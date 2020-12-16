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Garanti BBVA’dan 2021 yeni yıl kredi kampanyası uygun faiz oranları ile 36 ay vadeli

Garanti BBVA, 2021 yılına girerken yeni yıl kredi kampanyasını duyurdu. Yeni yıl kredisi ile vatandaşlar uygun faiz oranlı ve 36 ay vade seçeneğine sahip krediyi kullanabilecek.

16 Aralık 2020 Çarşamba 22:53
Garanti BBVA’dan 2021 yeni yıl kredi kampanyası uygun faiz oranları ile 36 ay vadeli
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Garanti BBVA, yeni yıla girerken müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yeni bir kredi paketi sundu. ‘Yeni Yıl Kredisi’ adı verilen krediye şubelerden, intenet bankacılığı, mobil bankacılık ve anında kredi hattından başvuru yapılabiliyor.

Yeni Yıl Kredisi kampanyası başladı

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, yeni yıl kredisini kamuoyuna duyurdu. Akten, müşterilerin artan ihtiyaçlarını uygun faiz oranları ve geniş vade seçenekleriyle karşılayabilmeleri amacıyla Yeni Yıl Kredisini başlattıklarını açıkladı. Akten, yeni yıl kredisine şubelerden, mobilden, intenet üzerinden ve 444 0 335 Anında Kredi Hattı’ndan kolayca başvuru yapılabileceğini söyledi.

Yeni geliştirilen Hızlı Kredi özelliğinden de bahseden Aktan, müşterilerin garantibbva.com.tr adresinden T.C. kimlik numaralarını girerek kredi limitini öğrenebileceklerini ve limitten ihtiyaç duydukları miktarı anında kullanabileceklerini belirtti.



Son Güncelleme: 16.12.2020 22:53
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Anahtar Kelimeler:
Garati BbvaYeni Yıl KredisiMahmut Akten
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