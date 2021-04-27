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Garanti Bankası, uygun vade seçenekleriyle ihtiyaç kredisi kampanyası

Yeni pandemi koşulları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından sonra bankalar kredi kampanyaları açıklamaya başladı. Garanti Bankası da uygun vadeli kredi kampanyasını müşterilerine sundu. Garanti Bankası kredi kampanyası detayları neler? Garanti Bankası kredisine nasıl başvurulur? İşte ayrıntılar.

27 Nisan 2021 Salı 16:43
Garanti Bankası, uygun vade seçenekleriyle ihtiyaç kredisi kampanyası
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Garanti bankası tam kapanma koşullarının açıklanmasından sonra hızla müşterilerine yeni kampanya açıkladı. Açıklanan kampanya ile esnafından. emeklisine ve çalışan kesime kadar birçok kesime uygun vadeli kredi kampanyaları sunuyor. Pandemi döneminde çeşitli kampanyalar sunan banka müşteriler tarafından takdir toplamaya devam ediyor.

Banka salgın günleri de vatanşlarımızı elini rahatlatmak için çeşitli kampanyalarına devam ediyor. Yeni dönemde de uygun vadeli kredi kampanyası ile vatandaşlarımızın karşısına çıkacak olan bankanın kredisine naıl başvurulacak?

36 ay vadeli kredi kampanyası ile vatandaşa kredi vermeye hazırlanan bankanın kredi şartları neler? İşte detaylar.

Garanti Bankasının resmi kanalllarından yapılan açıklamada kredinin faiz oranı 1.69 ila 2.79 arasında değişecek. Vade ise 36 ay olacak.

Garanti Bankası cenahındann yapılan açıklamada emekli,çalışan ve esnaflar için kredibilite sağlanacağı müjdesi verildi. Emekli olanlarda Garanti Bankasından kredi kullanabilecek. Emekli kesim için belirlenen faiz oranı ise bir hayli düşük. Emekliler 1.69 faiz oranı ile kredi kullanabilecek. Kredilere intenet sitesi üzerinden ve mobil uygulama üzerinden başvuru yapılacak. Şubeye gitmeden başvuru yapabilabilmesi oldukça avanatjlı.

Bu uygun kredi imkanından faydalanmak isteyenler emekli değilse şubeye yönlendiriliyor. Maaş bordrosu gelir belgesi veya gelir yazısı müşteriden talep edilir. Kredi risk durumunuz kredi kullanmaya uygun ise krediniz onaylanacak.

Banka süreç içerisinde faiz ve ücretler konusunda değişiklilk yapma hakkını saklı tutar. Eğer bankadan maaş alıyorsa krediyi tam kapamadan maaşlarını başka bankaya taşıyamazlar. Müşteri özelinde faiz oranları da değişebilir. Sigorta primi ve kredi tutarı ile vadesi de, müşterilerin durumuna göre değişiklik gösterebiliyor.

 

 




Son Güncelleme: 27.04.2021 16:43
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Anahtar Kelimeler:
Garanti BankasıKredi Kampanyası
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