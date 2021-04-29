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Garanti BBVA Bayram Kredisi kampanyası faiz oranları

Garanti BBVA, Ramazan Bayramı’ndan önce artan ihtiyaçların hızlı ve rahat bir şekilde karşılanması için bayram kredisi kampanyası düzenliyor. İşte esnaf ve kobilere özel olarak düzenlenen Garanti BBVA bayram kredisi detayları…

29 Nisan 2021 Perşembe 01:10
Garanti BBVA Bayram Kredisi kampanyası faiz oranları
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Garanti BBVA bayrama özel kredi kampanyası!

Bayram kredisi ile ilgili detaylı bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, “Koronavirüs salgınının hepimizi etkilemeye devam ettiği bu günlerde tüm müşterilerimizin artan ihtiyaçlarında yanında olmayı önemsiyoruz. Salgından kaynaklı olarak evden çıkmadan dijital kanallar üzerinden işlem yapmak isteyen tüketiciler tüm ihtiyaçlarına hızlı ve kolay şekilde ulaşmak istiyor. Garanti BBVA olarak, bu beklentiden yola çıkarak yaklaşan Ramazan Bayramı sebebiyle müşterilerimizin ihtiyaçlarına şubeye gitmeye gerek kalmadan evlerinin konforunda çözüm sağlamaya devam ediyoruz. Kredi başvurusu yapmak ve onaylanan kredisini hesabına aktarmak isteyen müşterilerimize Anında Kredi Hattımızdan ve dijital bankacılık kanallarımızdan güvenli hızlı ve kolayca yardımcı oluyoruz. Böylece müşterilerimiz ve çalışanlarımızın sağlıklarının korunmasına da destek oluyoruz.

Garanti BBVA olarak bu olağanüstü günlerde müşterilerimizin her türlü ihtiyacına destek vermeye devam edeceğiz.” Dedi.

Kredi başvuruları nasıl yapılır?

Müşteriler, Bayram Kredisi’nin Garanti BBVA Mobil ile Garanti BBVA İntenet başta olmak üzere 444 0 335 Garanti BBVA Anında Kredi Hattı’ndan rahatlıkla başvuru yapabilirler.




Son Güncelleme: 29.04.2021 01:10
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GarantiBbvaBayramKredisiFaizOranları
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