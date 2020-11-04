Garanti BBVA kredi kartları nelerdir? Başvuru işlemleri nasıl yapılır?

Garanti BBVA Bonus Kredi Kartları Ne İşe Yarar:

Garanti BBVA bonus kredi karlarından yararlanmakta olan bireyler harcama zamanlarını uzayan taksitler eşliğinde yapabilmekte. Yani tek çekim aracılığı ile yapmış oldukları alımları istedikleri taktirde bankası ile konuşarak taksit yaptırabiliyor. Ayrıca bonus kredi kartları müşterisinin yaptığı harcamalar dahilinde yıllık olarak 500 Türk Lirasına kadar bonus para kazancı imkanıda sunmakta. Garanti BBVA müşterileri Bonus kredi kartlarını kendi isteklerine göre seçebilmektedir. Bonus ailesi kapsamında sunulan kartlar ise:

Bonus Genç,

Bonus Flexi,

Bonus Trink,

Bonus Taraftar,

Bonus Gold,

Bonus Platinum,

Money Bonus,

Bonus American Exspress,

Bonus Amex

Bonus Bussines.

Bu kredi hizmetlerinden yararlanmak isteyen müşteriler için başvuru yöntemleri:

*Garanti BBVA en yakın şubesinden,

*Garanti BBVA’ nın resmi intenet sitesinden,

*Garanti BBCA Bonus kredi kartı başvurusu maalesef ki SMS aracılığı ile yapılmamaktadır.

*Garanti BBVA Mobil,

*Garanti BBVA’ nın en yakın şubesinden,

*Garanti BBVA’ nın resmi web sayfasından,

*444 0 333 sayılı Garanti BBVA, alo müşteri hizmetlerinden,

Garanti BBVA Flexi Kredi Kartı:

Garanti BBVA Flexi kredi kartları nakit avans özelliği ile birlikte en geniş taksit seçeneklerini, bonus para kazandırma kanallarının kapmanyalarından yararlanma olanaklarına kadar bir çok özelliği kapsamına almaktadır. Garanti BBVA’ nın sunduğu Flexi Card’ta birikmiş bonus para miktarı Garenti Seyahat Hattı ile kullanılmaktadır ve Seyahat Hattı’ nda kullanıldığı taktirde 1, 5 kat şeklinde işlenmektedir. Flexi kredi kartının sunduğu seçenekler ise:

*American Exprees: Bireye nadir indirimler ve kampanyalar sunmaktadır. Bireyin özel hissetmesini sağlar kredi kartlarından birisidir, Garanti BBVA kapsamında American Express kartının; klasik, gol ve platinium olmak üzere üç farklı seçeneği bulunmaktadır. Selects kapsamında bütün sektörler içinde yaralanabilecek indirimler barındıran kredi kartının, ayrıyeten hediye kazanma sistemi ile 7/ 24 seyahat, cocierge gibi hizmetler sunarak bireyin ihiyaçlarını gidermesine yardımcı olmaktadır.

Garanti BBVA’ nın Uyguladığı Kredi Kartı Faizi:

Masraf Adı Faiz Oranı Gecikme için Faiz: %2, 65 Alışveriş için Faiz: %2, 15 Nakit Avans için Faiz: %2, 15 Nakit Avans için Ücret: %3, 75 ve ek (min 9 TL) Limit Aşımında uygulanan Faiz



*Bu faiz oranlarının hiç birine BSMV dahil edilmemiştir.

Garanti BBVA’ nın Sunduğu Kredi Kartlarına Nasıl Başvurulur:

Yukarıda siz değerli okurlarımız için tanıtımını yaptığımız kişiye özel hizmetler sunmakta olan tüm kredi kartları için başvuruşu şekilleri size vereceğimiz yöntemler ile yapılabilmektedir:

*Garanti BBVA’ nın resmi web sayfasından istediğiniz kredi kartına kolay ve hızlı bir şekilde başvuruda bulunabilirsiniz.

