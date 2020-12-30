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Garanti BBVA'dan başvuru rekoru kıran kampanya! 20 bin Türk lirası değerinde dijital ihtiyaç kredisini al, 36 ay taksitle öde!

Geçtiğimiz bu zorlu dönemlerde bir çok vatandaşın yarasına merhem olacak olan kampanya Garanti BBVA’dan geldi. Garanti BBVA ile vatandaş 20 bin Türk lirasına kadar artan dijital ihtiyaç kredisinden yararlanacak. 36 ay vadeli ödeme planı ise vatandaşı iyice rahatlatacak. İşte detaylar…

30 Aralık 2020 Çarşamba 08:19
Garanti BBVA'dan başvuru rekoru kıran kampanya! 20 bin Türk lirası değerinde dijital ihtiyaç kredisini al, 36 ay taksitle öde!
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Covid-19 dünyaya sadece sağlık açısından değil ekonomik açıdan da zarar vermeye devam etmekte. Bu geçtiğimiz zorlu günlerde vatandaşın yüreğine su serpecek kampanya Garanti BBVA tarafından açıklandı… Kampanya dahilinde vatandaşa 20 bin Türk lirasına kadar kredi imkanı verilecek ve bu krediyi vatandaş dilerse 36 ay vadeli bir şekilde ödeyebilecek. Böylelikle vatandaşlar bu zorlu zamanda rahatça bir nefes alabilecek. Krediyi çekici kılmakta olan diğer özellikleri ise; kefil gibi herhangi bir şart aranmıyor, faiz oranları ise çok düşük.

 

 

Garanti BBVA ihtiyaç kredisinin ek ödeme ücretleri

Dijital ihtiyaç kredisinden yararlanmak isteyen vatandaşlardan Garanti BBVA, bir tek dosyalar için ücret almakta ve bu ek ücret yaklaşık olarak 100 Türk lirası civarında olmaktadır. Öte yandan krediden yararlanmak isteyen vatandaşlardan herhangi bir kefil şartı ve benzeri şartlar aranmıyor. Vatandaşların yüreğine su serpecek olan ihtiyaç kredisi paketinde yüzde yüz oran ile kredilendirme imkanı sunulurken yıllık ücretlerinin oranı ise yalnızca %30, 45 şeklinde bildirildi.

 

Ödeme süresi için vatandaşa 36 aya kadar vade imkanı sunan Garanti BBVA, vatandaşa sağlayacağı Dijital İhtiyaç Kredisi için; %1, 84’lük bir faiz oranı belirledi. Kefil veya rehin gibi şartları bulunmayan kredide vatandaşın aylık geri ödemesi 811,11 Türk lirası olacak. 20 bin Türk lirası değerinde kredi alan vatandaş kredi ödemesi bittiğinde ise; 29 bin 300 Türk lirası geri ödeyecekler.

 

Bankanın sağladığı krediden yararlanacak olan vatandaşlar için eğer onaylanır ise, hayat sigortası da yapılacak. Yapılacak olan sigortalarda bireylerin yaşı, kredilerinin vadesi, aldığı kredi miktarı ve cinsiyeti gibi meseleler ile doğru orantılı bir şekilde etki etmekte. Bankalar aracılığı ile başvuru yapacak olanların ise illaki bankanın şubesine gitmesine gerek yok. İstedikleri taktirde ALO kredi hattı veya telefonuna indireceği bir uygulama aracılığı ile hızlı bir şekilde kredi başvurusunda bulunabilir.

 

Başvuruların ardından gerekli incelemeler yapılacak ve Garanti BBVA Dijital İhtiyaç Kredisinden vatandaşın yararlanabilmesi için herhangi bir sorun bulunmazsa, kişiye gerekli evrakları hazırlaması adına mesaj gönderilecektir.

 

Garanti BBVA tarafından istenecek evraklar

*Türkiye Cumhuriyeti kimliğinin bir adet fotokopisi,(arkalı önlü)

 

*Bireyin işçiliğine göre istenilecek olan ek evraklar.

 

 

AYLIK ÖDEME PLANI VE TAKSİTLENDİRME

 

