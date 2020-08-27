Emekli vatandaşlarımıza sunduğu fırsatlarla onları memnun eden Garanti Bankası, bundan dolayı emeklilerin en çok tercih ettiği bankaların başında gelmektedir. Emekli müşterilerini memnun etmek için çeşitli çalışmalar yapan Garanti BBVA emeklilere 1.200 TL nakit promosyon verecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşma imzalayan Garanti BBVA, 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında emekli maaşını 3 sene boyunca Garanti Bankası’na taşıma sözü veren emekli vatandaşlarımıza 1.200 TL nakit promosyon verecek.

Buna göre 1.500 TL emekli maaşı alan emeklilere 800 TL promosyon, 1.500 TL ile 2.500 TL alan emeklilere 1.000 TL, 2.500 TL ve üzerinde emekli maaşı alan emekli vatandaşlarımıza ise 1.200 TL nakit promosyon imkanı tanıyacak. Ayrıca emekli vatandaşlarımızın bankaya gitmesine gerek kalmadan intenet şubeden ya da mobil uygulamadan emekli maaşlarını Garanti BBVA’ya taşıma imkanları olacak.