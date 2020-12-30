Garanti BBVA'dan başvuru rekoru kıran kampanya! 20 bin Türk lirası değerinde dijital ihtiyaç kredisini al, 36 ay taksitle öde!

Covid-19 dünyaya sadece sağlık açısından değil ekonomik açıdan da zarar vermeye devam etmekte. Bu geçtiğimiz zorlu günlerde vatandaşın yüreğine su serpecek kampanya Garanti BBVA tarafından açıklandı… Kampanya dahilinde vatandaşa 20 bin Türk lirasına kadar kredi imkanı verilecek ve bu krediyi vatandaş dilerse 36 ay vadeli bir şekilde ödeyebilecek. Böylelikle vatandaşlar bu zorlu zamanda rahatça bir nefes alabilecek. Krediyi çekici kılmakta olan diğer özellikleri ise; kefil gibi herhangi bir şart aranmıyor, faiz oranları ise çok düşük.
Garanti BBVA ihtiyaç kredisinin ek ödeme ücretleri
Dijital ihtiyaç kredisinden yararlanmak isteyen vatandaşlardan Garanti BBVA, bir tek dosyalar için ücret almakta ve bu ek ücret yaklaşık olarak 100 Türk lirası civarında olmaktadır. Öte yandan krediden yararlanmak isteyen vatandaşlardan herhangi bir kefil şartı ve benzeri şartlar aranmıyor. Vatandaşların yüreğine su serpecek olan ihtiyaç kredisi paketinde yüzde yüz oran ile kredilendirme imkanı sunulurken yıllık ücretlerinin oranı ise yalnızca %30, 45 şeklinde bildirildi.
Ödeme süresi için vatandaşa 36 aya kadar vade imkanı sunan Garanti BBVA, vatandaşa sağlayacağı Dijital İhtiyaç Kredisi için; %1, 84’lük bir faiz oranı belirledi. Kefil veya rehin gibi şartları bulunmayan kredide vatandaşın aylık geri ödemesi 811,11 Türk lirası olacak. 20 bin Türk lirası değerinde kredi alan vatandaş kredi ödemesi bittiğinde ise; 29 bin 300 Türk lirası geri ödeyecekler.
Bankanın sağladığı krediden yararlanacak olan vatandaşlar için eğer onaylanır ise, hayat sigortası da yapılacak. Yapılacak olan sigortalarda bireylerin yaşı, kredilerinin vadesi, aldığı kredi miktarı ve cinsiyeti gibi meseleler ile doğru orantılı bir şekilde etki etmekte. Bankalar aracılığı ile başvuru yapacak olanların ise illaki bankanın şubesine gitmesine gerek yok. İstedikleri taktirde ALO kredi hattı veya telefonuna indireceği bir uygulama aracılığı ile hızlı bir şekilde kredi başvurusunda bulunabilir.
Başvuruların ardından gerekli incelemeler yapılacak ve Garanti BBVA Dijital İhtiyaç Kredisinden vatandaşın yararlanabilmesi için herhangi bir sorun bulunmazsa, kişiye gerekli evrakları hazırlaması adına mesaj gönderilecektir.
Garanti BBVA tarafından istenecek evraklar
*Türkiye Cumhuriyeti kimliğinin bir adet fotokopisi,(arkalı önlü)
*Bireyin işçiliğine göre istenilecek olan ek evraklar.
AYLIK ÖDEME PLANI VE TAKSİTLENDİRME
|
AY
|
TAKSİT
|
Ana Para
|
FAİZ
|
KKDF
|
BSMV
|
BAKİYE
|
1
|
811, 11 Türk Lirası
|
369, 51 Türk lirası
|
368, 00 Türk lirası
|
55, 20
|
18, 40
|
19. 630, 49 Türk lirası
|
2
|
811, 11 Türk lirası
|
377, 67 Türk lirası
|
361, 20 Türk lirası
|
54, 18
|
18, 06
|
19. 252, 82
Türk lirası
|
3
|
811,11 Türk lirası
|
386, 01 Türk lirası
|
354,25 Türk lirası
|
53, 14
|
17, 71
|
18. 866, 81 Türk lirası
|
4
|
811, 11 Türk lirası
|
394 , 53 Türk lirası
|
347, 15 Türk lirası
|
52, 07
|
17, 36
|
18. 472, 28 Türk lirası
|
5
|
811, 11 Türk Lirası
|
403, 24 Türk lirası
|
339, 89 Türk lirası
|
50, 98
|
16, 99
|
18. 069, 04 Türk lirası
|
6
|
811, 11 Türk Lirası
|
412, 15 Türk lirası
|
332, 47 Türk lirası
|
49, 87
|
16, 62
|
17. 656, 90 Türk lirası
|
7
|
811, 11 Türk Lirası
|
421, 25 Türk lirası
|
324, 89 Türk lirası
