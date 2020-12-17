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Garanti BBVA 36 ay vadeli, aylık 405 TL ödeme ile 10 Bin TL ihtiyaç kredisi kampanyası!

Garanti BBVA tarafından yeni bir ihtiyaç kredisi duyuruldu. 36 ay vadeli, aylık 405 TL ödeme ile sunulan 10 bin TL ihtiyaç kredisi merak edilmeye devam ediyor. Vatandaşlar, Garanti Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu için gerekli belgeler nelerdir? Garanti BBVA ihtiyaç kredisi özellikleri? sorularını araştırmaya başladı.

17 Aralık 2020 Perşembe 21:42
Garanti BBVA 36 ay vadeli, aylık 405 TL ödeme ile 10 Bin TL ihtiyaç kredisi kampanyası!
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Garanti Bankası tarafından duyurulan son ihtiyaç kredisi merak edilmeye devam ederken banka 36 ay vade, aylık 405TL ödeme ile 10 bin TL kredi vereceğini duyurdu.

Pandemi sürecinde pek çok vatandaşın ekonomik düzeni bozulurken vatandaşlar uygun faiz oranları ve kolay ödemeler ile kredi araştırmaları yapmaya devam ediyor.

Garanti Bankası ihtiyaç kredisi kampanyası

Banka tarafından açıklanan faiz oranlarına göre aylık %1,84 faiz oranı ile verilecek olan ihtiyaç kredisi için kefil veya teminat talep edilmemesi ilgi ile karşılandı. Yıllık kredi faizi %30,45 olarak açıklanan ihtiyaç kredisi için ödenecek faiz miktarı 4.599,80 TL olarak duyuruldu.

Garanti Bankasından alınacak kredi için 50 TL tahsis ücreti ödenmesi gerekirken kredi başvuruları mobil, intenet ve şubelerden yapılabilecek.

Garanti Bankası ihtiyaç kredisi için gerekli belgeler nelerdir?

  • TC kimlik fotokopisi
  • Çalışma hayatına ya da emeklilik durumlarına göre gelir belgesi
  • Şubelerin özel talepleri kapsamında belge istenir.

Belgeleri talep edilmektedir.

Garanti Bankası taksit tutarı ve geri ödeme miktarı ne kadar?

 

 

Ay

Taksit

Ana Para

Faiz

KKDF

BSMV

Bakiye

1

405,55 TL

184,75 TL

184,00 TL

27,60

9,20

9.815,25 TL

2

405,55 TL

188,83 TL

180,60 TL

27,09

9,03

9.626,42 TL

3

405,55 TL

193,00 TL

177,13 TL

26,57

8,86

9.433,42 TL

4

405,55 TL

197,26 TL

173,57 TL

26,04

8,68

9.236,16 TL

5

405,55 TL

201,62 TL

169,95 TL

25,49

8,50

9.034,55 TL

6

405,55 TL

206,07 TL

166,24 TL

24,94

8,31

8.828,48 TL

7

405,55 TL

210,62 TL

162,44 TL

24,37

8,12

8.617,86 TL

8

405,55 TL

215,27 TL

158,57 TL

23,79

7,93

8.402,59 TL

9

405,55 TL

220,02 TL

154,61 TL

23,19

7,73

8.182,57 TL

10

405,55 TL

224,88 TL

150,56 TL

22,58

7,53

7.957,70 TL

11

405,55 TL

229,84 TL

146,42 TL

21,96

7,32

7.727,85 TL

12

405,55 TL

234,92 TL

142,19 TL

21,33

7,11

7.492,93 TL

13

405,55 TL

240,11 TL

137,87 TL

20,68

6,89

7.252,83 TL

14

405,55 TL

245,41 TL

133,45 TL

20,02

6,67

7.007,42 TL

15

405,55 TL

250,83 TL

128,94 TL

19,34

6,45

6.756,59 TL

16

405,55 TL

256,36 TL

124,32 TL

18,65

6,22

6.500,23 TL

17

405,55 TL

262,02 TL

119,60 TL

17,94

5,98

6.238,20 TL

18

405,55 TL

267,81 TL

114,78 TL

17,22

5,74

5.970,39 TL

19

405,55 TL

273,72 TL

109,86 TL

16,48

5,49

5.696,67 TL

20

405,55 TL

279,77 TL

104,82 TL

15,72

5,24

5.416,90 TL

21

405,55 TL

285,94 TL

99,67 TL

14,95

4,98

5.130,96 TL

22

405,55 TL

292,26 TL

94,41 TL

14,16

4,72

4.838,70 TL

23

405,55 TL

298,71 TL

89,03 TL

13,35

4,45

4.539,99 TL

24

405,55 TL

305,31 TL

83,54 TL

12,53

4,18

4.234,68 TL

25

405,55 TL

312,05 TL

77,92 TL

11,69

3,90

3.922,63 TL

26

405,55 TL

318,94 TL

72,18 TL

10,83

3,61

3.603,69 TL

27

405,55 TL

325,98 TL

66,31 TL

9,95

3,32

3.277,71 TL

28

405,55 TL

333,18 TL

60,31 TL

9,05

3,02

2.944,53 TL

29

405,55 TL

340,53 TL

54,18 TL

8,13

2,71

2.604,00 TL

30

405,55 TL

348,05 TL

47,91 TL

7,19

2,40

2.255,95 TL

31

405,55 TL

355,74 TL

41,51 TL

6,23

2,08

1.900,21 TL

32

405,55 TL

363,59 TL

34,96 TL

5,24

1,75

1.536,61 TL

33

405,55 TL

371,62 TL

28,27 TL

4,24

1,41

1.164,99 TL

34

405,55 TL

379,83 TL

21,44 TL

3,22

1,07

785,16 TL

35

405,55 TL

388,21 TL

14,45 TL

2,17

0,72

396,95 TL

36

405,55 TL

396,79 TL

7,30 TL

1,10

0,37

0,17 TL


 



Son Güncelleme: 17.12.2020 21:42
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Anahtar Kelimeler:
Garanti BBVABankaIhtiyaç Kredisi36 Ay Vade405 Tl Aylık
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