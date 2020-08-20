Garanti BBVA, Denizbank düşük faizli borç yapılandırma kredisi

Pandemi nedeniyle birçok banka kredi faiz oranlarını düşürdü. Düşürülen faiz oranlarını yanı sıra pandemi sürecinde birçok kişinin işlerinden ayrılması nedeniyle kredilerde esneklik gösterilmeye başlandı. Vatandaşlar ekonomik olarak zor günler yaşarken, bu zorlukları banka kredileriyle aşmaya çalışıyor.

Denizbank, Garanti BBVA bankaları düşük faiz oranları ve kredilerde gösterdikleri esneklikle vatandaşlara kredi imkanı sunuyor. Ayrıca bu iki banka borç yapılandırması yapmak isteyenlere yapılandırma kredisi de vermektedir. Birçok kişi salgın sürecinde kredi kartlarına veya banka kredilerine yüklendi. Farklı farklı bankalara olan borçların faizleri ise giderek vatandaşları zorlamaya başladı. Denizbank ve Garanti BBVA bankaları vatandaşlara yapılandırma kredisi imkanı sunmaktadır.

Garanti BBVA borç yapılandırma kredisi

Garanti BBVA borç yapılandırma kredisi hakkında açıklamada bulundu. Banka tarafından yapılan açıklamada farklı bankalara bireysel ihtiyaç kredisi borcu olan kişilerin borçlarının yapılandırılabileceği duyuruldu. Banka ayrıca bu kredi için müşterilerinden dosya masrafı da almıyor.

Garanti BBVA borç yapılandırma kredisi kapsamında bireysel müşterilere 20.000 TL’ye kadar kredi verirken, esnaflar için bu rakam 60.000 TL’dir. Banka yapılandırma kredilerinde ilk üç ay ödeme almazken, 60 aya kadar da vade imkanı sunmaktadır.

Denizbank borç yapılandırma kredisi

Denizbank borç yapılandırma kredisini yalnızca müşterilerine sunmaktadır. Ayrıca banka söz konusu kredi faizini de müşterinin durumuna göre %0.79, 0.84 ve 0.89 olarak faiz uygulamaktadır. Banka borç yapılandırma kredisinde kefil aramazken, kredide 5 yıla kadar vade imkanı da sunmaktadır.