|
48, 73
|
16, 24
|
17. 235, 65 Türk lirası
|
8
|
811, 11 Türk Lirası
|
430, 55 Türk lirası
|
317,14 Türk lirası
|
47, 57
|
15, 86
|
16. 805, 10 Türk lirası
|
9
|
811, 11 Türk Lirası
|
440, 05 Türk lirası
|
309, 21 Türk lirası
|
46, 38
|
15, 46
|
16. 365, 05 Türk lirası
|
10
|
811, 11 Türk Lirası
|
449, 77 Türk lirası
|
301, 12 Türk lirası
|
45, 17
|
15, 06
|
15. 915, 28 Türk lirası
|
11
|
811, 11 Türk Lirası
|
459, 70 Türk lirası
|
292, 84 Türk lirası
|
43, 93
|
14, 64
|
15. 455, 58 Türk lirası
|
12
|
811, 11 Türk Lirası
|
469, 85 Türk lirası
|
284, 38 Türk lirası
|
42, 66
|
14, 22
|
14. 985, 73 Türk lirası
|
13
|
811, 11 Türk Lirası
|
480, 23 Türk lirası
|
275, 74 Türk lirası
|
41, 36
|
13, 79
|
14. 505, 50 Türk lirası
|
14
|
811, 11 Türk Lirası
|
490, 83 Türk lirası
|
266, 90 Türk lirası
|
40, 04
|
13, 35
|
14. 014, 67 Türk lirası
|
15
|
811, 11 Türk Lirası
|
501, 67 Türk lirası
|
257, 87 Türk lirası
|
38, 68
|
12, 89
|
13. 513, 01
|
16
|
811, 11 Türk Lirası
|
512, 74 Türk lirası
|
248, 64 Türk lirası
|
37, 30
|
12, 43
|
13. 000, 27 Türk lirası
|
17
|
811, 11 Türk Lirası
|
524, 06 Türk lirası
|
239, 20 Türk lirası
|
35, 88
|
11, 96
|
12. 476, 20 Türk lirası
|
18
|
|
535, 64 Türk lirası
|
229, 56 Türk lirası
|
34, 43
|
11, 48
|
11. 940, 57 Türk lirası
|
19
|
811, 11 Türk Lirası
|
547, 46 Türk lirası
|
219, 71 Türk lirası
|
32, 96
|
10, 99
|
11, 393, 10 Türk lirası
|
20
|
811, 11 Türk Lirası
|
559, 55 Türk lirası
|
209, 63 Türk lirası
|
31, 44
|
10, 48
|
10. 833, 55 Türk lirası
|
21
|
811, 11 Türk Lirası
|
571, 91 Türk lirası
|
199, 34 Türk lirası
|
29, 90
|
9,97
|
10. 261, 65 Türk lirası
|
22
|
811, 11 Türk Lirası
|
584, 53 Türk lirası
|
188, 81 Türk lirası
|
28, 32
|
9, 44
|
9. 677, 12 Türk lirası
|
23
|
811, 11 Türk Lirası
|
597, 44 Türk lirası
|
178, 06 Türk lirası
|
26, 71
|
8, 90
|
9. 079, 68 Türk lirası
|
24
|
811, 11 Türk Lirası
|
610, 63 Türk lirası
|
167, 07 Türk lirası
|
25, 06
|
8, 35
|
8. 469, 05 Türk lirası
|
25
|
811, 11 Türk Lirası
|
624, 11 Türk lirası
|
155, 83 Türk lirası
|
23, 37
|
7, 79
|
7. 844, 93 Türk lirası
|
26
|
811, 11 Türk Lirası
|
637, 89 Türk lirası
|
144, 35 Türk lirası
|
21, 65
|
7, 22
|
7. 207, 04 Türk lirası
|
27
|
811, 11 Türk Lirası
|
651, 98 Türk lirası
|
132, 61 Türk lirası
|
19, 89
|
6, 63
|
6. 555, 06 Türk lirası
|
28
|
811, 11 Türk Lirası
|
666, 37 Türk lirası
|
120, 61 Türk lirası
|
18, 09
|
6, 03
|
5. 888, 69 Türk lirası
|
29
|
811, 11 Türk Lirası
|
681, 09 Türk lirası
|
108, 35 Türk lirası
|
16, 25
|
4, 79
|
4. 511, 47 Türk lirası
|
30
|
811, 11 Türk Lirası
|
696, 13 Türk lirası
|
95, 82 Türk lirası
|
14, 37
|
4, 79
|
4. 511, 47 Türk lirası
|
31
|
811, 11 Türk Lirası
|
711, 50 Türk lirası
|
83, 01 Türk lirası
|
12, 45
|
4, 15
|
3. 799, 97 Türk lirası
|
32
|
811, 11 Türk Lirası
|
727, 21 Türk lirası
|
69, 92 Türk lirası
|
10, 49
|
3, 50
|
3. 072, 77 Türk lirası
|
33
|
811, 11 Türk Lirası
|
743, 26 Türk lirası
|
56, 64 Türk lirası
|
8, 48
|
2, 83
|
2. 329, 50 Türk lirası
|
34
|
811, 11 Türk Lirası
|
759, 67 Türk lirası
|
42, 86 Türk lirası
|
6, 43
|
2, 14
|
1.569, 83 Türk lirası
|
35
|
811, 11 Türk Lirası
|
776, 45 Türk lirası
|
28, 88 Türk lirası
|
4, 33
|
1, 44
|
793, 38 Türk lirası
|
36
|
811, 11 Türk Lirası
|
793, 59 Türk lirası
|
14, 60 Türk lirası
|
2, 19
|
0, 73
|
-0, 21 Türk lirası
|
TOPLAM
|
29. 299, 96 Türk lirası
|
20. 000, 00 Türk lirası
|
7. 666, 46 Türk lirası
|
1. 149, 97 Türk lirası
|
383, 32
Türk lirası