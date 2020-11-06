Pek çok bankada bulunan ve vadesiz hesaplarda para olmadığı zaman nakit avans kullanmaya yarayan avans hesapları merak edilmeye devam ediyor. Özellikle Garanti Bankası kullanıcıları tarafından merak edilen avans hesap detaylarında diğer bankalara nazaran daha fazla avantaj bulunuyor. Ödemeleri ayda bir veya üç ayda bir olan nakit avanslarda bu özellik kısaca aylık maaş alanlar için ayda bir kere üç ayda bir maaş alanlar için üç ayda bir kere yapılabilmektedir.

Garanti BBVA ek hesap ve sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Garanti Bankası üzerinden KMH sorgulaması yapabilmek için pek çok farklı yöntem bulunmaktadır. Bunlardan ilki olan şubeler aracılığı ile sorgulama ve başvuru işlemleri için nüfus cüzdanı, gelir belgesi ve adresin olduğu resmi belgeler yeterli olacaktır. Şubeler dışında ise, Garanti BBVA resmi web sitesi, Garanti BBVA intenet bankacılığı, Garanti BBVA Mobil ve 444 0 333 numaralı Garanti Bankası müşteri temsilcileri aracılığı ile işlem yapılabilir.

Garanti BBVA avans hesap limit belirleme, arttırma veya azaltma yapılabilir mi?

Garanti BBVA ek hesabı minimum 100 Türk Lirası ve maksimum 15.000 TL ile açılabilir. Garanti BBVA ön ödemeli hesap limiti kişiseldir, müşterinin sabit geliri, KKB seviyesi ve gerekli ek hesap limitlerine bakılarak Garanti Bankası tarafından belirlenir. İlerleyen süreçte şartlarda bir şey değişirse, hali, hazırda belirlenen KMH limiti artırılabilir veya azaltılabilir. Bunun için banka şubesine başvurabilirsiniz. Ek olarak, 444 0 333 numaralı telefondan Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi'ne ön ödeme limiti artışı talep edebilirsiniz.

Kimler Garanti Bankasında avans hesap açtırabilir?

Düzenli gelire sahip olan tüm vatandaşlar Garanti BBVA'da ek hesap açabilir. Ücretli çalışanlardan emeklilere, kamu çalışanlarından iş adamlarına, çiftçilerden farklı gelirlere sahip vatandaşlara kadar herkes bu krediden yararlanabiliyor. En önemli şart kişinin gelirinin bankaya bildirilmesidir.

Garanti Bankası ek hesap için belirlene faiz ve masraflar ne kadardır?

150 TL müşteri tarafından 90 gün kullanılır ise 1,13 TL masraf ve 5,63 TL de faiz gideri olmak üzere müşteriye yansıyacak toplam maliyet 6,76 TL olacaktır.

250 TL müşteri tarafından 60 gün kullanılır ise 1,29 TL masraf ve 6,46 TL de faiz gideri olmak üzere müşteriye yansıyacak toplam maliyet 7,76 TL olacaktır.

450 TL müşteri tarafından 30 gün kullanılır ise 1,13 TL masraf ve 5,63 TL de faiz gideri olmak üzere müşteriye yansıyacak toplam maliyet 6,76 TL olacaktır.

Garanti BBVA ek hesaplarının faizi aylık % 1.25'tir. Bu hesaplara kişilerin yaptığı ödemeler vergiler ve fonlardır. Geciken borçlar için faiz oranı aylık % 1.55'tir. Ek hesaptan kullanılan tutarın bankaya erken ödenmesi faiz ve diğer masraflarda tasarruf edilmesine olanak sağlar. Garanti BBVA ön ödeme hesabı için bir faiz ve ücret hesaplama öneği şu şekildedir:

Ödeme seçeneklerinde ayda bir ödeme seçen ancak ödemelerini düzenli yapmayan kişilerin geri ödemeleri 60 ve 90 gün seçeneklerine göre farklılıklar gösterebilir.

Garanti Bankası ek hesabın borç kesim tarihi ne zamandır?

Garanti Bankası tarafından avans hesap kesim tarihi her ayın son iş günüdür. Her ayın son iş gününden itibaren borçların ödenmesi için müşterilere 14 gün izin verilmektedir.

Garanti Bankası avans hesaba neden bloke koyulur?

Garanti Bankası tarafından belirlenen ayın son iş gününden itibaren 14 gün içerisinde borcun asgari tutarı yatırılmazsa bu hesaplardan işlem yapılmamaktadır. Bloke koyulan hesapların tekrar kullanıma açılabilmesi için herhangi bir başvuru işlemi yapılmadan borcun kapatılması yeterli olacaktır.

Garanti Bankası KMH ödenmezse ne olur?

Vadesiz hesaplara tanımlanan krediler olarak adlandırılan KMH’ler ödenmediği takdirde gecikme borcu olarak hesap sahiplerine aylık %1.55 faiz işlemi uygulanır. 90 gün içerisinde bankaya ödeme yapılmazsa banka icraya gitme hakkına sahiptir.

Garanti Bankası avans hesap iptali nasıl yapılır?

Garanti Bankasından KMH kullanan kişiler bu hesaplarını iptal etmek istedikleri takdirde tüm borçlarını kapatarak şubelere veya diğer kanallara KMH iptal başvurusu yapabilirler.