. 511, 47 Türk lirası 31 811, 11 Türk Lirası 711, 50 Türk lirası 83, 01 Türk lirası 12, 45 4, 15 3. 799, 97 Türk lirası 32 811, 11 Türk Lirası 727, 21 Türk lirası 69, 92 Türk lirası 10, 49 3, 50 3. 072, 77 Türk lirası 33 811, 11 Türk Lirası 743, 26 Türk lirası 56, 64 Türk lirası 8, 48 2, 83 2. 329, 50 Türk lirası 34 811, 11 Türk Lirası 759, 67 Türk lirası 42, 86 Türk lirası 6, 43 2, 14 1.569, 83 Türk lirası 35 811, 11 Türk Lirası 776, 45 Türk lirası 28, 88 Türk lirası 4, 33 1, 44 793, 38 Türk lirası 36 811, 11 Türk Lirası 793, 59 Türk lirası 14, 60 Türk lirası 2, 19 0, 73 -0, 21 Türk lirası