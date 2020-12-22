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Garanti BBVA’dan 3 ay ertelemeli ödeme seçeneği ile yeni yıl kredisi

Yeni yıl öncesi Garanti BBVA'dan müjdeli haber geldi. Garanti BBVA, 3 ay ertelemeli ödeme seçeneği ile müşterilerine yeni yıl kredisi verecek.

22 Aralık 2020 Salı 20:30
Garanti BBVA’dan 3 ay ertelemeli ödeme seçeneği ile yeni yıl kredisi
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Garanti BBVA bankası, müşterilerinin yüzünü güldürecek yeni yıl müjdesini verdi. 2021 yılına girerken müşterilerine nakit akışı sağlayan banka, uygun faiz oranı ve 36 aya varan vade seçeneği ile kredi verecek.

Garanti BBVA’dan ‘Yeni Yıl Kredisi’

Garanti Bankası, yeni yıl öncesi güzel haberi verdi. Banka, düşük faiz oranları ve 36 aya varan vade seçenekleriyle ‘Yeni Yıl Kredisi’ kampanyasını açıkladı. Banka tarafından uygulamaya geçirilen ‘Hızlı Kredi’ ile müşterilerin bankaya gitmesine gerek kalmadan, mobil bankacılık sisteminden kredi limitlerini öğrenebilecekler.

Garanti Bankasının hızlı kredi sayfasına giriş yaparak T.C. kimlik numarası, telefonu numarası ve anne-baba adı girildikten sonra onay kodunuzu sisteme girerek kredi limitinizi öğrenebilirsiniz.

Yeni Yıl Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Yeni yıl kredisi için Garanti BBVA mobil, Garanti BBVA İntenet Bankacılığı ve anında kredi hattı olan 444 0 335 numarası üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Garanti müşterisi olmayanlar ise kendilerine en yakın şubeye giderek kredi başvurularını yapabilirler.

Garanti BBVA faiz oranları

Garanti BBVA bankasının kredi faiz oranları %1,49 - %1,84 arasında değişiklik göstermektedir. Aşağıda 100 bin liraya varan kredi kullanımlarınız için önek ödeme tablosuna ulaşabilirsiniz.

Kredi Miktarı

Vade Süresi

Faiz Oranı

Aylık Ödeme

Toplam Ödeme

15.000 TL

36 ay

%1,84

603,33 TL

21.978,60 TL

25.000 TL

36 ay

%1,74

994,74 TL

35.941,72 TL

50.000 TL

36 ay

%1,64

1.951,58 TL

70.519,22 TL

75.000 TL

36 ay

%1,54

2.871,12 TL

103.753,94 TL

100.000 TL

36 ay

%1,49

3.790,96 TL

136.999,63 TL

 



Son Güncelleme: 22.12.2020 20:30
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Anahtar Kelimeler:
Garanti BBVAFaizYeni YılKredi
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