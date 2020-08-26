Garanti BBVA, Denizbank düşük faizli borç yapılandırma

Bankalar tarafından piyasayı canlandırmak adına yapılan kampanyalara bir yenisi daha eklendi. Yapılan yeni kampanyalar kapsamında kefil ve dosya masrafı olmadan düşük faiz oranlı kredi borcu yapılandırması yapılacağı açıklandı. Denizbank ve Garanti BBVA bankaları tarafından yapılan kampanya sonucu düşük faiz ile kredi yapılandırılması müşterilerin hizmetine sunuluyor.

Salgın sürecinin etkilediği piyasada hareketliliği sağlamaya çalışan bankalar çeşitli kampanyaları müşterilerinin hizmetine sunuyor. Kredilerde çeşitli kolaylıklar sağlayan bankaların borç transferi konusunda da kredi imkanı sunması istenmişti. Bu konu hakkında detaylı bir açıklama olmamasına karşın Garanti BBVA ve Denizbank tarafından borç yapılandırma kredisi hakkında yeni kampanya başlatıldı.

Garanti BBVA borç yapılandırma kredisi

Borç transferi kredisi imkanını müşterilerine sunan Garanti BBVA, borç yapılandırma kredisi ile ilgili de yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında müşteriler kredilerini dosya masrafı olmadan uygun ödeme seçenekleri ile transfer etme imkanına kavuşuyor.

Borç yapılandırması kampanyası ile birlikte kredisini yapılandıran müşterilere bir diğer sağlanan kolaylık ise aylık ödemelerde düşük tutar sağlanması ve vade süresini uzatmak oldu. Borçlarını yapılandıran müşteriler ayrıca borçlarını birleştirerek tek bir ödeme seçeneği ile de ödeyebilecekler.

3 ila 60 ay arası vade sunan banka bu süre zarfında müşterilerin kredilerini yapılandırabileceklerini açıkladı. Yapılandırmada uygulanacak faiz oranları ise krediye göre değişiklik göstermektedir. Üst limit belirleyen banka bireysel başvurularda 20.000 TL, esnaf kredilerinde ise 60.000 TL limit belirlemiştir.

Denizbank borç yapılandırma kredisi

Borç yapılandırma kredisi adı altında yapılan kampanyadan Denizbank sadece kendi müşterilerinin yararlanabileceğini duyurdu. Bu kampanya için bazı şartlar belirleyen banka, şartların yerine getirilmesi halinde müşterilerine kredi imkanı da sağlıyor. Krediler için belirlenen faiz oranları ise %0,79, %0,84, %0,89 şeklindedir. Kefil şartı aranmadan verilen kredide en fazla 5 yıllık vade imkanı müşterileri sunuluyor.