Garanti BBVA’dan 2021 yeni yıl kredi kampanyası uygun faiz oranları ile 36 ay vadeli

Garanti BBVA, yeni yıla girerken müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yeni bir kredi paketi sundu. ‘Yeni Yıl Kredisi’ adı verilen krediye şubelerden, intenet bankacılığı, mobil bankacılık ve anında kredi hattından başvuru yapılabiliyor.
Yeni Yıl Kredisi kampanyası başladı
Yeni geliştirilen Hızlı Kredi özelliğinden de bahseden Aktan, müşterilerin garantibbva.com.tr adresinden T.C. kimlik numaralarını girerek kredi limitini öğrenebileceklerini ve limitten ihtiyaç duydukları miktarı anında kullanabileceklerini belirtti.
Son Güncelleme: 16.12.2020 22:53