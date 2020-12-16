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Garanti Bankası36 Ay vade, düşük Faizle 100 bin TL kredi

Garanti Bankası’ndan görülmemiş kampanya! Garanti Bankası 36 ay vade, düşük faizle 100 TL kredi kampanyasını duyurdu.

16 Aralık 2020 Çarşamba 14:48
Garanti Bankası36 Ay vade, düşük Faizle 100 bin TL kredi
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Koronavirüsün ekonomik etkileri kapsamında bankalar birçok kampanya düzenledi. Garanti Bankası açıkladığı son kampanyasıyla vatandaşlara müjdeyi verdi. Garanti Bankası 100 bin TL’ye kadar kredi imkanı sunan yeni kampanyasında düşük faiz ve 36 ay vade imkanı sağlayacak.

Esnek ödeme fırsatlarıyla vatandaşlara 100 bin TL’ye varan kredi imkanını sunan Garanti Bankası’nın kredi başvuruları merak konusu oldu.

Garanti Bankası kredi başvuruları mobil bankacılık, intenet bankacılığı, 444 0 335 çağrı hattı ve banka şubeleri üzerinden yapılmaktadır.

100 bin TL kredi kampanyası

Garanti Bankası 100 bin TL’ye kadar kredi imkanı sunan kampanyasında en fazla %1,99 faiz oranı uygularken, ödemelerde zorluk çekilmemesi adına esnek ödeme fırsatlarını da müşterilerine sunuyor. Banka kişinin kredi notuna göre kredi faizlerini %1,49’a kadar da düşürebiliyor.

Söz konusu kredi 36 ay vadeli olarak sunulacak. Bu kapsamda aylık ödenecek taksit tutarı ise 3.790,96 TL olacak. Toplamda geri ödenecek miktar ise 136 bin 999,63 TL olacak. Kredi başvurularında tahsis ücreti olarak 500 TL alınacak ve toplamda uygulanmış faiz oranı %24,1690 olacak.

 



Son Güncelleme: 16.12.2020 14:48
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GarantiBankaKredi
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