AY

TAKSİT

Ana Para

FAİZ

KKDF

BSMV

BAKİYE

1

811, 11 Türk Lirası

369, 51 Türk lirası

368, 00 Türk lirası

55, 20

18, 40

19. 630, 49 Türk lirası

2

811, 11 Türk lirası

377, 67 Türk lirası

361, 20 Türk lirası

54, 18

18, 06

19. 252, 82

Türk lirası

3

811,11 Türk lirası

386, 01 Türk lirası

354,25 Türk lirası

53, 14

17, 71

18. 866, 81 Türk lirası

4

811, 11 Türk lirası

394 , 53 Türk lirası

347, 15 Türk lirası

52, 07

17, 36

18. 472, 28 Türk lirası

5

811, 11 Türk Lirası

403, 24 Türk lirası

339, 89 Türk lirası

50, 98

16, 99

18. 069, 04 Türk lirası

6

811, 11 Türk Lirası

412, 15 Türk lirası

332, 47 Türk lirası

49, 87

16, 62

17. 656, 90 Türk lirası

7

811, 11 Türk Lirası

421, 25 Türk lirası

324, 89 Türk lirası

48, 73

16, 24

17. 235, 65 Türk lirası

8

811, 11 Türk Lirası

430, 55 Türk lirası

317,14 Türk lirası

47, 57

15, 86

16. 805, 10 Türk lirası

9

811, 11 Türk Lirası

440, 05 Türk lirası

309, 21 Türk lirası

46, 38

15, 46

16. 365, 05 Türk lirası

10

811, 11 Türk Lirası

449, 77 Türk lirası

301, 12 Türk lirası

45, 17

15, 06

15. 915, 28 Türk lirası

11

811, 11 Türk Lirası

459, 70 Türk lirası

292, 84 Türk lirası

43, 93

14, 64

15. 455, 58 Türk lirası

12

811, 11 Türk Lirası

469, 85 Türk lirası

284, 38 Türk lirası

42, 66

14, 22

14. 985, 73 Türk lirası

13

811, 11 Türk Lirası

480, 23 Türk lirası

275, 74 Türk lirası

41, 36

13, 79

14. 505, 50 Türk lirası

14

811, 11 Türk Lirası

490, 83 Türk lirası

266, 90 Türk lirası

40, 04

13, 35

14. 014, 67 Türk lirası

15

811, 11 Türk Lirası

501, 67 Türk lirası

257, 87 Türk lirası

38, 68

12, 89

13. 513, 01

16

811, 11 Türk Lirası

512, 74 Türk lirası

248, 64 Türk lirası

37, 30

12, 43

13. 000, 27 Türk lirası

17

811, 11 Türk Lirası

524, 06 Türk lirası

239, 20 Türk lirası

35, 88

11, 96

12. 476, 20 Türk lirası

18

811, 11 Türk Lirası

535, 64 Türk lirası

229, 56 Türk lirası

34, 43

11, 48

11. 940, 57 Türk lirası

19

811, 11 Türk Lirası

547, 46 Türk lirası

219, 71 Türk lirası

32, 96

10, 99

11, 393, 10 Türk lirası

20

811, 11 Türk Lirası

559, 55 Türk lirası

209, 63 Türk lirası

31, 44

10, 48

10. 833, 55 Türk lirası

21

811, 11 Türk Lirası

571, 91 Türk lirası

199, 34 Türk lirası

29, 90

9,97

10. 261, 65 Türk lirası

22

811, 11 Türk Lirası

584, 53 Türk lirası

188, 81 Türk lirası

28,  32

9, 44

9. 677, 12 Türk lirası

23

811, 11 Türk Lirası

597, 44 Türk lirası

178, 06 Türk lirası

26, 71

8, 90

9. 079, 68 Türk lirası

24

811, 11 Türk Lirası

610, 63 Türk lirası

167, 07 Türk lirası

25, 06

8, 35

8. 469, 05 Türk lirası

25

811, 11 Türk Lirası

624, 11 Türk lirası

155, 83 Türk lirası

23, 37

7, 79

7. 844, 93 Türk lirası

26

811, 11 Türk Lirası

637, 89 Türk lirası

144, 35 Türk lirası

21, 65

7, 22

7. 207, 04 Türk lirası

27

811, 11 Türk Lirası

651, 98 Türk lirası

132, 61 Türk lirası

19, 89

6, 63

6. 555, 06 Türk lirası

28

811, 11 Türk Lirası

666, 37 Türk lirası

120, 61 Türk lirası

18, 09

6, 03

5. 888, 69 Türk lirası

29

811, 11 Türk Lirası

681, 09 Türk lirası

108, 35 Türk lirası

16, 25

4, 79

4. 511, 47 Türk lirası

30

811, 11 Türk Lirası

696, 13 Türk lirası

95, 82 Türk lirası

14, 37

4, 79

4. 511, 47 Türk lirası

31

811, 11 Türk Lirası

711, 50 Türk lirası

83, 01 Türk lirası

12, 45

4, 15

3. 799, 97 Türk lirası

32

811, 11 Türk Lirası

727, 21 Türk lirası

69, 92 Türk lirası

10, 49

3, 50

3. 072, 77 Türk lirası

33

811, 11 Türk Lirası

743, 26 Türk lirası

56, 64 Türk lirası

8, 48

2, 83

2. 329, 50 Türk lirası

34

811, 11 Türk Lirası

759, 67 Türk lirası

42, 86 Türk lirası

6, 43

2, 14

1.569, 83 Türk lirası

35

811, 11 Türk Lirası

776, 45 Türk lirası

28, 88 Türk lirası

4, 33

1, 44

793, 38 Türk lirası

36

811, 11 Türk Lirası

793, 59 Türk lirası

14, 60 Türk lirası

2, 19

0, 73

-0, 21 Türk lirası

 

TOPLAM

29. 299, 96 Türk lirası

20. 000, 00 Türk lirası

7. 666, 46 Türk lirası

1. 149, 97 Türk lirası

383, 32

Türk lirası

 



Son Güncelleme: 30.12.2020 08:19
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