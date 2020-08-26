İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...

Garanti BBVA, Denizbank düşük faizli borç yapılandırma

Garanti BBVA ve Denizbank'tan kredi borç yapılandırması hakkında açıklama geldi. Yeni kampanya hazırlayan bankalar masrafsız ve kefilsiz düşük faiz oranıyla yapılandırmayı müşterilerinin hizmetine sunacak.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 06:35
Garanti BBVA, Denizbank düşük faizli borç yapılandırma
Takip Et:

Bankalar tarafından piyasayı canlandırmak adına yapılan kampanyalara bir yenisi daha eklendi. Yapılan yeni kampanyalar kapsamında kefil ve dosya masrafı olmadan düşük faiz oranlı kredi borcu yapılandırması yapılacağı açıklandı. Denizbank ve Garanti BBVA bankaları tarafından yapılan kampanya sonucu düşük faiz ile kredi yapılandırılması müşterilerin hizmetine sunuluyor.

Salgın sürecinin etkilediği piyasada hareketliliği sağlamaya çalışan bankalar çeşitli kampanyaları müşterilerinin hizmetine sunuyor. Kredilerde çeşitli kolaylıklar sağlayan bankaların borç transferi konusunda da kredi imkanı sunması istenmişti. Bu konu hakkında detaylı bir açıklama olmamasına karşın Garanti BBVA ve Denizbank tarafından borç yapılandırma kredisi hakkında yeni kampanya başlatıldı.

Garanti BBVA borç yapılandırma kredisi

Borç transferi kredisi imkanını müşterilerine sunan Garanti BBVA, borç yapılandırma kredisi ile ilgili de yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında müşteriler kredilerini dosya masrafı olmadan uygun ödeme seçenekleri ile transfer etme imkanına kavuşuyor.


Borç yapılandırması kampanyası ile birlikte kredisini yapılandıran müşterilere bir diğer sağlanan kolaylık ise aylık ödemelerde düşük tutar sağlanması ve vade süresini uzatmak oldu. Borçlarını yapılandıran müşteriler ayrıca borçlarını birleştirerek tek bir ödeme seçeneği ile de ödeyebilecekler.

3 ila 60 ay arası vade sunan banka bu süre zarfında müşterilerin kredilerini yapılandırabileceklerini açıkladı. Yapılandırmada uygulanacak faiz oranları ise krediye göre değişiklik göstermektedir. Üst limit belirleyen banka bireysel başvurularda 20.000 TL, esnaf kredilerinde ise 60.000 TL limit belirlemiştir.

Denizbank borç yapılandırma kredisi

Borç yapılandırma kredisi adı altında yapılan kampanyadan Denizbank sadece kendi müşterilerinin yararlanabileceğini duyurdu. Bu kampanya için bazı şartlar belirleyen banka, şartların yerine getirilmesi halinde müşterilerine kredi imkanı da sağlıyor. Krediler için belirlenen faiz oranları ise %0,79, %0,84, %0,89 şeklindedir. Kefil şartı aranmadan verilen kredide en fazla 5 yıllık vade imkanı müşterileri sunuluyor.

 



Son Güncelleme: 26.08.2020 06:35
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Bankalar kurban bayramına özel uygun faiz oranlı kredi kampanyalarını açıkladı!
Bankalar kurban bayramına özel uygun faiz oranlı kredi kampanyalarını açıkladı!

Popüler Haberler

Kıdem tazminat fonu tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir? Tamamlayıcı emeklilik sistemi hakkında bilgiler
Günlük burç yorumları 27 Ağustos 2020 Perşembe - Burçları bekleyen aşk, ekonomi, aile ve sağlık konuları
TV8 Apartmanlar Yarışıyor başvuru şartları ve formu
Apartmanlar Yarışıyor Sunucusu kimdir? Ümit Kantarcılar hangi yapımlarda rol aldı?
Formula 1 yeniden Türkiye'de! Sezonun 14. yarışı Türkiye'de olacak
En çok sevilen ve aranan yemek tarifleri
Kalıcı makyaj yaptırmak zararlı mı? 2020 Kalıcı makyaj hakkında bilmeniz gerekenler
A101 29 Ağustos - 4 Eylül 2020 haftanın yıldızları kampanyası indirimli ürünler kataloğu
Tövbeler Olsun Sena kimdir? Aydan Koptur hakkında bilgiler
Star TV Menajerimi Ara dizisi devam eder mi, dizi beğenildi mi? Menajerimi Ara ilk bölüm yorumları
Kıble nasıl bulunur? En kolay kıble bulma yöntemleri
Ömer Döngeloğlu hastanedeki eşi ve çocuklarının durumu nasıl?
The Irishman filmi ne kadar izlendi? Beş günlük veriler açıklandı
İkizler Memo Can Dizisi Final Bölümü Neden Yayınlanmıyor? İkizler Memo Can Neden Yok 11 Mayıs Cumartesi Kanal D Yayın Akışı
2020 Komando alımı ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu mu? 2020 Komando alımı başvuru şartları
Vakıfbank 125.000 TL 60 ay vadeli 6 ay ertelemeli borç kapatma kredi kampanyasına nasıl başvuru yapılır?
Rüyada civciv görmek ne demek, civciv görmek ne anlama gelir?
Sıcaklarda en çok tercih edilen sessiz ve akıllı en iyi 2020 vantilatör modelleri
Bisiklet alımı için en uygun kredi desteği veren bankalar 2020
AGİ nedir? 2020 AGİ nasıl hesaplanır? AGİ asgari ücrete dahil mi? 2020 AGİ ne kadar?
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) diploması nereden, nasıl alınır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.