(Garanti BBVA Resmi Web Sayfası)

*Mobil ve İntenet bankacılığı ile şayet bir Garanti Bankası müşterisi olmaktaysanız, kredi kartı için yapacağınız başvuruyu mobil uygulamanız veya intenet bankacılığı aracılığı ile kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Hatta başvuru işlemlerini yerine getirirken herhangi bir form doldurmanız istenmemektedir. Başvurular panelinden, kredi kartı için başvuru seçeneğine tıklamanız yeterli olacaktır.

*Mobil uygulama veya intenet üzerinden başvuru yapmak istemiyorsanız 444 0 333 Alo Garanti BBVA hizmetinden yararlanarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

*Türkiye’ nin her yerinde bulunan Garanti BBVA şubelerine gidilerek dilediğiniz karta başvuru yapabilirsiniz.

Müşterilerin Sorduğu Sorular:

*Başvuruda bulundum, nasıl takip edebilirim: Kredi kartına başvuru yapmanızın ardından, başvuru işlemlerinin ne halde olduğunu öğrenmek için kullanabileceğiniz ilk yöntem Garanti BBVA’ nın resmi web sayfasıdır. Web sayfasına giriş yaptıktan sonra başvuru sorgulama ekranından durumu görebilirsiniz. Bir diğer yöntem ise Garanti bankasının mobil uygulamasından sorgulama ekranına gelerek duruma bakabilirsiniz.

*Başvurum hâlâ onaylanmadı, nedeni nedir: Garanti BBVA tarafına yaptığınız bütün kredi başvuruları ekipler tarafından detalı bir şekilde ölçülüp onaylanmaktadır. Eğer kredi kartı almanızın önüne bir şey geçmiyorsa başvurular onaylanır. Garanti BBVA tarafına yapılan kredi kart isteğinin reddedilmesi ya da onaylanmaması birkaç sebebi bulunabilmektedir. Bu sebepler ise:

-Kişinin kredi notunun riskli sınıfa girmesi,

-Kişinin takip halinde olan kredi kartı veya kredi kartı borcunun olması,

-Bireyin varlık yönetim şirketleri tarafınca takip edilmekte olan bir borcu bulunuyorsa,

-Bireyin borcu icra daireleri tarafınca takipte ise,

-Bireyin kullanmakta olduğu farklı bir kredi kartı var ise ve bu kredi kartının toplam limitleri bireyin aylık olarak aldığı net tutarın(resmi) 4 kat üzerinde ise.

-Birey eksik evrak verdiği taktirde.

Bu durumlarda Garanti BBVA tarafına yapılan başvurular onaylanmaz veya reddedilir.

Başvuru İşlemleri Ne Kadar Sürer:

Garanti BBVA tarafına yapılmış kredi kartı başvuruları 20 iş günü içerisinde sonuca varmaktadır. Onaylanma süresi ise kişinin KKB skoruna göre ve bireyin bankada bulunan itibarı ile değişebilmekte, kısalmakta veya uzamaktadır. Bunlara yoğunluk gibi süreçlerde eklenebilmektedir.

Limit Çoğaltma ya da Aza İndirme Nasıl Yapılmadı:

En kolay yöntemi resmi web sayfasından veya mobil uygulamadan yapılmaktadır. Menüde bulanan kredi kartlarından limit işlemleri yapılabilir. Limit ayarlama kişiye bırakılır.

Kredi Kartı Borcu Yapılandırılabilir Mi:

Bonus veya herhangi bir kredi Garanti’ den alınıyor ve kişi borcunu ödemekte zorlanıyor ile, ilk olarak 444 0 333 numarasını arayarak bu durumu anlatmalıdır. Ardından ise bir şube aracılığı ile yapılandırma işlemi yapılır.

Garanti BBVA Kredi Kartı Başvuru Aşamasındayken İptali Söz Konusu Olur Mu:

Eğer başvuru aşamasında herhangi bir sözleşme imzalamadıysanız müşteri hizmetlerinden başvuru iptali yapabilmektesiniz. Ancak sözleşme imzaladıysanız kart başvurudayken iptal edilemeyecektir, size gelmesini beklemeniz gerekmektedir ardından iptal işlemi yapılabilir.