Garanti BBVA 36 ay vadeli, aylık 405 TL ödeme ile 10 Bin TL ihtiyaç kredisi kampanyası!

Garanti Bankası tarafından duyurulan son ihtiyaç kredisi merak edilmeye devam ederken banka 36 ay vade, aylık 405TL ödeme ile 10 bin TL kredi vereceğini duyurdu.

Pandemi sürecinde pek çok vatandaşın ekonomik düzeni bozulurken vatandaşlar uygun faiz oranları ve kolay ödemeler ile kredi araştırmaları yapmaya devam ediyor.

Garanti Bankası ihtiyaç kredisi kampanyası

Banka tarafından açıklanan faiz oranlarına göre aylık %1,84 faiz oranı ile verilecek olan ihtiyaç kredisi için kefil veya teminat talep edilmemesi ilgi ile karşılandı. Yıllık kredi faizi %30,45 olarak açıklanan ihtiyaç kredisi için ödenecek faiz miktarı 4.599,80 TL olarak duyuruldu.

Garanti Bankasından alınacak kredi için 50 TL tahsis ücreti ödenmesi gerekirken kredi başvuruları mobil, intenet ve şubelerden yapılabilecek.

Garanti Bankası ihtiyaç kredisi için gerekli belgeler nelerdir?

TC kimlik fotokopisi

Çalışma hayatına ya da emeklilik durumlarına göre gelir belgesi

Şubelerin özel talepleri kapsamında belge istenir.

Belgeleri talep edilmektedir.

Garanti Bankası taksit tutarı ve geri ödeme miktarı ne kadar?

Ay Taksit Ana Para Faiz KKDF BSMV Bakiye 1 405,55 TL 184,75 TL 184,00 TL 27,60 9,20 9.815,25 TL 2 405,55 TL 188,83 TL 180,60 TL 27,09 9,03 9.626,42 TL 3 405,55 TL 193,00 TL 177,13 TL 26,57 8,86 9.433,42 TL 4 405,55 TL 197,26 TL 173,57 TL 26,04 8,68 9.236,16 TL 5 405,55 TL 201,62 TL 169,95 TL 25,49 8,50 9.034,55 TL 6 405,55 TL 206,07 TL 166,24 TL 24,94 8,31 8.828,48 TL 7 405,55 TL 210,62 TL 162,44 TL 24,37 8,12 8.617,86 TL 8 405,55 TL 215,27 TL 158,57 TL 23,79 7,93 8.402,59 TL 9 405,55 TL 220,02 TL 154,61 TL 23,19 7,73 8.182,57 TL 10 405,55 TL 224,88 TL 150,56 TL 22,58 7,53 7.957,70 TL 11 405,55 TL 229,84 TL 146,42 TL 21,96 7,32 7.727,85 TL 12 405,55 TL 234,92 TL 142,19 TL 21,33 7,11 7.492,93 TL 13 405,55 TL 240,11 TL 137,87 TL 20,68 6,89 7.252,83 TL 14 405,55 TL 245,41 TL 133,45 TL 20,02 6,67 7.007,42 TL 15 405,55 TL 250,83 TL 128,94 TL 19,34 6,45 6.756,59 TL 16 405,55 TL 256,36 TL 124,32 TL 18,65 6,22 6.500,23 TL 17 405,55 TL 262,02 TL 119,60 TL 17,94 5,98 6.238,20 TL 18 405,55 TL 267,81 TL 114,78 TL 17,22 5,74 5.970,39 TL 19 405,55 TL 273,72 TL 109,86 TL 16,48 5,49 5.696,67 TL 20 405,55 TL 279,77 TL 104,82 TL 15,72 5,24 5.416,90 TL 21 405,55 TL 285,94 TL 99,67 TL 14,95 4,98 5.130,96 TL 22 405,55 TL 292,26 TL 94,41 TL 14,16 4,72 4.838,70 TL 23 405,55 TL 298,71 TL 89,03 TL 13,35 4,45 4.539,99 TL 24 405,55 TL 305,31 TL 83,54 TL 12,53 4,18 4.234,68 TL 25 405,55 TL 312,05 TL 77,92 TL 11,69 3,90 3.922,63 TL 26 405,55 TL 318,94 TL 72,18 TL 10,83 3,61 3.603,69 TL 27 405,55 TL 325,98 TL 66,31 TL 9,95 3,32 3.277,71 TL 28 405,55 TL 333,18 TL 60,31 TL 9,05 3,02 2.944,53 TL 29 405,55 TL 340,53 TL 54,18 TL 8,13 2,71 2.604,00 TL 30 405,55 TL 348,05 TL 47,91 TL 7,19 2,40 2.255,95 TL 31 405,55 TL 355,74 TL 41,51 TL 6,23 2,08 1.900,21 TL 32 405,55 TL 363,59 TL 34,96 TL 5,24 1,75 1.536,61 TL 33 405,55 TL 371,62 TL 28,27 TL 4,24 1,41 1.164,99 TL 34 405,55 TL 379,83 TL 21,44 TL 3,22 1,07 785,16 TL 35 405,55 TL 388,21 TL 14,45 TL 2,17 0,72 396,95 TL 36 405,55 TL 396,79 TL 7,30 TL 1,10 0,37 0,17 TL



